BOSS-LADY: Venstre-leder Guri Melby har både makt og kids, men mangler fast følge. Det håper hun å gjøre noe med.

Åpenhjertig Guri Melby: − Jeg har gruet meg til å bli singel

Venstre-leder Guri Melby (41) forteller at singeltilværelsen går bedre enn fryktet. Nå er hun klar for å finne kjærligheten igjen, men den nye typen kan ikke være lettskremt av en kvinne med makt.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Jeg føler at jeg puster mer fritt ved å være åpen. Om jeg møter noen jeg liker, så gjør det ingenting om han vet at jeg ikke dater noen for tiden, sier Melby.

Hun har invitert VG hjem til leiligheten i Oslo, for å fortelle åpenhjertig om sivilstatusen, kjærlighet, bruddet og fremtiden.

For å ta det viktigste først:

Ja, eksen har flyttet ut.

Ja, hun har begynt å gå på date.

Nei, datingen har ikke vært spesielt vellykket fram til nå.

Men kanskje viktigst:

– Vær så snill, ikke send meg noen slibrige meldinger på Instagram, sier hun til eventuelle beilere som måtte bli begeistret av tanken på at hun er singel og åpen for kjærlighet.

ÅPEN FOR KJÆRLIGHET: Guri Melby har brukt lang tid på å finne ut av situasjonen på hjemmebane. Nå er hun klar for kjærlighet på ny – fortrinnsvis med en mann som får henne til å flire.

Singel eller ikke?

Da Melby ble statsråd i 2020 ba hun eksen Thomas flytte inn igjen midt i et samlivsbrudd, for å få livet til å gå opp.

I fjor høst fortalte hun til VG at sivilstatusen var «uavklart».

– Da vi bodde sammen hendte det at jeg fikk spørsmålet «Er du singel?». Da føltes det ikke riktig å svare ja på det, når det var en mann og to unger hjemme og i livet. Men siden senhøsten i fjor har jeg vært singel, ja, og det siste året har vi brukt på løsrive oss fra hverandre, forklarer hun.

Info Hvem er Guri Melby? Startet sin karriere i Orkdal kommunestyre i 1999, hvor hun ble sittende frem til 2007. Medlem av Venstres landsstyre siden 2008, og partiets sentralstyre siden 2010. Hun var leder i partiets programkomité foran stortingsvalgene i 2013 og 2021. Hun har vært høyskolelektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus, samt styreleder i Språkrådet. I mars 2020 ble hun kunnskapsminister for Erna Solbergs regjering, og i september i fjor ble hun valgt inn som ny leder for partiet Venstre. Vis mer

Eksen, Thomas, bor i en leilighet et par hundre meter unna, og de to samarbeider om barna og tilbringer ennå tid sammen med de to ungene.

Etter valget i fjor høst flyttet de fra hverandre.

– Vi hadde bestemt oss for at det ikke var oss. Så da etter valget begynte vi å praktisere det. Så har vi brukt det siste året på å løsrive oss fra hverandre. Så nå er vi nok mer som vanlige ekser – men ennå gode venner som samarbeider om ungene.

– Som alle andre med barn håpet jeg i det lengste at det skulle gå, men vi fant til slutt ut at det ikke gikk.

Thomas er innforstått med at deres historie omtales i dette intervjuet.

HJEMME HOS: Guri Melby deler åpenhjertig om privatlivet, kjærligheten og bruddet når hun slipper VG i hus.

Grudde seg til å bli singel

Dermed var plutselig Venstre-lederen singel – på ordentlig.

– Jeg har gruet meg til å bli singel. Jeg har ikke vært det på skikkelig lenge. Jeg er sosial person, og gruet meg til å være alene.

Det har likevel gått bedre enn hun hadde fryktet.

– Jeg har mye i livet mitt. Jeg har barn og en veldig meningsfull og spennende jobb. Og etter jeg fikk barn setter jeg også mer pris på å av og til være alene.

Melby sier hun ikke har noe hastverk med å komme seg ut av singeltilværelsen.

Men:

– Faktisk så går det bra. Jeg har ikke mye stress med å komme ut av singeltilværelsen. Men jeg tenker på sikt at jeg har lyst å være sammen med noen.

SMÅBARNSLIV: Guri Melby har to sønner med eksen Thomas. Klesskapet ute i gangen vitner om et aktivt småbarnsliv.

Vært på date

Venstre-lederen røper nå at hun har vært på et par «dates» siden hun ble singel.

– Hvordan gikk det?

– Jeg er jo ennå singel, så ikke så veldig bra, kan du vel si, sier hun og flirer.

Hun forteller om en date kort tid etter valget i fjor.

– Da var det veldig mye folk som kom og ville snakke om politikk. Jeg lurer på om han synes det var litt slitsomt, for det ble ikke flere dates med han, røper hun.

HEKTISK HVERDAG: Hverdagen til Guri Melby er fremdeles hektisk selv om hun er gått av som statsråd. Like etter hun møtte VG, måtte hun videre til Debatten på NRK. Her gjøres hun klar i sminken.

Melby svarer kontant «nei» på spørsmål om hun har lastet ned noen datingapper på telefonen.

– Hadde jeg nå møtt fyr jeg likte godt, så hadde jeg vært åpen for å date han. Men her er jeg litt gammeldags. Jeg har mer troen på kjemien når man møter noen, heller enn å krysse av for noen egenskaper og «swipe» på skjerm.

Melby vil heller ikke kaste bort tiden på å gå på dates med folk som ikke mener alvor.

– Jeg ser for meg at noen kan synes det er en litt morsom greie å dra på date med meg, selv om de egentlig ikke mener noe med det. Jeg har ikke lyst å være noens kuriosa, sier hun bestemt.

DEBATTEN: Guri Melby diskuterer med forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) på bakrommet hos NRK. Til høyre viser justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) frem noe til Grams politiske rådgiver, Marie Lamo (Sp).

Karaoke, tur eller shuffle board

– Hva er drømmedaten din?

– Jeg er veldig fan av å gjøre noe, ikke bare sitte å spise middag og drikke vin. Jeg liker tanken på at vi skal gjøre noe. En eller annen aktivitet.

Melbys rådgiver Lars Brandsås kniser ukontrollert og skyter inn fra sidelinjen:

– Du må forklare hva slags aktivitet!

Melby sender et unnskyldende blikk til sin unge rådgiver:

– Når du har en trønder på 24 år som rådgiver, sier hun forklarende før hun fortsetter:

– Det kan være gå tur, karaoke eller shuffle board. At du får sett noen andre sider av noen, enn bare det å sitte og prate, det synes jeg er fint. Men det første møte med min eks var å diskutere en eller annen kronikk jeg skulle skrive om skillet mellom stat og kirke. Det funket det også, slår hun fast.

HUMOR: Guri Melby setter humor øverst på ønskelisten over hva en ny partner må bringe til bords.

Han er morsom, men ikke Rødt-velger

Melby liker folk som er engasjerte og med samme type humor som henne.

– Det er selvsagt fint hvis du synes jeg er morsom. Men hvis du kan få meg til å le, så er det jo det viktigste.

Venstre-lederen er også åpen for at hennes mulige partner kan ha hvilken politisk overbevisning som helst – nesten.

– Jeg har tenkt litt på dette. Jeg tror jeg er åpen for mange partier, men Rødt tror jeg hadde vært litt vanskelig, sier hun.

– Hvordan er det å date noen, når du er såpass profilert?

– Folk har kanskje noen tanker om deg fra før, enten positivt eller negativt. Jeg tror også at å date kvinner med makt er skremmende for noen menn, sier hun, og legger til etter en tenkepause:

– Den type menn er ikke jeg spesielt interessert i.

RÅDGIVEREN: Lars Øye Brandsås (24) dokumenterer Melby på Debatten hos NRK før Venstre-lederen skal i ilden mot Senterpartiets statsråder.

Vil ikke være «homewrecker»

– Mange profilerte mennesker vil holde privatlivet mest mulig privat, og forsøker å holde slike ting vekke fra offentligheten. Hvorfor i all verden er du så åpen om dette?

– Det er greit å bare si det som det er. Jeg er ikke så redd for hva folk mener om meg, sier Melby.

– For meg er det feminisme å vise frem at det går an å være leder i et viktig parti i Norge og ha den typen jobber, og ha litt kronglete liv, og likevel få det til. Også er det litt at jeg ikke gidder spekulasjoner, at det er bedre å si det som det er.

Etter fjorårets VG-intervju, hvor hun fortalte om sin spesielle livssituasjon, var det spesielt en tilbakemelding som gjorde inntrykk.

HØYLYTTE LEKER: Guri Melby viser frem en leke barna har fått i gave. Paw Patrol-bilen lager nemlig lyd, noe som er mer populært hos de små enn hos mor.

– En kvinne kom opp til meg i vår og fortalte at hun hadde gjort det slutt med mannen etter å ha lest VG-intervjuet. Hun sa «at du med den jobben du har klarer å ha unger alene, det viser at jeg også kan få det til.» Jeg tror mange blir i forhold de ikke burde i være i, av hensyn til å få logistikken til å gå opp.

Melby håper at hennes historie kan gi andre mot til å velge det som er best for dem – og mener at det også kan være best for barna.

Før hun skynder seg å legge til:

– Men jeg har ikke lyst å være en «homewrecker».

INGEN KJÆRLIGHET UTEN RISIKO: Guri Melby sier kjærlighet kan gjør vondt, men hun er igjen klar for å ta risikoen.

Kjærlighetssorg

Melby ble ordentlig lei seg da det ikke fungerte med Thomas, som nå er hennes ekskjæreste.

– Jeg hadde kjærlighetssorg, og skjønte at jeg ikke fikk livet jeg trodde jeg skulle få. Det var vondt, og jeg brukte lang tid på å akseptere det, sier hun, og blir ennå preget av å snakke om hvordan bruddet gikk inn på henne.

Melby har lært mye om livet og kjærligheten de siste årene.

– Jeg tenker at det ikke var mangel på kjærlighet som gjorde at det ikke gikk. Jeg har tenkt at det er mye vi burde gjort annerledes, som jeg vil prøve å gjøre bedre neste gang. Å bli flinkere til å lytte til den andres behov, å snakke om det som er vanskelig på rett tidspunkt.

MER TID TIL LESING: Guri Melby har fått mer tid til å legge seg langflat på sofaen og lese romaner etter hun ble singel. Her med den siste til Ingeborg Arvola.

Hun tror mange som har gått gjennom vonde brudd kan vegre seg for kjærlighet igjen – fordi bruddet kan være så smertefullt.

– Det har også jeg kjent på. Men på den andre siden har jeg også opplevd hvor fint kjærligheten kan være. Og jeg har lyst til å oppleve det igjen, sier hun, og blir stille noen sekunder, før hun slår fast:

– Så jeg tror jeg er villig til å ta risikoen.