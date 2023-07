DREPT: Familiekatten Fox ble funnet drept i Nittedal onsdag 19. juli.

Katten Fox funnet kappet i to: − Helt forferdelig

I et skogholt i Nittedal ble katten Fox funnet delt i to. Det makabre synet sjokkerer matfar og lokalsamfunnet.

Kortversjonen Familiekatten Fox ble brutalt drept og funnet i to deler på en sti.

Eieren fikk den hjerteskjærende beskjeden på jobb fra en nabo.

Fox sin død har sjokkert lokalsamfunnet, og eieren har valgt å ikke fortelle sin yngste datter at katten er drept, for å ikke ødelegge ferien hennes.

Til tross for at politiet først sa det ikke var vits å anmelde saken ble en politianmeldelse registrert 19. juli etter støttet fra lokalsamfunnet.

Nittedals ordfører Inge Solli (V) oppfordrer folk til å si ifra om de har sett noe knyttet til dyremishandling i kommunen. Vis mer

Den kosete og selskapssyke familiekatten Fox rakk å bo med familien sin i ca. ni år, før den ble drept bare 100 meter fra det fredelige nabolaget Likollen i Nittedal.

Eieren til Fox, som ønsker å være anonym, forteller til VG at han fikk den hjerteskjærende telefonen på jobb.

– Det var en nabo som ringte meg på jobb, og fortalte at hun trodde at han hadde funnet katten min. Hun sa at jeg burde ha med meg noen, for det var et grusomt syn. Han var kuttet i to, sier eieren.

– Det er helt forferdelig at det finnes mennesker som kan gjør noe sånt. Man må være ganske skrudd i hodet for å gjennomføre en sånn handling, legger han til.

Fox hadde vært borte i rundt en uke da en nabo av eieren fant kjæledyret drept.

– Han pleier ikke å være borte, så vi har vært å lett etter ham. Kona mi og døtrene mine har lett en del. Vi trodde bare han hadde forvillet seg inn i en garasje eller noe, for det har skjedd med tidligere katter.

Turte ikke å fortelle datteren alt

Eieren turte ikke å fortelle døtrene i første omgang hva som egentlig hadde skjedd.

– Den yngste datteren min er på ferie, så jeg har ikke fortalt henne at Fox er død fordi jeg ikke vil ødelegge ferien hennes. Jeg har fortalt den eldste datteren min at katten er død, men ikke alt, sier han.

Likevel skal den eldste datteren ha funnet ut hvilke grusomheter som skal ha rammet Fox.

– Det er tungt. Jeg turte ikke å fortelle at det var mennesker som hadde gjort det, men det har jo tatt helt av her i Nittedal, så hun fikk vite om det til slutt. Hun sendte meg en melding i går kveld og spurte hvorfor jeg ikke hadde fortalt at katten var delt i to. Hun var veldig lei seg og sjokkert over at noen kan gjøre noe sånt.

FUNNET: Katten Fox ble funnet kappet i to på en sti i et skogholt i Nittedal.

Politianmeldte hendelsen

Eieren kontaktet politiet så fort han ble informert av en lokal veterinær om at dette ikke var et dyreangrep.

– Da jeg fant ham, trodde jeg først han var tatt av et dyr, men det var et helt rent kutt. Jeg ringte kusinen min som er veterinær og kontaktet en lokal veterinær her i Nittedal. Begge fortalte meg dette ikke var et dyr, så jeg ringte politiet. De sa først at det ikke var noe vits å i å anmelde for det ville bare bli henlagt.

Onsdag har eieren likevel anmeldt forholdet, etter det han beskriver som massiv støtte fra lokalmiljøet.

Får støtte

Eieren setter stor pris på alle støttende meldinger han får.

– Alle synes det er helt forferdelig, folk blir jo veldig engasjert når noen er så slemme mot dyr. Det er vanskelig for folk å skjønne at noen kan gjøre noe sånt.

Ordfører i Nittedal, Inge Hallgeir Solli (V), forteller at det er trist at en slik hendelse har funnet sted i kommunen.

– Det er veldig trist at det skjer sånt i nabolaget vårt. Man regner jo med at det er trygt å ha husdyr. Det er både trist for eiere og dyr at slike ting skjer. Spesielt dyrene, som ikke fortjener slik behandling, sier Solli.

– Nittedal er generelt sett et trygt sted å ferdes. Vi håper at dette er et isolert tilfelle, slik at folk kan føle seg trygge med tanke på å ha husdyr, legger han til.

BER FOLK SI IFRA: Ordfører i Nittedal Inge Hallgeir Solli (V) ber folk si ifra om de har sett noe som kan nyttes til dyremishandling i Nittedal. Her avbildet med sin egen katt Lily.

Ordføreren oppfordrer folk til å si ifra om man har sett noe.

– Jeg håper også at man kan oppklare saken, hvem som har gjort det og hva som har skjedd, slik at man kan forhindre at dette skjer igjen. Det oppfordres til å melde inn om man har sett noe eller ser noe i etterkant, som er mishandling av dyr.

Eieren av Fox har også en oppfordring til folk med dyr i kommunen.

– Pass på dyrene dine, det finnes gærne mennesker der ute.

