HER LEIDE DE: Bildet viser en av leilighetene som mannen disponerte og leide ut til prostituerte. På nattbordet ligger glidemiddel og våtservietter.

Slik ble utleieren tatt for hallikvirksomhet – tiltalt etter mafiaparagrafen

Politiet fant prostituerte i 16 av 19 leiligheter som mannen leide ut. De mener han har tjent over 7 millioner kroner på hallikvirksomhet.

Mannen i 40-årene tiltalt ved Hordaland tingrett, blant annet for hallikvirksomhet, hvitvasking og brudd på bokføringsloven.

– Politiet pleier å oppsøke prostituerte for velferdssjekker. Blant annet for å oppdage menneskehandel – og da har man sett et mønster. Mange av dem holdt til i leiligheter som var leid ut fra det samme firmaet, forteller politiadvokat John Lode Roscoe til VG.

Firmaet var heleid av en mann i 40-årene bosatt i Sandnes.

– Stort omfang

Statsadvokaten har ikke tatt ut tiltale for menneskehandel i denne saken. Men mannen er tiltalt etter mafiaparagrafen, noe som betyr at strafferammen kan dobles. Til sammen risikerer han inntil 12 års fengsel for hallikvirksomhet.

– Profittmotivert organisert kriminalitet er veldig alvorlig og samfunnsskadelig, påpeker Roscoe.

– Selv om jeg i denne saken ikke har funnet bevismessig grunnlag for å ta ut tiltale for menneskehandel, så er det likevel ikke tvilsomt at mange kvinner i prostitusjon er i en vanskelig livssituasjon, sier statsadvokat Rudolf Christoffersen til VG.

Han mener det er naivt å tro at kjøp av sex er en handel mellom to likeverdige parter.

– Elementer av tvang, ufrihet og fattigdom er ofte dominerende. Saken viser at omfanget av kjøp av seksuelle tjenester fortsatt er høyt i Norge og at profittpotensialet for dem som står bak og organiserer virksomheten er stort, sier Christoffersen.

PROSTITUERTE: Da politiet aksjonerte mot 19 av mannens leiligheter fant de prostituerte i 16 av dem. Mannen i 40-årene er nå siktet for hallikvirksomhet, og etter mafiaparagrafen.

– Tjente millioner

Ifølge tiltalen leide mannen ut leiligheter som har vært brukt til prostitusjon i Bergen, Haugesund, Stavanger, Sandnes, Sola, Kristiansand, Skien og Drammen.

Politiet mener hallikvirksomheten har generert et utbytte på minst 7,4 millioner.

– Det er ingen tvil om at dette er et stort svart marked med store penger i omløp. Mye kan tyde på at dette er en aktør som har funnet en nisje og tjent penger, sier Roscoe.

Politiet begynte å etterforske mannen i fjor vår, og har brukt store ressurser på saken. I september ble han pågrepet – aksjonen fikk kodenavnet «Operasjon Merkel».

– To dager etter pågripelsen gikk politiet til en koordinert aksjon i fire ulike politidistrikt. Vi gikk inn i samtlige leiligheter som han leide ut. Da avdekket vi prostituerte i 16 av 19 leiligheter, forteller Roscoe til VG.

Politiet mener mannen brukte sitt heleide utleieselskap til å hvitvaske utbyttet fra hallikvirksomheten, slik at de skulle fremstå som lovlig.

Selskapet skal årlig ha hatt en kontantomsetning på flere hundre tusen. Likevel var det gjennom fire år under 10.000 kroner som ble bokført som kontanter hvert av årene.

Nekter straffskyld

Mannens forsvarer Vetle Jensen forteller at hans klient ikke erkjenner straffskyld.

– Han ser fram til å forklare seg i retten om hvordan utleievirksomheten hans har skjedd, sier Jensen til VG.

VG har spurt Jensen hvordan mannen i 40-årene forklarer at han i hovedsak har leid ut leiligheter til prostituerte.

TILTALT: Saken er berammet i Hordaland tingrett 13. februar, og går til 23. februar.

– Man må avvente til saken går for retten, for å se hvordan han vil forklare det, svarer Jensen.

– Han er også tiltalt for hvitvasking og brudd på bokføringsloven. Hvordan stiller han seg til det?

– Han synes i realiteten at hele tiltalen er veldig tung å ta inn over seg. Han mener han har gjort de nødvendige tingene så langt det lar seg gjøre i henhold til bokføring og regnskap, svarer Jensen.

Saken er berammet 13. februar i Hordaland tingrett, og skal gå til og med 23. februar.

– Fungerte som operatør

En ukrainsk kvinne i 30-årene er også tiltalt for å ha medvirket. I henhold til tiltalen mot henne skal hun ha fungert som operatør for minst fire prostituerte kvinner.

Ifølge tiltalen disponerte kvinnen minst fem ulike telefonnummer oppført på et eskortenettsted. Hun svarte på henvendelser og inngikk avtaler om tid, sted og pris på vegne av kvinnene som utførte de seksuelle tjenestene.

Kvinnens forsvarer Kim Brügger Villanger ønsker ikke å uttale seg om hvordan kvinnen stiller seg til tiltalen.