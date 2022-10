Aktiver kart

Brann i leilighetsbygg i Oppdal

To personer er savnet i forbindelse med en brann i et leilighetsbygg i Oppdal, sier politiet.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Nødetatene rykket lørdag morgen ut til en brann i et leilighetsbygg i Oppdal.

– Skal være folk i bygget, skrev politiet i Trøndelag på Twitter klokken 06.05.







Det er mye røyk, og røykdykkere har tatt seg inn.

Operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt Ole Petter Hollingen sier til VG klokken 06.50 at to personer ikke er gjort rede for. Det er full overtenning i bygget.

– Det jobbes der for fullt fra brannvesenet. Vi frykter at det er personer i bygget. To personer er savnet, sier han.