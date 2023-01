HÅPER PÅ ÅPNING: Andreas Hus skulle etter planen åpnes i januar i år. Foreningen for barnepalliasjon håper ennå at huset kan bli virkelighet, ifølge styrelederen.

Sier opp grunnleggeren av Andreas Hus

Natasha Pedersen grunnla organisasjonen som skulle drive huset for alvorlig syke barn. Torsdag valgte styret å si henne opp, etter at helsedirektoratet har varslet at de vil kreve tilbake støtten til organisasjonen.

– Styret har på bakgrunn av rapporten kommet til at vi vil avslutte arbeidsforholdet med generalsekretæren, sier styreleder Ansgar Gabrielsen i Foreningen for barnepalliasjon til VG.

Det var Fædrelandsvennen som omtalte saken først.

Rapporten Gabrielsen snakker om, er rapporten som ble offentliggjort torsdag morgen, hvor konsulentselskapet PriceWaterhoseCooper (PwC) kommer med sterk kritikk av pengebruken i organisasjonen. Rapporten førte til at Helsedirektoratet stanset all støtte til foreningen.

Helsedirektoratet har varslet at de vil kreve tilbake deler av støtten som foreningen har fått. I løpet av en treårsperiode har foreningen fått omkring 90 millioner kroner, gjennom øremerkete midler på statsbudsjettet.

SAGT OPP: Natasha Pedersen.

– Mange som har tatt oss hit

Foreningen har til 10. februar å svare på kritikken i rapporten. Deretter vil Helsedirektoratet avgjøre om og hvor mye av midlene de vil kreve tilbake.

– Vi må nå gå i dialog med Helsedirektoratet for å utrede muligheten av drift av Andreas Hus i tråd med intensjonene. Vi håper ennå å få til en form for drift, sier Gabrielsen til VG.

Dersom Helsedirektoratet står fast på å få tilbake støtten, er det ennå millioner, sier han.

– Det er noen millioner i likvider og verdier som kan bli kalt tilbake, sier Gabrielsen.

Det var på dagens styremøte i etterkant av rapporten at styret bestemte seg for å si opp foreningens generalsekretær Natasha Pedersen. Pedersen er grunnlegger av foreningen som i de første årene het «Ja til lindrende enhet og omsorg for barn». Hun har i flere år arbeidet for å få opprettet et hospice for alvorlig syke barn.

– Det er mange parter som har tatt oss dit vi er i dag, blant annet det tidligere styret som valgte å tre til side i fjor. Det er også myndigheter som i større og mindre grad har hatt mulighet til kontroll. Men styret må ha tillit til generalsekretæren, så nå har vi sett på hvilken kaptein vi må ha på laget for at tilliten skal gjenreises, sier styreleder Gabrielsen.

TRAGEDIE: – At så mye penger er brukt så feil, er først og fremst en tragedie for barna det gjelder. Slik pengene er brukt, kunne de med bedre kontroll ha blitt brukt langt bedre, mener Bettina Lindgren, leder i foreningen Løvemammaene.

– Pågått i flere år

Bettina Lindgren er leder for foreningen Løvemammaene, som også arbeider for rettighetene til alvorlig syke barn og unge. Hun er kritisk til at Solberg-regjeringen ga så mye penger til Foreningen for barnepalliasjon.

– Du må nesten spørre den tidligere regjeringen og Frp om hvorfor de trosset et fagmiljø som heller mente at det skulle øremerkes midler til tilbud i hele landet. Jeg tror de fleste folk tenker at dette er en urmielig bruk av statlige midler, sier hun til VG.

Foreningen Løvemammaene fikk i årets statsbudsjett 2,2 millioner kroner i støtte. Hun er kritisk til den politiske styringen av midlene til alvorlig syke barn.

– Det har for ikke vært god nok kontroll ved tildelingen av midlene. Dette har fått pågått i flere år og ingen har fått fanget det opp. Men det er ikke min oppgave å spekulere i hvorfor regnskapene deres ble godkjent. Hvor god kontrollen til helsedirektoratet har vært, blir det deres egen jobb å finne ut.