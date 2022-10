INNBRUDD: På et kjøpesenter i Bergen slo kvinnen til mot en gullsmedbutikk. Foto: Sandor Dahl.

Kvinne pågrepet etter innbrudd i gullsmedbutikk

Det antas at kvinnen i 20-årene stjal verdier til flere hundre tusen kroner, ifølge politiet. – Vi har mer enn nok med å telle ringer, smykker og gods.

Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Innehaver av Kleiveland Ur & Gull i Bergen, Merethe Reigstad, sier til VG at hun fikk høre om innbruddet ved tolvtiden i dag:

– Det er ubehagelig, sier Reigstad, som ennå ikke har fått oversikt over hva som er borte.

– Dette er en 65 år gammel familiebedrift, men det er første gang vi har hatt innbrudd i min tid, sier Reigstad.

Operasjonsleder Eivind Hellesund i Vest politidistrikt sier til VG at de rykket ut søndag formiddag etter at det ble meldt om en knust rute på kjøpesenteret, og at en annen rute var knust inn i lokalet til en gullsmedbutikk.

– Overvåkningsbildene var veldig gode, og dette, sammenholdt med politiets lokalkunnskap, ga god gjenkjennelse av gjerningskvinnen. Det er funnet en god del tyvegods, men vi vet ikke om det er alt, sier Hellesund.

– Vi har mer enn nok med å telle ringer, smykker og gods.