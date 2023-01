RØD VÅPENHJELP? Boye Ullmann (t.v.) og Joakim Møllersen (t.h.) er begge aktive i Rødt, men uenige om hvorvidt Norge skal bistå Ukraina med våpen.

Hardt ut mot Rødt etter Ukraina-debatt: − Skumleste jeg har sett på tv

Både politikere og seere reagerer kraftig på uttalelsene fra Rødt om våpenstøtte til Ukraina under tirsdagens «Debatten» på NRK.

Joakim Møllersen, sentralstyremedlem i partiet Rødt og styremedlem i Oslo Rødt, uttalte at Norge ikke burde forsyne Ukraina med våpen.

Han hevder at Nato motarbeider forhandlingene i krigen, og har en interesse av å holde den gående for å svekke Russland.

– Da kan vi ikke samtidig være for å sende våpen. Det kan ikke være et fredsparti sin interesse, sier han.

– Rett til å kjempe mot en okkupant

Uttalelsen har fått flere sterke reaksjoner, men også under debatten møtte Møllersen motstand fra sin egen partifelle, Boye Ullmann.

Han har tidligere arrangert demonstrasjoner mot både norsk deltakelse i Afghanistan og Libya, men mener denne situasjonen er annerledes.

– Ukraina har rett til å kjempe mot en okkupant. Det er en enormt desperat situasjon der Putin nå bombarderer infrastruktur, vannkraftverk, kraftverk så mennesker fryser ihjel. Dette er en kamp mot en okkupant og en enorm brutalitet, da må de ha våpen for å forsvare seg, sier han.

Han er ikke fremmed for at USA kan ha politiske motiver mot Russland, men sammenligner krigen med hvordan en stormakt som USA en gang gikk til angrep på Vietnam.

– Tydeligvis vanskelig å forstå i Rødt og deler av SV

Debatten har også fått reaksjoner utenfor eget partit og det koker i kommentarene på Twitter.

Leder for partiet Venstre, Guri Melby, er blant dem som kastet seg over tastaturet under sending og twitret:

– Det er helt utrolig å høre Rødt på Debatten snakke om krigen i Ukraina som en teoretisk og hypotetisk situasjon der vi kan sitte på vår lille fredelige tue og mene at de ikke vet hva som er best for deres land fred og sikkerhet. Send dem våpnene de trenger for å slå ned Putin, skriver hun.

REAGERER: Leder for partiet Venstre, Guri Melby.

Kari Elisabeth Kaski, stortingsrepresentant for SV, mener at Rødt argumenterer som om det er en teoretisk krig i Ukraina.

– Klarer ikke fri meg fra å tenke at motstanderne mot å sende våpen i Rødt (og tidligere i eget parti) argumenterer som om dette er en teoretisk øvelse og Ukraina er i en teoretisk krig, skriver hun på Twitter.

Kristin Clemet, leder for den konservative tankesmien Civita, reagerer på begge partier på venstresiden:

– Hvis Russland gir seg, blir det fred. Hvis Ukraina gir opp, blir de utslettet. Tydeligvis vanskelig å forstå i Rødt og i deler av SV, skriver hun.

SJOKKERT KOMIKER: Einar Tørnquist.

Også programleder og komiker Einar Tørnquist reagerer kraftig. Han skriver på Twitter at dette er det skumleste han har sett på tv.

– Hvis du vurderer å stemme Rødt, så må du se Debatten fra i kveld. Skumleste jeg har sett på tv, skriver han.