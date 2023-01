TETT PÅ SAKEN: Advokat Gorm Grammeltvedt representerer de etterlatte etter Kari-Anne Vanebo Paulsen.

Varsler erstatningskrav etter at Kari-Anne (19) døde

Advokat Gorm Grammeltvedt mener sykehuset ikke gjorde nok for å finne årsaken til Kari-Anne Vanebo Paulsens smerter. På vegne av de etterlatte vurderer han å kreve erstatning fra sykehuset.

I helgen fortalte VG historien om hva som skjedde i timene før 19-åringen døde under fødsel i mai i fjor.

Fødselen ble satt i gang den siste dagen i uke 42 i svangerskapet. Kari-Anne Vanebo Paulsen ble lagt inn på sykehuset i Elverum, som er en del av Sykehuset Innlandet.

Vannet ble tatt ved 08-tiden 30. mai i fjor. Fra da og til Kari-Anne erklæres død klokken 18.12, utviklet fødselen seg til en tragedie.

Peker på kunnskap og kompetanse

Advokat Gorm Grammeltvedt representerer 19-åringens etterlatte. Han mener at er åpenbart at det har skjedd flere svikt ved helsehjelpen under fødselen og i oppfølgingen av de pårørende, og varsler krav om erstatning fra Norsk pasientskadeerstatning (NPE).

SKULLE BLI MAMMA: Kari-Anne Vanebo Paulsen var 19 år da fødselen ble satt i gang ved sykehuset i Elverum i mai i fjor.

I tillegg kan det også være aktuelt med krav om oppreisningserstatning for grov uaktsomhet og feilbehandling. Han avventer rapporten fra Statens helsetilsyn, som gransker saken.

At kvinner dør i fødsel er svært sjeldent. Men flere av dødsfallene som skjer, skyldes aortadisseksjon – rift i hovedpulsåren, har fagfolk uttalt til VG.

– Basert på det jeg har fått opplyst, er rift i hovedpulsåren ofte dødsårsaken når en kvinne dør i fødsel i Norge og land vi kan sammenligne oss med. Sykehus med fødeavdeling bør derfor være oppmerksom på dette og den risikoen det utgjør, sier Grammeltvedt.

– Hvis det det forventes som god praksis at større fødeavdelingene har kunnskap og kompetanse på symptomene ved aortadisseksjon, må det forventes at de mindre avdelingene også har denne kunnskapen slik at de kan oppdage denne svært alvorlige tilstanden.

– Bagatelliserer

Grammeltvedt mener opplysninger i pasientjournalen og andre dokumenter som sykehuset har sendt Statens helsetilsyn, viser at sykehuset ikke tok på alvor de sterke og uvanlige smertene Kari-Anne hadde.

– Jeg oppfatter at Sykehuset Innlandet Elverum i sine rapporter bagatelliserer hvor dårlig Kari-Anne var i timene før hun døde. Tilstanden hennes fremstår mye mer alarmerende enn det man leser i redegjørelsen sykehuset har sendt Statens helsetilsyn og i hendelsesanalysen, sier Grammeltvedt.

Kari-Anne Vanebo Paulsen var ufør og hadde diagnosen posttraumatisk stressyndrom (PTSD), som var knyttet til mobbing i barneårene.

SYKEHUSET: Kari-Anne skulle føde ved sykehuset på Elverum, som er en del av Sykehuset Innlandet.

I et legenotat som skrives etter et tilsyn klokken 08.30 går det fram at den fødende er smertepreget og at smertene stråler ut til høyre side av hals og høyre arm. De forverres ved rier. Hun har også svært lavt oksygeninnhold i blodet.

Det tas røntgen, blodprøver og hjertet undersøkes med en EKG. Kollegiet diskuterer diagnoser, men kommer frem til at smertene trolig er knyttet til rier. I et av journalnotatene mistenkes det at noen av symptomene er «en del av et angstbilde».

19-åringen får oksygen i nesen, riedempende middel og etter hvert epidural.

Ifølge sykehusets hendelsesanalyse blir aortadisseksjon - rift i hovedpulsåren - nevnt, men det vurderes som usannsynlig.

«Kollegiet vurderer at nødvendige undersøkelser, prøver og behandling ut fra hypotesene, ikke er mulig/og eller hensiktsmessig å gjennomføre før etter fødsel», skriver sykehuset senere i en hendelsesanalyse.

Videre skriver sykehuset at epidural og riedempende middel ga god effekt, og at det ikke var medisinsk grunnlag for keisersnitt.

«Analysen avdekket ingen svikt i bakenforliggende årsaker i forløpet frem til kvinnen fikk hjertestans.»

MISTET DATTEREN: May-Britt Vanebo Paulsen ved datterens grav i fjor høst.

– Ikke rigget

Sykehuset på Elverum har ikke ønsket å svare på konkrete spørsmål om saken, eller på Grammeltvedts kritikk, men skriver i en kommentar at det er høy kompetanse i avdelingen og at retningslinjene for hvor en gravid skal føde, ble fulgt.

Advokat Grammeltvedt sier det er vanskelig å forstå hvorfor det ikke ble gjort mer for å avklare om det forelå en alvorlig tilstand eller at det ikke ble utført et hastekeisersnitt for å foreta de nødvendige undersøkelsene av Kari-Anne.

– Rapportene viser at når katastrofen oppstår på fødestuen, er ikke sykehuset rigget for å håndtere det. Man kan ikke forvente samme beredskap som på Ullevål sykehus og Rikshospitalet. Men sykehuset burde gjort mer for å finne ut av hva som forårsaket fall i oksygenmetning, pusteproblemer, sterke smerter i høyre lunge med utstråling til hals og arm i timene før Kari-Anne døde, sier advokaten.

Grammeltvedt viser til at man blant annet brukte isbind på overarmen for å lindre kraftige smerter i tillegg til epidural, i stedet for å finne ut av hvorfor hun hadde et så uvanlig smertebilde.

– Sykehuset lindrer symptomene, men går ikke etter årsaken. Det tyder på at hun ikke ble tatt på alvor. Situasjonen var mye mer alarmerende enn det man leser ut fra sykehusets redegjørelse og hendelsesanalyse, sier Grammeltvedt.

– Høy kompetanse i avdelingen

I en generell kommentar skriver avdelingssjef for gyn/fødeavdeling ved sykehuset på Elverum, Anne Birthe Lømo:

– Det er svært sjelden kvinner dør under fødsel, men like fullt trist og beklagelig når det skjer. Når en kvinne dør under fødsel har sykehuset plikt til å varsle Statens helsetilsyn. Denne saken er meldt i tråd med meldeordningen for spesialisthelsetjenesten. Saken er fortsatt til behandling hos Statens helsetilsyn.

Hun skriver at sykehuset har fulgt opp hendelsen grundig i etterkant, og at sykehuset ikke vil kommentere saken nærmere før Helsetilsynets konklusjon er klar.

-Avdødes tidligere sykdomshistorie var kjent for avdelingen i forkant og under fødsel. Det er høy kompetanse i avdelingen, både innen fødselsomsorg og nyfødtmedisin, og alle seleksjonskriterier er fulgt.

– Vi håper tilsynsmyndighetenes gjennomgang vil gi oppklarende svar på hendelsesforløpet både for de pårørende og involvert helsepersonell.