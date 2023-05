FÅR T-SKJORTE: Oslo Pride Parade i 2016 da Oslopolitiet stilte med egen parole og et stort antall politifolk i uniform under paraden. I år har får ikke polititjenestemenn som ikke er på jobb bruke uniform i paraden, men skal i stedet få egne uniformer.

Fortsatt uniformsnekt for politi under Pride – får egen T-skjorte

Politidirektoratet opphever ikke forbudet mot at politifolk får bruke uniform under årets Oslo pride-parade. I stedet kan de få en spesiallaget T-skjorte.

NTB

– De skeive politifolkene som har lyst til å markere Pride, skal hjerteligst få lov til det, men de skal ha på seg en T-skjorte, sier politidirektør Benedicte Bjørnland til NTB.

Politifolk utenfor tjeneste er nektet å delta i Pride-paraden i uniform, noe som har skapt stor debatt.

Selv om arrangøren har uttrykt forståelse for at politiet har et behov for å vite hvem som er på jobb og hvem som har fri i forbindelse med paraden, har mange andre likevel kritisert beslutningen om uniformsnekt.

Egen T-skjorte

Det skeive miljøet møtte onsdag justisminister Emilie Enger Mehl (Sp), ledelsen i Politidirektoratet, PST og Oslo politidistrikt. Her fortalte politidirektør Benedicte Bjørnland at det vil bli laget egne pride-T-skjorter for politifolk som vil gå i paraden i Oslo 1. juli.

– Det blir en egen T-skjorte for politiet og Oslo Pride, sier en fornøyd Bjørnland.

Det er avgjort at politiet skal delta på ulike pridearrangementer, og det vil bli flagget med regnbueflagg på politiets tjenestesteder i forbindelse med markeringen.

Uklokt

Blant dem som har reagert på uniformsforbudet, er Oslos byrådsleder Raymond Johansen. Han kalte beslutningen om forbudet for uklok.

– De har gått uniformert i prideparader siden 2005. 25. juni i fjor skjedde det et terrorangrep mot London Pub som traff det skeive miljøet dramatisk. Jeg mener det er et uklokt vedtak av Politidirektoratet, sa Johansen til VG.

Beredskapsleder Tone Vangen i Politidirektoratet sa 12. mai at begrunnelsen for uniformsforbudet også dreide seg om at politifolk i uniform kan være et mål.

Et tilsvarende forbud vil ikke bli innført i Sverige under den planlagte paraden der i august. Det svenske Polisforbundet uttalte til Politiforum tirsdag at de anså det som en viktig symbolverdi at politifolk stilte i uniform.