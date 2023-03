TVUNGET TIL RUSTEST: Da kommunen fikk kjennskap til rusdebattant Hege Grostads graviditet, vedtok de å tvangsplassere henne for å rusteste henne.

Politimester beklager til samfunnsdebattant Hege Grostad

Hege Grostad ble rustestet mot sin vilje da hun var gravid. Politiet beklager nå at de delte taushetsbelagt informasjon om henne.

– På vegne av Øst politidistriktet vil jeg beklage ovenfor kvinnen at vi har delt taushetsbelagt opplysninger med Eidsvoll kommune, sier politimester Ida Melbo Øystese i en pressemelding tirsdag.

Øst politidistrikt godtar boten som Spesialenheten mener de bør ha, for deling av informasjon med Eidsvoll kommune.

VG har tidligere skrevet at Spesialenheten mener Øst politidistrikt bør få 80.000 kroner i bot.

Grostad ble rustestet under tvang julen 2021. Hun har tidligere argumentert for en mer liberal ruspolitikk.

Da kommunen fikk rede på at hun var gravid ønsket de å rusteste henne, selv om det ikke fantes indikasjoner på at hun brukte rusmidler.

Grostad nektet, og kommunen fattet et tvangsvedtak.

GODTAR BOT: Ida Melbo Øystese godtar foretaksboten hun får som politimester for Øst politistrikt. Hun er utnevnt som ny politimester i Oslo.

– Jeg setter pris på at de legger seg flat, og er spesielt glade for at de får på plass nye rutiner. Jeg håper at Øystese tar ansvar for å se til at disse nye rutinene også blir fulgt nasjonalt, sier Grostad til VG.

Boten i seg selv kaller hun symbolsk.

– Det er en litt intetsigende bot. Det er en hyggelig symbolsk, men intetsigende flytting av penger innad i staten.

Hun reagerer på at det kun er politidistriktet som enhet som får boten, og ikke politibetjentene som var ansvarlig for feilen. Anmeldelsen mot dem ble hanlagt av Spesialenheten som intet straffbart bevist.

– Jeg skulle helst sett at de som begikk tjenestefeilene fikk en konsekvens. For det skal ikke være slik at politiet slipper unna med å bryte loven. Det er uheldig for tilliten. Det blir vanskeligere å stole på politiet når man vet at de kan slippe unna med lovbrudd. Men det viktigste er at dette ikke skjer igjen, sier Hege Grostad.

