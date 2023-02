Rema 1000 og Coop Extra dumper prisene

– Vi gjør det ikke fordi vi har råd til det, men fordi vi må, sier kommunikasjonsdirektør i Coop Norge til VG.

Rema 1000 skriver i en pressemelding at de velger å skru prisene tilbake til det de var før hevingen 1. februar.

Fra 31. januar til 1. februar satte REMA 1000 prisene i butikk opp med i gjennomsnitt 4,8 prosent, betydelig lavere enn hva ulike pristester viste 1. februar.

– Vi har små marginer fra før og konkurransen i norsk dagligvare er hard. Men grunnfilosofien vår er at vi skal ha de laveste prisene eller stenge dørene. Dette vil koste, men den kostnaden tar vi, slik at vi kan holde kundeløftet vårt, sier Tom Kristiansen, administrerende direktør i REMA 1000 Norge.

Samtidig skrur Coop Extra ned prisene på 4000 varer. Det bekrefter kommunikasjonsdirektør i Coop Norge, Bjørn Takle Friis, overfor VG.

– Vi har justert prisene ned igjen til det de lå på før 1. februar, slik at vi er konkurransedyktige. Kundene kan være trygge på at det er like billig, og kanskje billigere, å handle på Coop Extra som hos våre konkurrenter, sier Friis.

– Vi gjør det ikke fordi vi har råd til det, men fordi vi må. Vi er nødt til å være konkurransedyktige for å ikke tape kunder – og det har vi hvert fall ikke råd til, sier han.