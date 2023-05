Victoria Treschow: Åpner døren til en av Norges rikeste familier

«Da mamma ble borte innså jeg at jeg ikke kunne fortsette på samme måte. Jeg var liksom blitt for tilpasningsdyktig. All vekt ble lagt der ute slik at jeg selv sto igjen helt uten egentyngde. Da jeg en dag stoppet opp

for å ta en kikk inn i meg selv, var det et øde og forlatt

landskap som møtte meg».

Victoria Treschow bruker også andre bilder:

«Når lynet slår ned, lyses landskapet rundt opp, og selv om nedslaget

kommer som et sjokk ser man plutselig ting klarere. Og ut ifra dette finner man en ny retning, en kurs videre.

I mitt tilfelle var det jeg selv som ble lyst opp. Jeg ble oppmerksom på meg selv på en helt ny måte. Et nokså nytt bekjentskap egentlig. Krevende var det også, for jeg hadde ikke vært mye sammen med meg selv de senere

år. Det var mørkere og kaldere enn jeg hadde trodd der inne, antagelig fordi rommet i bunnen av meg hadde stått tomt i mange, mange år.

Hun beskriver også den konservative trangheten som det innebærer å være en del av en adelsslekt som holdes oppe av sterke tradisjoner.

«Jeg anstrengte meg nesten konstant for å passe inn i omgivelsene og lot stadig andres forventninger trumfe egne behov og ønsker. Jeg var flink til det, å strekke meg ut av meg selv. Kjempeflink. Det var det jeg kunne, det

var her jeg hadde min spisskompetanse. Jeg sa ja selv om hjertet og magen min sa nei. Og omvendt. Det var liksom ikke rom for å lytte til meg selv».