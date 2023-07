VÆRVINNER: Nord-Norge har hatt det fineste været den siste tiden. Slik vil det fortsette, ifølge meteorologen. Her fra Mo i Rana tidligere i juli.

Meteorologen melder «typisk norsk» sommervær: Blir ingen het avslutning på ferien

Værmeldingen for slutten på sommerferien er ingenting å hoppe i taket for – kanskje med mindre du bor i Nord-Norge.

Kortversjonen Slutten på sommerferien i Norge vil være preget av skiftende vær, ifølge meteorolog Unni Nilssen.

Det er sendt ut gult farevarsel for nedbør mellom 20 til 40 millimeter i deler av Østlandet i dag fram til midnatt.

En typisk norsk sommer er ventet i hele Norge. Oslo vil oppleve rundt 20 grader utover uken, med mulighet for varmere temperaturer lengre inne i august.

Sørlandet og spesielt Vestlandet vil oppleve mer nedbør enn Nord-Norge, som vil fortsette å oppleve bedre vær enn resten av landet, med mild vind og opphold, og temperaturer over gjennomsnittet.

Tromsø, Bodø og Kirkenes ser ut til å få fint vær og rundt 20 grader utover i neste uke, men det vil være mulighet for nedbør. Vis mer

Kanskje ikke akkurat den avslutningen mange hadde håpet på, men været blir skiftende i hele Norge.

Mens gårsdagens styrtregn førte til flomfaste campingboere i Innlandet, ser det ikke fullt så ille ut utover uka, forteller vakthavende meteorolog Unni Nilssen.

– Det ser ikke ut som det blir så store nedbørsmengder de neste dagene, selv om det er meldt innslag av regn spredt utover uken.

Det er ifølge meteorologen et lavtrykk som kommer fra Atlanterhavet som er grunnen til regnværet.

Mellom regnværsperiodene blir det sol, forteller Nilssen.

– De fleste dagene vil man oppleve lengre perioder med sol.

SOL OG REGN: Det er meldt skiftende vær i Sør-Norge. Bilde illustrer sol og regn på Karl Johan i Oslo.

«Typisk norsk» sommer

Til tross for at solen titter frem, ser det ikke ut til at det blir en het avslutning på sommeren.

– Det blir nok ikke så varmt som man håpte på om man vil ha varme. I Oslo blir det rundt 20 grader hver dag fremover, og så er det håp om varmere temperaturer lenger inn i august, sier Nilssen.

– Sånn som det ser ut nå blir det mer «typisk norsk» sommer. Det blir litt lavere temperaturer enn det man er vant med denne sommeren. Det blir fortsatt temperaturene som tilsvarer sommer, men det blir ikke så veldig varmt, legger hun til.

Finest i nord

Nord-Norge har vært værvinneren i landet flere ganger den siste tiden. Sånn vil det fortsette, ifølge meteorologen.

– Nord-Norge får det beste været, der er det litt mer frilandsvind og opphold. Det blir litt bedre temperatur enn normalen. Totalt sett vil det være mindre nedbør i Nord.

Sør-Norge får smake mest på nedbøren, legger hun til.

– Der må folk belage seg på et mer lavtrykk og skiftende vær, spesielt på Vestlandet.

VARMERE OG MER SOL: Tromsø vil få gode sommertemperaturer og mer opphold enn det er ventet i Sør-Norge. Her fra Telegrafbukta i juni.

Flere byer i Nord-Norge vil få gode sommertemperaturer.

– I Tromsø er det temperatur på rundt 20 i dag, så dropper det ned noe i helgen, men stiger opp til 20 grader igjen i neste uke. Bodø og Kirkenes er det også ventet fint vær og rundt 20 grader, sier Nilssen.

