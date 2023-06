ELEKTRISK: Et av tiltakene til Miljødirektoratet er at alle nye lastebiler skal være elektriske eller går på biogass innen 2030.

Ny rapport: Slik kan Norge nå klimamålet innen 2030

Miljødirektoratet har utredet 85 klimatiltak som skal gjøre det mulig å nå Norges klimamål.

Fredag formiddag fikk klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) overlevert rapporten «Klimatiltak i Norge mot 2030» fra Miljødirektoratet.

Direktoratet har utredet en rekke klimatiltak som vil gjøre det mulig for Norge å redusere klimagassutslippene med over 50 prosent innen 2030. 50 prosent innen 2030. Sammenlignet med utslippene i 1990.

Direktør for Miljødirektoratet Ellen Hambro påpeker at dersom man skal lykkes med å gjennomføre klimakuttene, må det skje en svært rask utvikling av klimapolitikken.

– Så å si alt vi har utredet må gjennomføres, og mye må skje i parallell, hvis målene skal nås, understreker Hambro i en pressemelding.

Størst potensial fra 2021–2030

Miljødirektoratet påpeker at kuttene i klimagassutslippene skal komme fra både kvotepliktige kvotepliktigeKvotepliktige utslipp refererer til utslipp av klimagasser som er regulert av kvotesystemet, der selskaper får tildelt en begrenset mengde utslippskvoter de kan bruke. Disse utslippene er underlagt en økonomisk straff dersom de overskrider kvotene. og ikke-kvotepliktige ikke-kvotepliktigeUtslipp av klimagasser som ikke er omfattet av kvotesystemet. De er heller ikke underlagt samme begrensninger eller straff utslipp.

I rapporten skriver miljødirektoratet at det vil ta tid å gjennomføre noen av klimatiltakene, som for eksempel bygging av CCS CCSkarbonfangst og-lagring-anlegg.

Derfor konkluderer Miljødirektoratet at dette er de tre klimatiltakene som har størst potensial for reduksjon i ikke-kvotepliktige utslipp i perioden 2021–2030.

Forbruk i tråd med de nasjonale kostholdsrådene.

100 prosent av nye lastebiler er elektriske eller bruker biogass i 2030.

Karbonfangst og -lagring på industrianlegg.

KOSTHOLD: Følger man de gjeldende kostholdsrådene vil det begrens klimagassutslippene med 4,5 tonn.

I rapporten skriver de at dersom alle tiltakene gjennomføres like raskt som de har lagt til grunn, vil man greie å nå målet Norge har satt seg.

Slik mener Miljødirektoratet at utslippene kan gå ned fram mot 2030.

Kan tres i kraft raskt

Miljødirektoratet trekker fram enkelte klimatiltak som kan iverksettes relativt rask. Disse tiltakene vil også gi betydelige kutt i klimagassutslippene.

Dette er noen av tiltakene:

En tiltakspakke for elektrifisering av tungtransporten.

Økt bruk av krav og premiering av nullutslipp på offentlige bygge- og anleggsplasser.

Lav- og nullutslippskrav til offshorefartøy.

Forbud mot bruk av fossile brensler i industriell energiproduksjon

Info Klimatiltak i Norge mot 2030 Miljødirektoratet har fått i oppdrag fra Klima- og miljødepartementet å levere årlige oppdateringer av kunnskapsgrunnlaget om klimatiltak, barrierer og virkemidler.

Rapporten "Klimatiltak i Norge mot 2030: Oppdatert kunnskapsgrunnlag om utslippsreduksjonspotensial, barrierer og mulige virkemidler – 2023" er den første i

rekken. Den har hovedfokus på hva som er mulig å få til fram mot 2030.

Analysen er gjort i samarbeid med andre fagetater.

Den bygger videre på tidligere tiltaksanalyser. De viktigste er "Klimakur 2030" (publisert i 2020), "Klimatiltak under innsatsfordelingen" og Grønn omstilling" (publisert i 2022) og "Tiltaksanalyse for skog- og arealbrukssektoren" (publisert i 2023). Vis mer

Tiltak i 2030

I 2030 mener Miljødirektoratet at dette er klimatiltakene som vil ha størst reduksjonspotensial.

STØRST POTENSIAL: Disse klimatiltakene har størst potensial til å redusere utslippskuttene.

Karbonfangst og -lagring på industrianlegg

Kraft fra land (umodne petroleumsprosjekt)

Forbruk i tråd med de nasjonale kostholdsrådene

– Kommer ikke av seg selv

Ellen Hambro i Miljødirektoratet påpeker at tiden fram til 2030 er knapp.

– Det tar tid å utvikle nye virkemidler, endre adferd og å få på

plass ny teknologi. Utslippskuttene kommer ikke av seg selv, sier hun.

– Hvor og hvordan vi bygger, hvor mye og hvordan vi forflytter oss og hva vi spiser har mye å si for utslippene, sier Hambro.

Ifølge FNs klimapanel (IPCC) må de globale CO₂-utslippene være netto null rundt midten av dette århundret for at den globale oppvarmingen ikke skal overstige 1,5 grader.

VG har tidligere skrevet om den nye rapporten til Verdens meteorologiorganisasjon som sier at det er stor sannsynlighet for at vi kommer til å nå 1,5 grader-målet midlertidig innen de neste fem årene.