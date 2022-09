DELT: I 2020 ble de to kommunene Vågsøy og Flora i Vestland sammenslått til Kinn kommune. Det er det ikke alle som er fornøyd med.

Vil ikke splitte opp Kinn kommune

Kommunestyret vil at «Norges rareste kommune» skal bestå.

Vilde Elgaaen

NTB

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det ble flertall i Kinns kommunestyre for å ikke dele kommunen i to. Det er i tråd med folkeavstemningen, hvor det også ble flertall for å la Kinn bestå.

Kinn kommune ble til da Flora og Vågsøy kommuner ble frivillig slått sammen i 2020, og er blitt omtalt som «Norges rareste kommune».

Flora og Vågsøy deler ikke kommunegrense, men ligger på hver sin side av Bremanger – som ikke ønsket å bli slått sammen med naboene.

I folkeavstemningen stemte 3427 personer for oppløsning, mens 3471 stemte for at kommunen skal opprettholdes, viser opptellingen fra Kinn kommune. I prosent blir det et knapt flertall på 49,14 prosent mot 48,52 prosent.

Stemmene i den rådgivende folkeavstemningen som ble avholdt i begynnelsen av september måtte til slutt fintelles.

Kun 18 av 39 kommunestyrerepresentanter ønsket å dele kommunen. Et tredje forslag ble fremmet under møtet, gikk ut på å la avgjørelsen bli tatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet, men dette falt.

Les også Innbyggerne har talt: Knapt flertall vil at «Norges rareste kommune» skal bestå Innbyggerne mener at Kinn kommune ikke skal oppløses. Resultatet er så jevnt at valgstyret ønsker å fintelle stemmene…

Målet med sammenslåing var sterkere befolkningsvekst og næringsutvikling, men reiseavstanden er så lang at Flora og Vågsøy ikke har felles bolig- og arbeidsmarked, ifølge NTB.

Kommunesentrene Måløy og Florø ligger 100 kilometer fra hverandre. Reisetiden er mer enn 1 time med hurtigbåt og mer enn 2 timer med bil.

Beslutningen om sammenslåing ble senere kritisert. Man så ikke de effekter man hadde ønsket, ifølge en rapport fra Kommunekonsult, skriver NTB.

I begynnelsen av august annonserte regjeringen at de ville kompensere Kinn kommune for deler av engangskostnadene direkte knyttet til delingsprosessen, dersom Kinn kommune deles

− Jeg ønsker å gi kommunen og befolkningen forutsigbarhet rundt de økonomiske rammene ved en eventuell delingsprosess, før de gjør sin vurdering av om Kinn skal deles. Jeg har i dag sendt brev til Kinn kommune med nærmere informasjon om økonomiske konsekvenser ved en eventuell deling av kommunen, sa kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp).

Ved en eventuell deling vil Kinn kommune få dekket deler av engangskostnadene som oppstår ved en slik deling, med et beløp på 15 millioner kroner.