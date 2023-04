Savnet mann funnet omkommet i Mandal

En stor leteaksjon er avsluttet etter at en mann er funnet død i Mandalselva.

Politiet startet sent i går kveld søk etter en mann som ikke var gjort rede for siden natt til 1. påskedag i Mandal. 00.40 melder politiet at mannen er funnet omkommet i Mandalselva. Pårørende er varslet.

– Det er ikke mistanke om at det er skjedd noe kriminelt, sier operasjonsleder Eivind Formo.

– Vi tror det er en tragisk hendelse.

Mannen ble funnet rundt klokken 23.50 søndag kveld, opplyser politiet.

Han sier politiet likevel sikrer spor, og gjør undersøkelser på stedet .De forsøker å innhente eventueller vitner, og overvåkingsmateriale om det finnes.

– Vi vil gjerne komme i kontakt med noen som kan ha opplysninger som var i Mandal sentrum mellom klokken 02 og 0430 natt til søndag, sier han.

Mandalselven går gjennom Mandal sentrum, og mannen hadde vært på byen med kamerater påskeaften.

Formo takker alle frivillige og venner som har vært med på leteaksjonen. Også Røde Kors, hunder og en redningsskøyte var med på leteaksjon.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post