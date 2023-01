Politiet har avfyrt skudd i Kristiansand

Politiet har avfyrt skudd i forbindelse med et oppdrag i sentrum.

Saken oppdateres.

Det melder politiet på Twitter. Spesialenheten er varslet.







Politiet vil komme tilbake med mer informasjon i en pressemelding, varsler de.

Ifølge Fædrelandsvennen har politiet sperret av et område i Kvadraturen.

Avisen har snakket med politiets innsatsleder Erlend Saue på stedet:

– Det er kontroll på situasjonen. Området vil bli sperret av ei stund. Politiet vil komme tilbake med mer informasjon etter hvert.

Operasjonsleder Frode Vang i Sør-Øst Politidstrikt sier til VG at han ikke har oversikt til å uttale seg per nå, men at det vil komme mer informasjon fra både det ordinære politiet og Spesialenheten.