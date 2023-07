RAS: I nærområdet til familien Nybø har det kommet to steinras, på åtte dager.

Stengt inn av to steinras på en uke – måtte ro til jobb

Familien Nybø opplevde to ras rett ved huset sitt på bare en drøy uke. I desperasjonen tok far i huset årene fatt.

På telefon med VG forteller Kati Nybø om ikke bare én ubehagelig steinras-episode i det siste, men to.

Rasene gikk bare noen hundre meter fra huset hun og mannen Tjerand har i Ullensvang kommune i Vestland.

Det første av rasene gikk tirsdag for to uker siden.

– Jeg hørte et høyt drønn. Da jeg så ut av vinduet, så jeg at flere store steiner hadde kommet ned til riksveien.

Flere av steinene hadde rast forbi den godt trafikkerte riksvei 13 og helt ned til vannet.

– Det kunne gått skikkelig galt om raset hadde kommet ned mot huset vårt, sier Nybø.

Det viser også bildene fra stedet:

KNUST: Veien fikk seg en real trøkk etter at to steinras føyk nedover fjellsiden og ut på riksvei 13. Endestasjonen for mange av de store steinene ble i Lonovatnet.

Måtte ro til jobb

Det var Hardanger Folkeblad som først omtalte dobbeltraset.

Familien Nybø driver gård mellom Øvre og Nedre Lonovatnet, og er derfor avhengig av riksveien.

Det tok litt tid å få ryddet veien etter første ras. Så smalt det igjen, åtte dager senere.

Som følge av det siste raset, måtte Tjerand ta roårene fatt.

– Gubben måtte gå ned til båten, for så å ro over fjorden for å komme seg til jobb. Omkjøringen den andre veien ville tatt tre timer hver vei, så da var det den beste muligheten.

ENESTE ALTERNATIV: Tjerand Nybø måtte ro til jobb etter ras. Dette bildet er tatt i etterkant.

– Blir du bekymret når det har vært to ras på litt over en uke?

– Ja, ja. Vi bor på en sånn plass hvor vi liksom tenker mest på snøras. Så at det nå kommer to steinras på så kort tid, det er selvsagt bekymringsfullt.

Før dobbeltraset i juli hadde det ikke gått ras i området siden 2016.

RASUTSATT: Familien Nybø er vant til å forholde seg til snøras, men det er sjeldent det kommer steinras i området.

Kritisk til rassikringen i området

Nybø og mannen har forståelse for naturkreftene og er godt kjent med at de bor i et utsatt område. Likevel retter de en kritisk pekefinger til at veien ikke er bedre sikret.

– Vi synes staten kanskje kunne brukt litt mer penger på rassikring, og kanskje ikke så mye på fancy og unødvendige ting. Det har jo nettopp åpnet en rasteplass en mil ifra oss, og det er jo for så vidt flott det, men vi synes staten burde ha prioritert å ha en åpen vei og rassikring i stedet.

Statens vegvesen er ikke enig i at strekningen er nedprioritert.

– Innenfor de ressursene vi har til drift av riksvegene i dette området, er riksveg 13 mellom Røldal og Suldal prioritert det siste året, og det er gjort tiltak for om lag 25 millioner kroner, skriver seksjonssjef i Vegvesenet Per Ove Fossheim, i en e-post til VG.

Ullensvang kommune ligger lenger nord for denne delen av strekningen.

KUNNE GÅTT FRYKTELIG GALT: Nybø er glad det ikke ble noen personskader etter rasene.

Fossheim skriver at det er Nye Veier som har ansvaret for utbedring av den delen av strekningen hvor raset fant sted, og at Statens Vegvesen derfor ikke får penger til å gjøre tiltak der.

– Vi kan aldri gardere oss 100 prosent mot skred, men Statens vegvesen jobber hele tiden for at vi kan holde vegene åpne og trygge hele året. Det er utført mye god sikring langs vegene våre, men det er alltid behov for mer skredsikring og mer penger til dette.

Ordfører i Ullensvang kommune, Roald Aga Haug (Ap) er enig med familien Nybø om at rassikringen er for dårlig i kommunen.

– Rassikringen er ikke bra nok. Jeg er bekymret for at ras skal skade folk og materiell. Staten må prioritere slike smale, svingete og rasfarlige riksveier, sier Haug til VG.

– Jobber for å finne gode løsninger

VG har forelagt kritikken for Nye Veier. Direktør for samfunn og utvikling, Finn Aasmund Hobbesland, skriver i en e-post at riksvei 13 fra Skare til Sogndal ble overført til Nye Veier i nasjonal transportplan for perioden 2022 til 2033.

Han skriver at Nye Veier har vurdert hele strekningen og at det er viktig å forbedre forholdene langs veien.

– I dialog med kommunene har vi valgt ut hva som skal bygges ut først innen gitte økonomiske rammer, og vi er allerede i gang. Styret i Nye Veier vedtok den 29. juni å prioritere utbygging mellom Djupevik og Kviturtunnelen på riksvei 13. Dette er et strakstiltak for å sikre mot ras og bedre fremkommeligheten langs veien.

JOBBER FOR RASSIKRING: Direktør for samfunn og utvikling i Nye Veier, Finn Aasmund Hobbesland, forteller at de jobber for å rassikre riksvei 13, men at utbyggingen av Djupevik og Kviturtunnelen prioriteres først på strekningen.