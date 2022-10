Statsbudsjettet 2023: Foreslår 4,5 milliarder i skattelette

Regjeringen kommer med flere skatteøkninger og kutt i budsjettet som legges frem torsdag. De kommer også med skattelette på 4,5 milliarder.

– Det er mange som har det krevende med å få endene til å møtes. Derfor tar regjeringen flere grep for å dempe levekostnadene for folk. Dette blir dekket inn gjennom at de med sterkest rygg bidrar mer. Denne regjeringen vil prioritere folk med lave og vanlige inntekter i hele Norge, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum.

Vedum har lovet et stramt budsjett, og det har vært stor spenning knyttet til hvor regjeringen vil kutte, og hvor de vil hente inn ekstra inntekter.

Statsbudsjettet legges frem klokken 10.00. VG oppdaterer saken jevnlig den neste timen med nyhetene som kommer frem. Her er noen av de største nyhetene så langt:

Regjeringen foreslår å redusere skatten på inntekter under 750 000 kroner med om lag 4,5 milliarder kroner.

Samtidig foreslår regjeringen å øke formuesskatten med 2,4 milliarder kroner totalt. Det gjelder for de 14 prosent med høyest formue.

Regjeringen innfører en ekstra arbeidsgiveravgift på 5 prosent for lønn over 750.000 kroner i budsjettet. Det vil gi 7,7 milliarder ekstra kroner fra næringslivet til å fylle statskassen.

VG får også opplyst at regjeringen øker skattene for næringslivet med 41 milliarder kroner i forslaget til statsbudsjett for 2023.

Ifølge Vedum vil en familie med to lønnsinntekter på 550 000 kroner med regjeringens forslag betale om lag 7 800 kroner mindre skatt i 2023 enn med 2021-reglene. Det er da lagt til grunn at lønn er eneste inntekt, og at de bare har standard fradrag, det vil si personfradrag og minstefradrag.

Info Dette er statsbudsjettet * Statsbudsjettet er regjeringens plan for hvordan staten skal bruke penger det neste året.

* Regjeringen legger frem statsbudsjettet for 2023 6. oktober kl. 10.00.

* Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) har varslet et stramt budsjett.

* Han har tidligere sagt at han må finne 100 milliarder kroner i enten kutt eller økte skatter. * Regjeringspartnerne Arbeiderpartiet og Senterpartiet har ikke flertall på Stortinget, og vil dermed trenge støtte fra for eksempel SV for å få flertall for sitt budsjettforslag. Vis mer

– Aftensang for næringslivet

Stian Sigurdsen, direktør for samfunnspåvirkning i Virke, beskriver budsjettet som en «aftensang for næringslivet».

– Med dette setter regjeringen en stopper for bedriftenes evne til å møte en hard vinter. Det næringslivet trenger nå er en politikk som sikrer investering, vekst og innovasjon i hele landet. Her deler de ut smuler med den ene hånden, mens de soper til seg med den andre.

Frp-leder Sylvi Listhaug raser mot skatteøkningene.

– I 2022 kom regjeringen med den største skatteøkningen på 20 år. Etter det har drivstoffpriser, strømpriser, matpriser og renten økt dramatisk. Nå mener regjeringen at de tidenes skatte- og avgiftsbombe er riktig medisin. Dette vil få store konsekvenser for folk og bedrifter, sier Sylvi Listhaug.

Venstre: – Et narrespill

Venstre-nestleder Sveinung Rotevatn er på sin side svært overrasket over hvor lite stramt regjeringens budsjett er, etter ukesvis med beskjeder om et «meget stramt» budsjett fra Støre og Vedum.

– Det viser seg at det ikke er et spesielt stramt budsjett. Det er et budsjett der de finner rom til sine satsninger og ønsker, som gratis ferje, gratis barnehage i nord, samtidig som de øker skattene kraftig, sier Rotevatn til VG.

– Dette er et narrespill, sier han.

Rotevatn lover at Venstre vil ha et strammere alternativt budsjett.

Frykter mer renteøkning

Venstre-lederen viser til at den såkalte budsjettimpulsen er på minus 0,6. Dette taller sier noe om hvor stramt budsjettet er.

Til sammenligning har Norges Bank lagt til grunn en budsjettimpuls på minus 1,7 så langt, og Solberg-regjeringens forslag i fjor var på minus 2,2.

– Det er et mindre stramt budsjett enn det Norges Bank har trodd. Det kan gi fare for ytterligere renteøkninger, sier han.

Han legger til et forbehold om at en del viktige tall for neste år som antatt arbeidsledighet og økonomisk vekst kommer i budsjettet, som er tall regjeringen har hatt tilgang til, men Norges Bank ikke har hatt.

– Burde strammet til mer

Også sjefsøkonom Øystein Dørum i NHO mener regjeringen mener de burde strammet mer om de vil matche sine egne økonomiske anslag.

Han sier at noe annet enn innstramming ville vært ekstremt overraskende, men han er likevel usikker på om regjeringen har strammet til pengebruken nok.

– Hvis regjeringen får rett med sine makroøkonomiske anslag, så burde de strammet til mer. De har optimistiske anslag. De har de høyeste vekstanslagene, den høyeste sysselsettingen, og den laveste ledigheten i sine anslag, sier Dørum.

