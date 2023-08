Jonas Gahr Støre om Huitfeldts habilitetsproblemer

Statsminister Jonas Gahr Støre holder pressekonferanse klokken 17 onsdag etter at det ble kjent at utenriksminister Anniken Huitfeldts ektemann har kjøpt aksjer på Oslo Børs.

En ny alvorlig habilitetssak rammer Støres regjering.

– Jeg kulle ønske jeg ikke trengte å stå her i dag, sier Støre på pressekonferansen.

Han sier regjeringen i løpet av sommeren har satt i gang et stort arbeid for å se på regelverket rundt habilitet.

– Jeg har vært opptatt av at alle problemstillinger rundt habilitet kommer opp, understreker Støre.

I forbindelse med sakene aksjesaken til Ola Borten Moe, ble Huitfeldt klar over at hun selv har gjort feil.

– Huitfeldt har gjort feil. Ektemannens kjøp og salg av aksjer har gjort at hun har vært inhabil i saker i regjeringen og eget departement.

– Hun burde skaffet seg oversikt over ektemannens kjøp og salg av akser, mener statsministeren.

Støre kaller det en alvorlig sak. Han gjentar at Huitfeldt ikke visste hvor mange, eller hvilke aksjer ektemannen har kjøpt.

– Jeg tror på dette, sier Støre.

Onsdag avslørte VG at utenriksminister Anniken Huitfeldts ektemann, har handlet aksjer i blant annet våpenprodusenten Kongsberg Gruppen.

Huitfeldt tok selv kontakt med VG for å fortelle at hun ikke har oppfylt sin plikt som statsråd, og at hun har gjort feil.

– Det er grunn til å tro at jeg har vært inhabil i flere av sakene, sa hun til VG.

Gjennom sitt eget investeringsselskap har ektemannen Ola Flem, foretatt mer enn 100 transaksjoner i aksjer, mens Huitfeldt har vært utenriksminister.

Flem har handlet kjøpt og solgt aksjer i selskaper, som Kongsberg Gruppen, som er sterkt påvirket av politiske vedtak.

På en pressekonferanse tidligere onsdag sa Huitfeldt at hun var lei seg for hva som har skjedd.

– Jeg beklager dypt at jeg har gjort feil knyttet til habilitet.

Den ferske aksjesaken har vekket sterke reaksjoner på stortinget. MDG mente onsdag formiddag at utenriksministeren bør trekke seg.

– Det som kommer frem er tydelige brudd på habilitetsreglene, og Huitfeldt bør gå av. Uansett om det er med vilje eller ikke, kan vi ikke akseptere en sånn misbruk av makt og posisjon, sa MDG-nestleder Ingrid Liland til VG.

Statsminister Støre understreket tidligere onsdag at han fortsatt har tillit til Huitfeldt som utenriksminister.

– Jeg synes ikke det. Jeg ønsker å gjøre det jeg kan for å rydde opp, sa Huitfeldt selv på spørsmål om hun burde trekke seg som statsråd tidligere onsdag.