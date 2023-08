Strammer inn på habilitetsreglene: − Jeg har fortsatt tillit til Anniken

Statsminister Jonas Gahr Støre tror på Anniken Huitfeldts forklaring. Støre endrer nå på reglene rundt habilitet, etter at nok en alvorlig habilitetssak rammer regjeringen.

– Jeg kulle ønske jeg ikke trengte å stå her i dag, innleder Støre på pressekonferansen onsdag ettermiddag.

Han sier regjeringen i løpet av sommeren har satt i gang et stort arbeid for å se på regelverket rundt habilitet.

– Jeg har vært opptatt av at alle problemstillinger rundt habilitet kommer opp, understreker Støre.

Etter habilitetssakene som har preget sommerferien, gjør regjeringen nå innstramminger i regelverket rundt habilitet.

– Vi skjerper og formaliserer retningslinjene for kjøp og salg av aksjer. Disse endringene gjelder fra og med i dag. Det vil forhåpentligvis gjøre det enklere å vurdere habilitet fremover.

De nye reglene går spesifikt inn på at en statsråd har en tydelig plikt til å skaffe seg oversikt over hvilke aksjer ektefellen har.

Støre: Fortsatt tillit til Huitfeldt

– Huitfeldt har gjort feil. Ektemannens kjøp og salg av aksjer har gjort at hun har vært inhabil i saker i regjeringen og eget departement, sier Støre.

Han mener utenriksministeren burde ha skaffet seg oversikt over ektemannens kjøp og salg av akser.

Støre kaller det en alvorlig sak. Han gjentar at Huitfeldt ikke visste hvor mange, eller hvilke aksjer ektemannen har kjøpt.

– Jeg tror på dette, fastholder Støre.

– Grunnen til det er at hvis hun hadde visst, så hadde hun meldt seg inhabil. Det hadde vært uproblematisk, tilføyer han.

Støre mener feilen Huitfeldt har gjort er at hun ikke skaffet seg informasjonen om aksjekjøpene selv.

– Anniken har beklaget feilen hun har gjort. Hun har gjort alt hun kan for å rydde opp i dette, fastslår statsministeren, og sier at han fortsatt har tillit til Huitfeldt som utenriksminister.

Avviser ukultur

– Hvilket ansvar tar du selv som statsminister for at disse sakene dukker opp?

– Jeg har i to anledninger tatt et klart ansvar med at statsråder ikke kan fortsette. Vi har oppdatert et regelverk. Det kunne likevel vært tydeligere. Jeg har hatt gjennomganger med hele regjeringen, sier Støre til VG.

– Har dere flere saker om habilitet som ennå ikke er ferdigbehandlet knyttet til statsråder eller statssekretærer?

– Nei, vi har ikke flere saker. Det er jeg ikke kjent med.

– Vil du si at det er en ukultur i din regjering?

– Ukultur forbinder jeg med andre forhold. Her har det vært tilfeller av ubetenksomhet med å ta for lett på dette med habilitet. Det har vært lite gjennomtenkt og ubetenksomt, svarer Støre til VG og fortsetter:

– Det som er klart er at Huitfeldt burde vært kjent med disse transaksjonene .Det er en feil og nå er det rettet opp i

Mer enn 100 transaksjoner

Onsdag avslørte VG at utenriksminister Anniken Huitfeldts ektemann, har handlet aksjer i blant annet våpenprodusenten Kongsberg Gruppen.

Huitfeldt tok selv kontakt for å fortelle om at hun ikke har oppfylt sin plikt som statsråd, og at hun har gjort feil.

– Det er grunn til å tro at jeg har vært inhabil i flere av sakene, sa hun til VG.

I HARDT VÆR: Utenriksminister Anniken Huitfeldt er den neste i rekken av statsråder i Støre-regjeringen som opplever en alvorlig habilitetssak.

Gjennom sitt eget investeringsselskap har ektemannen Ola Flem, foretatt mer enn 100 transaksjoner i aksjer, mens Huitfeldt har vært utenriksminister.

Flem har handlet kjøpt og solgt aksjer i selskaper, som Kongsberg Gruppen, som er sterkt påvirket av politiske vedtak.

På en pressekonferanse tidligere onsdag sa Huitfeldt at hun var lei seg for hva som har skjedd.

– Jeg beklager dypt at jeg har gjort feil knyttet til habilitet.

Mener Huitfeldt må trekke seg

Den ferske aksjesaken har vekket sterke reaksjoner på stortinget. MDG mener at utenriksministeren bør trekke seg.

– Det som kommer frem er tydelige brudd på habilitetsreglene, og Huitfeldt bør gå av. Uansett om det er med vilje eller ikke, kan vi ikke akseptere en sånn misbruk av makt og posisjon, sa MDG-nestleder Ingrid Liland til VG tidligere onsdag.

Det synes ikke

– Jeg synes ikke det. Jeg ønsker å gjøre det jeg kan for å rydde opp, sa Huitfeldt selv på spørsmål om hun burde trekke seg som statsråd tidligere onsdag.