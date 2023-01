DELER OM TELEFONSAMTALE: – Jeg kan ikke tie stille lenger, og jeg håper ingen andre blir møtt med dette, sier John Erik Aarsheim (37) om telefonsamtalen med Adopsjonsforum for tre år siden.

Reagerer på telefonsamtale med Adopsjonsforum: − Forsøkt kneblet

John Erik Aarsheim sier Adopsjonsforum ringte ham med flere ubehagelige spørsmål etter medieoppslag om hans adopsjonshistorie. Styreleder i Adopsjonsforum kjenner seg ikke igjen i dette.

– Jeg ble kontaktet av media for å dele en gladhistorie, og hadde ikke til hensikt å anklage noen. Så blir jeg forsøkt kneblet av Adopsjonsforum. Jeg ble fullstendig satt ut, sier John Erik Aarsheim, som er adoptert fra Colombia.

Det er tre år siden både NRK og Bergens Tidende omtalte gjenforeningen mellom to brødre som ikke hadde sett hverandre på 30 år. Under gjenforeningen i Bergen fortalte halvbror Juan om bortføringen av lillebroren, som siden ble adoptert til Norge og Stadlandet.

GJENFORENT: Halvbroren Juan Jimenez (t.v.) overrasket Aarsheim i Bergen i 2020, etter å ha utvekslet e-poster en kort periode.

Nå bor John Erik i Bergen og jobber som advokat.

37-åringen sier til VG at han nesten bare har gode minner fra gjenforeningen og dagene etter at historien ble kjent i offentligheten. Men én telefonsamtale sitter fortsatt i ham.

– Ingen gratulasjon

Styreleder i Adopsjonsforum, Andrea Mæhlum, ringte Aarsheim etter medieoppslagene. Aarsheim var full av inntrykk, på vei hjem fra Colombia til Norge, og hadde akkurat mellomlandet i Amsterdam.

– Så hyggelig at Adopsjonsforum tar kontakt, tenkte jeg, men det var ingen gratulasjon for en lykkelig gjenforening.

Ifølge Aarsheim ble han konfrontert med at Adopsjonsforum hadde fått en storm av henvendelser fra bekymrede foreldre.

– Hun ville vite hva jeg ville oppnå med dette. Hun satte også spørsmålstegn ved om historien min i det hele tatt var sann, da det aldri hadde skjedd ulovlige adopsjoner gjennom Adopsjonsforum. Hun mente at det var mitt ansvar at Adopsjonsforum fikk negativ omtale, og at jeg måtte gi en uttalelse i media hvor jeg trakk påstanden om at jeg var kidnappet.

«PLAGET MEG MASSE»: – Mange adopterte klarer ikke stå opp for seg i møte med noe sånt, og det har plaget meg masse i ettertid, sier John Erik Aarsheim om telefonsamtalen.

– Ting jeg aldri ville sagt

Styreleder i Adopsjonsforum Andrea Mæhlum sier til VG at denne beskrivelsen er helt feil.

– Jeg har stor respekt for John Eriks historie og opplevelser. Men dette er ting jeg aldri ville ha sagt. Jeg kan være tydelig, men jeg har aldri kommet med sånne påstander, sier hun.

Mæhlum bekrefter at hun tok kontakt med Aarsheim etter å ha rådført seg med resten av styret, og daglig leder.

– Det stemmer at jeg ringte og sa hvem jeg var. Resten kjenner jeg ikke igjen. Vi forsøkte å strekke ut en hånd, og si at «vi har sett din historie og du kan ta kontakt hvis det er noe». Det er mulig han har oppfattet det annerledes, sier Mæhlum til VG.

– Hvordan kan det være så ulike oppfatninger av en telefonsamtale?

– Det vet ikke jeg. Kanskje ikke budskapet gikk inn til mottager, sier Mæhlum.

BENEKTER KNEBLING: – Jeg har stor respekt for John Eriks historie og opplevelser. Men dette er ting jeg aldri ville ha sagt, sier styreleder i Adopsjonsforum Andrea Mæhlum.

«Kan bare beklage»

Hun sier at styret tok vurderingen om at Mæhlum, som selv er adoptert, skulle ta telefonsamtalen i stedet for daglig leder.

I en e-post i etterkant av intervjuet, legger Mæhlum til følgende:

«Det har gjort sterkt inntrykk å se historiene fra mennesker som har opplevd urett i forbindelse med sine adopsjonshistorier. Adopsjonsforums ønske har alltid vært å støtte våre medlemmer og alle som har fått barn eller foreldre med bistand gjennom vår organisasjon, og jeg er lei meg dersom John Erik Aarsheim ikke har hatt en slik opplevelse. Det kan jeg bare beklage».

Les også: Åpner ekstern gransking av utenlandsadopsjoner

VIL HA FREM SANNHETEN:– Hvis det har skjedd urett før, skal det komme frem, sier barneminister Kjersti Toppe (Sp), som har varslet en ekstern gransking av utenlandsadopsjoner.

Trigget av Camillas historie

VG har blant annet fortalt historien om Camilla Austbø (37) fra Skien. Hun ble bortført fra sitt hjem i Ecuador tre år gammel. Så ble hun kjøpt, solgt og adoptert til Norge.

Aarsheim understreker at hans historie ikke er identisk med Camillas, men sier at det var hennes historie som trigget ham til å fortelle om telefonsamtalen offentlig, først på sin Facebook-profil.

– Da jeg leste om Camilla, og så rollen Adopsjonsforum hadde hatt, forsto jeg hvorfor det var så utrolig viktig for Adopsjonsforum å forsøke å kneble historien de trodde jeg ville fortelle, sier han.

BLE STJÅLET: Camilla Austbø ble stjålet fra familien sin i Ecuador og adoptert til Norge. Her sammen med adoptivforeldrene Kjell og Liss Austbø.

Nekter for knebling

Mæhlum nekter for at hun har forsøkt å kneble Aarsheim.

– Nei, nei, nei, hva skulle jeg med det? Historien var jo ute! sier hun.

– Men hva husker du om stemningen i samtalen med John Erik – var det dårlig stemning?

– Jeg husker at han ikke var veldig pratsom, han ville ikke dele så mye. Jeg merket raskt at han ikke ville slå av en prat. Da har jeg prøvd, tenkte jeg. Hva han føler av skyld, kan ikke jeg legge meg opp i. Jeg la ikke skylden på noen.

VG har også spurt Aarsheim hvordan det kan være så ulike oppfatninger av en telefonsamtale.

– Det er ganske enkelt: Hun har behov for å justere innholdet i samtalen, fordi dette nå er i offentligheten og hun blir stilt i et dårlig lys, sier han.

Til dette, sier Mæhlum følgende:

– Det viktige for meg, er at alle som trenger det, vet at de kan ta kontakt med Adopsjonsforum. Der sitter det dyktige og engasjerte folk, som bistår der de kan og ellers henviser til riktige myndigheter.

Les også Simon søkte hjelp hos Adopsjonsforum: – Jeg følte at de jobbet mot meg Simon Eriksen Valvik (35) brukte 14 år på å finne den biologiske familien sin.

– Vi er jo på lag

Mæhlum understreker at det er alvorlige saker som har kommet frem i mediene, og at Adopsjonsforum tar problemstillingen på største alvor.

– Det gjør inntrykk, særlig for meg, som sitter med den bakgrunnen jeg har, sier hun.

Mæhlum presiserer at Adopsjonsforum ikke bør anses som en motpart.

– Vi er jo på lag. Vår interesse er at sannheten kommer frem i disse sakene, derfor støtter vi hundre prosent at adopsjonssystemet skal gjennomgås. Det er viktig for oss å understreke at vi ikke motarbeider noen, og vi holder ikke igjen informasjon.

Les også: John Erik har vært coronafast i Colombia siden mars: – Krevende psykisk