PALMA, SPANIA: En av ti menn sier de har tatt med seg TV-en hjem fra ferie.

Dette stjeler vi fra hotellrommet

De aller fleste av oss fyller feriekofferten med dyrebare minner, men en undersøkelse fra Apollo viser at mange også tar med seg en ting eller to fra hotellrommet. Her er listen over det mest populære tyvgodset.

Når ferien nærmer seg slutten og virkeligheten begynner å krype inn, starter innsamlingen av minner. De aller fleste av oss går til innkjøp av postkort, magneter, duppeditter og lokale suvenirer, men i en undersøkelse* gjennomført av reisearrangøren Apollo kommer det frem at over 50 prosent også har tatt med seg ting en ting eller to fra hotellrommet.

Men hva tar vi egentlig med oss?

Nesten en av fem nordmenn oppgir at de har tatt med seg håndkle og tøfler hjem på et eller annet tidspunkt, og 12 prosent har tatt med seg badekåpen.

Dét kommer nok ikke som en stor overraskelse, men det gjør kanskje dette: En av ti menn oppgir at de har tatt med seg hotellrommets TV hjem!

Like mange kvinner som menn oppgir også at de har tatt med sengetøy. Annet populært tyvgods er tepper, speil, gardiner og nattbord.

– For mange er ferieminnene årets høydepunkt. Flere velger derfor å ta med seg ting hjem som forsterker og forlenger minnene om opplevelsene man hadde – som eksempelvis suvenirer. Når det er sagt oppfordrer vi selvfølgelig norske reisende i sommer til å fylle hjemreisekofferten med lovlige ting man kjøper på reisemålet – og ikke tyvgods, skriver Beatriz Rivera, Kommunikasjonssjef i Apollo i en pressemelding.

Info Topp 5: Dette har nordmenn tatt med seg fra et hotell 18 % – Håndkle

17 % – Tøfler

12 % – Morgenkåpe

6 % – TV

4 % – Teppe *Undersøkelsen ble gjennomført av Mantap på vegne av Apollo i oktober 2022. Undersøkelsen hadde over 1000 respondenter i alderen 18–66 år i både Norge, Sverige, Danmark og Finland. Vis mer

Barberhøvelen må med

I tillegg til å ta med seg ting hjem fra ferien, er det også en del ting nordmenn tar med seg hjemmefra til ferien. De vanligste tingene er barberhøvel og hodepinetabletter – i tillegg oppgir 1 av 4 at de er avhengige av å ha med seg snus og/eller sigaretter.

Også nesespray og høyttalere topper listen over ting nordmenn tar med seg på reise, og totalt 12 prosent oppgir at de ikke klarer seg uten norsk mat!

Sist, men ikke minst, oppgir over dobbelt så mange menn, hele 16 prosent, at de ikke klarer seg uten kondomer i ferien – mens fem prosent av kvinner oppgir det samme.

