Firmaene hans er utestengt fra norske skolegårder.



Likevel har en mediesky

62-åring fra Sandefjord

tjent seg søkkrik på

elever ved over 400 skoler. Tips oss Tekst: Ivar Brandvol

Har utkonkurrert alle på russeklær-markedet

Det siste VG-bildet er 25 år gammelt. Siden har Ole Jørgen Smedsrud holdt en lav privat profil.

Fra han startet Russeservice på 1980-tallet, har han i tur og orden utkonkurrert alle som vil utfordre ham på salg av klær til russ.

VG kan i dag avsløre metodene – og dokumentere hvordan elever låses i hemmelige kontrakter.

Den siste reelle rivalen, Russedress.no, fikk han kontrollen over gjennom et oppkjøp i 2014.

I 1998 stilte Smedsrud opp i VG, etter å ha vunnet en rettslig kamp om å få produsere russegensere.

I dag er Smedsrud hovedeier og styreleder i begge selskapene – og har i praksis monopol på salg av russedresser til rundt 50.000 elever hvert år.

Han er også storleverandør av skolegensere gjennom firmaet University Wear.

Dette er en pengemaskin:

Ved sammenslåingen av konkurrentene i 2014 tok Smedsrud ut 100 millioner kroner i personlig utbytte.

Siden den gang er det delt ut ytterligere 249 millioner kroner til aksjonærene.

Forrige helg var 15.000 russ på Landsstevnet. Jobben med å selge russeklær til dem startet flere år tidligere.

Tidligere fikk skolene besøk i storefri av selgere som ville la elever prøve russedresser.

I dag er de borte. Rektor kan jage dem – med opplæringsloven i hånd.

Når skolegårdene er stengt: Hvordan klarer firmaene til Smedsrud å få navnene til 50.000 nye elever hvert eneste år?

– At mange skoler sier nei til at elevene skal kunne møte oss i skolegården, er ikke et stort problem for oss, skriver Ole Jørgen Smedsrud i en e-post til VG.

I hemmelige kontrakter skriver 16-åringer under på at de godtar pengekrav fra Smedsruds firma dersom de kjøper russeklær fra noen andre.

VG har bedt eksperter om å vurdere flere av kontraktene.

De sier kontraktene kan være i strid med vergemålsloven, avtaleloven, markedsføringsloven, forbrukerkjøpsloven – og lov om ytringsfrihet.

Ole Jørgen Smedsrud er forelagt kritikken og tilbudt et intervju. Han har svart via e-post.

Han er uenig i mye av kritikken, men sier de vil gjøre flere endringer basert på opplysninger som fremkommer i denne artikkelen.

I Nordreisa oppdager elevene at en fremmed mann har opprettet Facebook-gruppen «RUSS 2025 – Nord-Troms VGS HOVEDGRUPPE».

Snart blir Una Kristine Løvoll (16) kontaktet.

«Hei, Karsten fra Russ.no (Russeservice og Russedress.no her)».

Hun får tilbud om å bli ambassadør – og en økonomisk avtale.

Mannen ber henne først legge til elevene i førsteklasse ved den videregående skolen.

Deretter skal 16-åringen få 50 kroner per elev hun overtaler til å registrere seg på russ.no.

Russ.no er et nettsamfunn som krever brukerprofil og registrering med Vipps og Apple ID. Det er eid og driftet av Russeservice og Russedress.

Elevene må oppgi en rekke private opplysninger, om de er på en gruppe, hvem som er medlemmer, og om de kanskje skal ha russebuss om to år.

Una sier hun får instruksjoner om hvordan hun skal kryssjekke mot Facebook-gruppen at alle elevene i Nordreisa er registrert – og oppsøke dem som mangler, i skolegården.

«Hvis det er noen som ikke har registrert seg etter én uke, så kan jeg sende dere en liste over alle som har laget profil fra skolen deres, og fra hvilken klasse, slik at dere ser hvem som mangler og kan høre med dem.»

– Etter en stund meldte vi tilbake at dette var altfor tidlig, sier Una Kristine Løvoll (16).

– Vi går jo bare på VG1, mange vet ikke om de skal være russ. De som er russ i 2025 på yrkesfag, har ikke begynt på videregående en gang, de går fortsatt på ungdomsskolen.

– Det ble litt rart, vi trodde nesten det var noe lureri.

Una kontakter mannen fra Russ.no og spør hvorfor det haster sånn – og forteller at flere medelever reagerer. Kan de ikke vente litt?

Mannen svarer at de har laget et svar hun kan gi dem som spør. Der står det blant annet at de skal sy russedresser til 50.000 elever ved over 400 skoler i Norge, og at elevene må registrere seg raskt om de skal få prøvd ut størrelsene og bestilt til russetiden 2025.

VG har sett tilsvarende svar også når andre elever har spurt om hvorfor det haster – flere år før russetiden.

«Vi har full forståelse for at det oppfattes litt tidlig, men da det tar temmelig lang tid å sy opp dresser til all russen i landet, så er bestillingsfristen alltid relativt mye tidligere enn det folk kanskje forventer.»

I vinter har en rekke lokalaviser skrevet om rektorer og elever rundt om i landet som reagerer på Facebook-gruppene, fordi de kunne fremstå som skolens offisielle.

Til VG oppgir Ole Jørgen Smedsrud at de har Facebook-grupper som dekker halvparten av landets russ.

– Vi mener det er åpenbart at disse sidene ikke er skolenes offisielle sider, og at elevene ved skolen vil være de første til å se forskjellen, skriver Smedsrud.

Han påpeker at gruppene er tydelig merket med reklame-signal, men at de nå gjør endringer:

– Vår samarbeidspartner som står for sidene, har likevel endret navn på Facebook-gruppene og justert infotekstene for å fjerne alle muligheter for misforståelse, skriver han.

Noen elever forteller VG at de kan få opptil 100 kroner per person de rekrutterer.

Eskil Lilleskog i Haugesund var bussjef på «Bonanza 2022».

– Vi fikk tilbud om å rekruttere medelever inn i en Facebook-gruppe for russ 2022 på Haugalandet, der en fra Russeservice var administrator, sier han.

Haugesund-russen på «Bonanza».

Facebook-gruppene som opprettes ved hver skole, er i praksis komplette klasselister, ifølge elever og rektorer VG har snakket med.

Smedsrud er forelagt påstandene og summene. Han svarer at en russegruppe ofte kan oppnå mellom 2000 og 6000 kroner i rabatt:

– Ordningen med ambassadører og med rabatt for hver de verver til russ.no er en veletablert ordning som gir avslag på russeklær, skriver han.

Smedsrud understreker at hver ny elev selv må gjennomføre registreringen på russ.no.

– Ingen russ mottar direkte reklame fra oss via sms eller e-post før de eventuelt aktivt har krysset av for dette. Vi mottar ikke eller benytter klasselister, skriver han.

Aurora Heli-Hansen i Halden.

Når elevene er registrert på russ.no med alle opplysninger, overtar de profesjonelle selgerne kontakten. Det forteller flere elever til VG.

Aurora Heli-Hansen i Halden var 16 år da hun og vennene fikk tilbud om kontrakt. Innholdet var oppsiktsvekkende. Hun oppfattet selgeren som svært overtalende.

– Det føltes som å snakke med en kompis. Det var ros og slanguttrykk. Jeg synes stilen og måten de tok kontakt på, var litt underlig, sier hun.

Halden-eleven forteller at hun får en venneforespørsel på Facebook fra en mann fra Russedress.no. Det plinger på Messenger – han vil prate.

De avtaler et Teams-møte, siden Halden-jentene ikke har anledning til å dra inn til Russedress’ showroom på Frogner i Oslo.

– Da vi fikk kontrakten tilsendt etter møtet, reagerte vi på en rekke krav, sier hun.

Kravene til elevene er omfattende:

– Vi kunne ikke kjøpe noe fra andre firmaer, det var krav om taushet og det var et sponsorsystem for rabatter og verving. Det var krevende for oss å kontrollere om rabattene var ekte, sier Heli-Hansen.

Elevene diskuterer seg imellom hva Russedress egentlig mener med at «kontrakten er bindende».

Nå begynner Halden-jentene å bli skeptiske.

Hele tiden er det nye tilbud og nye rabatter. Hettejakkene koster 790 kroner per stykk og de er mange elever. Sluttsummen øker og øker. Flere spør foreldrene om råd.

De sender et spørsmål til mannen på Messenger:

«Hei det står at avtalen er bindende, men stemmer det, ettersom vi er under 18 år?».

Denne gangen tar det lang tid før han svarer. En måned.

«Trenger ikke være 18 for å signere. Har dere fått sett noe mer på dealen?»

– Vi endte med å takke nei til denne kontrakten. Det er skremmende at mange signerer den. Vårt håp er at elever ser nøye gjennom og viser den til foreldrene først, sier Heli-Hansen.

Ole Jørgen Smedsrud svarer slik:

– Vi skal være en trygg leverandør og vi har ikke gjort jobben vår godt nok hvis enkelte elever opplever seg skremt av avtalene.

Han ønsker å presisere at selgeren som hadde kontakt med Aurora Heli-Hansen, avsluttet samtalen med å si at hun kunne få velge en annen leverandør senere dersom samarbeidet ikke skulle passe. At de ikke ønsket å gjøre det vanskelig.

Om prisene sier Smedsrud dette:

– Det behøver ikke være dyrt å være russ. Det er mulig å kjøpe pakke med dress, genser, lue, russekort og annet utstyr hos oss for under en tusenlapp og til solid kvalitet.

I den digitale kontrakten fra Russedress er det en «Wall of Fame», med et bilde av kronprinsparet i russeklær. Bildet ble opprinnelig delt av Mette-Marit på Instagram i 2016, da hun og Haakon var med på rulling.

Konkurrenter sier de er sjanseløse. Flere av dem mener Smedsrud misbruker sin dominerende markedsmakt gjennom russ.no og hemmelige kontrakter som låser elever tidlig på videregående:

– Hvis kontrakten jeg har sett, signeres, er det ikke mulig for andre aktører å konkurrere om kundene, sier driftsleder Bengt Jarle Leikvoll i Randaberg-firmaet Huskd.

Firmaet leverer trykk og klær til russ og en rekke bransjer – og ble kåret til årets gasellebedrift i 2021 og 2022.

– Vi snakker ofte med elever som ikke tør å bytte leverandør på grunn av hemmelige kontrakter de har signert ved skolestart i VG1. Jeg synes det er veldig skremmende at personer i starten av sitt voksne liv skal måtte signere en slik avtale med hemmelighold og forpliktelser, sier Leikvoll.

Forelagt denne kritikken svarer Ole Jørgen Smedsrud slik:

– Selv om vi er en stor aktør i markedet for russeklær og -utstyr, er det plass til mange andre aktører. Klær og utstyr er kun en del av det totale russemarkedet, sier han.

Smedsrud lister opp bussutleie, russetreff, dekor og design, lyd og lys og russelåter som andre kommersielle elementer i moderne russefeiring:

– Nøkkelen til suksess ligger uansett i å ha riktige varer og god dialog med kundene.

Konkurrentene er ikke de eneste som reagerer på kontraktene.

Elevorganisasjonen sier de har fått flere varsler om press i skolegårdene fra betalte medelever.

– Vi reagerer særlig på at utvalgte elever ansettes som «ambassadører». Ved å betale utvalgte elever kamuflerer de det som ellers ville vært åpenbart ulovlig markedsføring, mener påtroppende leder Petter Andreas Lona.

Elevorganisasjonen mener dette skader miljøet i skolegården.

Ole Jørgen Smedsrud svarer slik:

– Hverken Elevorganisasjonen, rektorer eller andre som uttaler seg til VG, har tatt kontakt direkte med oss. Det er nyttig at vi likevel får vite om dette gjennom VG, slik at vi får muligheten til å gjøre forbedringer.

VG har bedt eksperter om å vurdere kontraktene og metodene.

Svarene er entydige:

– Det å fastsette forbud mot å handle med andre leverandører, er noe jeg vil karakterisere som en urimelig handelspraksis i strid med markedsføringsloven, sier advokat Marianne H. Dragsten, en av Norges fremste eksperter på kontraktsrett.

Å kreve rabatter tilbakebetalt ved ethvert brudd på avtalen, synes å være i strid med forbrukerkjøpsloven, sier hun videre.

Punktet om «ikke å bestille fra andre» kan rammes av avtaleloven om urimelige avtalevilkår, mener jusprofessor Johan Giertsen.

Han er klar på at ytringsfriheten ikke kan begrenses slik det legges opp til i kontrakten:

– «Plikten» til konfidensialitet kan også være urimelige avtalevilkår, sier Giertsen til VG.

Statsforvalteren i Oslo og Viken har sett kontraktene og mener de er i strid med vergemålsloven på flere punkter. I tillegg reagerer etaten på kravet om taushet.

– Som profesjonell part, som blant annet har mindreårige som sin målgruppe, bør Russedress og Russeservice være klar over at mindreårige ikke kan inngå slike avtaler, sier seniorrådgiver Sondre Maute Horgmo til VG.

Han peker særlig på kravet om promotering i sosiale medier, tilbakebetaling av rabatter, sponsing og taushet.

Forbrukertilsynet har også sett kontraktene som VG presenterer i dag.

– Det kan fremstå som at kontrakten er lite balansert, og gir den næringsdrivende mange fordeler. I tillegg kan det være problematisk med taushetsklausuler, sier underdirektør Marit Evensen.

Ole Jørgen Smedsrud skriver at firmaene hans vil gjøre endringer basert på kritikken:

– Dette gjelder blant annet punkter om konfidensialitet og eksklusivitet, og noen av forpliktelsene vi tidligere har hatt for at russegrupper skal oppnå rabatter, skriver Smedsrud.

– For å fjerne all tvil, gjør vi likevel endringer i kontrakter og avtaler. Behov for pårørende-samtykke blir tydeliggjort de gangene dette er nødvendig.

Han skriver også:

– Ifølge Forbrukertilsynet er det ingen pågående saker registrert på noen av våre selskaper og tilsynet har heller ikke mottatt klager etter at det ble etablert 1. januar 2021.

Også prinsesse Ingrid Alexandra bruker russeklær fra Smedsruds firmaer. Da kongehuset delte bildet med sine 317.000 Instagram-følgere og mediene, var det med «Blackline»-merket til Russedress godt synlig på brystet.

Smedsruds firma har også utropt bussen prinsessen er med på, til «Årets Russedress-buss».

I Halden er Aurora Heli-Hansen i dag russepresident. Når hun scroller i innboksen på mobilen, flyter tilbudene forbi.

– Vi får henvendelser fra alle mulige russefirmaer, spesielt på DM på Instagram. Men også på SMS. Det er et konstant kjøpepress, sier hun og viser VG innboksen.

– Bare fra Russ.no har jeg fått 16 SMS med forskjellige tilbud.

Smedsrud skriver til VG at elevene selv krysser av for om de vil motta reklame eller ei:

– Når vi sender ut SMS følger det jevnlig med en link for avregistrering, så det skal være enkelt å slippe å få disse meldingene.