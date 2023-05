Aktiver kart

Tenåring løslatt etter bortføring – to begjært fengslet

En tenåring ble tatt av politiet, etter at en mann lørdag kveld ble tvunget inn i en bil og bortført i Aurskog-Høland øst for Oslo.

Gutten er blant tre som er pågrepet og siktet for grov frihetsberøvelse. De to andre er over 18 år og fremstilles for varetektsfengsling mandag.

Tenåringen er løslatt på grunn av sin unge alder.

– Politiet har begjært de to andre varetektsfengslet for fire uker med brev- og besøksforbud, sier politiadvokat i Øst politidistrikt Line Lyche til VG.

Kjennelsen fra Romerike og Glåmdal tingrett er ventet mandag ettermiddag.

Lyche opplyser at de to siktede ikke samtykket til varetektsfengsling.

En omfattende politiaksjon ble utløst, etter at et vitne i 22-tiden lørdag varslet at en mann ble tvunget inn i en bil på Bjørkelangen i Aurskog-Høland.

Både beredskapstroppen og politihelikopteret deltok. To timer senere ble de tre gjerningspersonene og den fornærmede mannen funnet.

Søndag gikk politiet ut og opplyste at det er flere fornærmede i saken. Bare en ble frihetsberøvet, de øvrige har vært utsatt for vold og trusler.

Jourhavende jurist i Øst politidistrikt Anders Wiig uttalte til NRK søndag at det skal ha blitt brukt pistol mot de fornærmede.

Han opplyste at det er en perifer relasjon mellom gjerningspersonene og fornærmede, og at politiet ennå ikke kan si noe om motiv eller hendelsesforløp.