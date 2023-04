1 / 2 forrige neste fullskjerm

Mann med kniv truet til seg bil

En mann med kniv truet til seg en bil på Nesodden onsdag kveld. Da politiet skulle stanse bilen, havnet den i grøften.

En politipatrulje oppdaget bilen på vei ut av Nesodden. Etter en kort forfølgelse fikk patruljen kontroll på føreren.

– En mann har stjålet en bil og forsvunnet i denne bilen. Politiet klarte å få observasjoner på denne bilen, og gjorde derfor et forsøk på å følge etter, sier innsatsleder på stedet, Gjermund Westberg Hage, til VG onsdag kveld.

Stoppet ikke

Innsatsleder Hage forteller at vedkommende ikke stoppet til tross for at politiet skrudde på blålysene.

– Personen ønsket ikke å stanse for politiet, noe som ender med at politiet velger å gjennomføre en forstettelig påkjørsel for å få stanset bilen fra å kjøre videre, sier Hage.

I forbindelse med denne påkjørselen havner den stjålne bilen ut i grøften og inn i et veitrafikkskilt, forteller han.

Relasjonen mellom gjerningsmannen og den fornærmede er fortsatt ukjent.

Beslag på to kniver

– Vi har kontroll på personen som tok bilen, og det er ikke meldt om personskade. Vi driver med å undersøke bilen på stedet nå, sa operasjonsleder i Øst politidistrikt, Terje Skaftnes, til VG.

Skaftnes opplyste at det har blitt gjort beslag på to kniver i den aktuelle bilen.

Den stjålne bilen havnet i grøften under pågripelsen, etter å ha rygget mot politibilen etter den forskjettelige påkjørselen.

– Han stanset i rundkjøringen, og begynte å rygge mot politibilen. Da blir den aktuelle bilen presset ut i grøften av en politibil, og kommer i kontakt med et veiskilt, sier Skaftnes.

