SOMMERLIG: Det er Sør-Norge som blir den store værvinneren neste uke. Bildet er tatt på Huk i Oslo, onsdag ettermiddag.

Sommer i sør, snø i nord: − En kjempestor kontrast

Vinterbleke, østlandske ben får kjørt seg i solen denne uken. Men det er altfor tidlig å hente frem shortsen i nord.

– Det er store vær-forskjeller nå?

– Det kan du trygt si, sier vakthavende meteorolog Unni Nilssen ved Meteorologisk institutt til VG.

– Nå er det snart 1. juni, og det er kaldt, sludd og snø i nord. Det blir en kjempestor kontrast til sør, men vi har jo et veldig langt land.

I Nordland og Troms og Finnmark er det sendt ut gult farevarsel for snø ved flere fjelloverganger.

Det kan fortsette et døgn til.

– Men temperaturene er ikke så spreke fremover heller, det er snakk om fem grader på dagtid.

Onsdag ettermiddag så det ikke akkurat sommerlig ut i Tromsø ...:

– Hvor uvanlig er dette?

– Det er ikke så uvanlig i Troms og Finnmark, der må de vente lenge på sommeren. Og de har hatt innslag av vår, men så har kulden kommet tilbake.

Litt mer uvanlig er det for Nordland: Her ligger de under normalen med tanke på temperatur.

Les også: Uværsstengte veier i nord

RUSKEVÆR: Bilde fra Statens vegvesens kamera på Saltfjellet i Nordland 24. mai.

Trøndelag og Vestlandet får ganske brukbart vær de neste dagene.

– Det har vært lavt skydekke, litt kaldt og nedbør, men nå blir det lettere skydekke. På Vestlandet ser det ut som temperaturen blir liggende på 15 grader de neste dagene, så det blir en forbedring.

Trønderne må belage seg på 10 grader og en del regn de neste dagene.

Det er Sør-Norge som blir den store værvinneren neste uke – og det er ingen tegn til at det vil snu med det første.

Onsdag ligger det an til 25 grader på Sør- og Østlandet.

– Sånn som nå ser det ut som det blir en lengre periode med varmt og høye temperaturer på Sør og -Østlandet. Landsdelen ligger i varmluften, så der er det ventet varmt sommervær.

Tirsdag ble den årets første høysommerdag i Sør-Norge, som vil si temperaturer over 25 grader. Varmest ble det i Gulsvik i Flå kommune med 26,1 grader.

Meteorolog Nilssen sier badetemperaturene i Oslo-området nå begynner å krype oppover: Nå er det meldt om 16 grader flere steder. Og varmere vil det bli.

– Bare vent de neste dagene med over 20 grader og fint, tørt vær. Da vil badetemperaturene stige jevnt og trutt, sier hun, før hun kommer med et lite varsku:

– Det blir økende skogbrannfare i dagene som kommer. Folk må være forsiktige når de griller ute og fyrer bål.