PRISSJOKK: Zalo økte fra kr 27,90 til kr 39,90.

Bransjeveteran etter Zalo-sjokk: Mener ubrukt lov må tas i bruk

Vi har en egen lov som skal vurdere rimelige priser. Den er det på tide å børste støv av, mener ekspert Ivar Pettersen.

Onsdag økte flere lavprisbutikkerprisene med 10 prosent over natten, ifølge VGs handlekurv. Zalo ble 43 prosent dyrere.

Dagen etter hadde Zalo-boblen sprukket: Rema 1000 satte ned prisen til det flasken kostet to dager tidligere, mens Coop Extra har kuttet prisen med 21 prosent. Senere på dagen ble det klart for full prisdumping fra begge kjeder – for ikke å komme bak Kiwi.

Nå mener bransjeveteran Pettersen at tiden er inne for å slå opp i lovverket.

– Vi ser noen ekstreme prisutslag. Akkurat nå tenker jeg at om noen gang, bør prisloven nå komme til anvendelse. Zalo er et veldig godt eksempel på at prisloven skal kunne komme til anvendelse, sier rådgiveren i Alo Analyse.

VETERAN: Ivar Pettersen har forsket på matvarebransjen i flere tiår.

Også SVs nestleder Torgeir Fylkesnes tok til orde for å bruke loven i tirsdagens radiodebatt Politisk kvarter på NRK.

Pettersen har fulgt matvarebransjen i en årrekke, og kan ikke huske at denne loven noen gang har blitt brukt for å se på matvarer.

Han sikter til lov om pristiltak, paragraf 2: Urimelige priser og forretningsvilkår. Der står det at det er forbudt å ta kreve, eller avtale priser som er urimelige.

Loven åpner for å få mye info

Det vanskelige er å vurdere hva som rimelig, men han mener dette må prøves ut i den tiden vi er i nå.

Det er konkurransetilsynet som skal kontrollere loven.

– I dagens situasjon er det ikke unaturlig at de ber om innsyn i enkeltpriser.

Loven gjør det mulig Konkurransetilsynet å gå inn og be om alle mulige priser. Zalo er bare ett eksempel på ett av flere produkter som kunne granskes.

– I det tilfellet kunne de fått innsyn i hva denne koster fra leverandør, og hvor mye fortjeneste butikken får for den prisen som er i butikk, forklarer han.

Fordi loven sjelden har blitt brukt, er det også vanskelig å vite «hvor urimelig» en pris må være før det faktisk bryter loven. Nettopp derfor mener han at støvet bør børstes fra loven som kom til i 1993.

– Det er en standard som er vanskelig å anvende, men uten at den anvendes får vi ikke noe praksis.

TILSYN: Beate Berrefjord, avdelingsdirektør for mat, handel og helse.

– Skal veldig mye til

Beate Berrefjord, avdelingsdirektør for mat, handel og helse hos Konkurransetilsynet, sier de ikke har planer om å sjekke om noen av onsdagens prisøkninger – blant annet 43 prosent på Zalo og 38 prosent på Mills kaviar, bryter med lov om pristiltak.

Ifølge denne loven, som ikke har vært brukt siden 1994 for å bremse prisene på overnatting i forbindelse med OL på Lillehammer, er det forbudt å ta priser som er urimelige.

– Pristiltaksloven skal brukes i veldig spesielle tilfeller. Det skal veldig, veldig mye til for å bruke den loven. Dette er en lov som vanskelig kan brukes i dette markedet pga. det svært store omfanget av varer, sier Berrefjord til VG.