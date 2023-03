KLAR: Donald Trump dro lørdag fra flyplassen i West Palm Beach i Florida – og satte kursen mot Waco, Texas.

Hevder kampanjested ikke er tilfeldig: − Et triks for å minne kulten om beleiringen

Klokken 23.00 lørdag kveld starter Donald Trump valgkampen sin i Waco, Texas. Det mener mange er kontroversielt.

Trump har lørdag kveld – norsk tid – samlet flere av sine støttespillere til sitt første valgmøte i sin nye presidentkampanje.

Den tidligere presidenten har valgt å sparke i gang valgkampen i byen Waco i staten Texas, og mange mener det ikke er tilfeldig 76-åringen har dratt dit.

Waco ble verdenskjent for tre tiår siden, etter at FBI i 51 dager beleiret en bygning i byen, okkupert av kultleder David Koresh og hans anti-regjeringstilhengere. 76 personer mistet livet, og neste måned er det 30 år siden massakren.

I FLAMMER: Hovedkvarteret til den kristne dommedagssekten Davidian Branchs' sto i full fyr 20. april i 1993. Ranchen Mount Carmel ble trolig antent etter ordre fra lederen David Koresh, etter å ha vært beleiret av FBI etter en razzia mot ulovlige våpen nesten to måneder tidligere. BESKYTTELSE: Utstyret agentene brukte under beleiringen i 1993. FULL BEVÆPNING: I mars 1993 måtte lokale bønder i Waco eskorteres til jordene sine av spesialagenter.

– Et triks

Donald Trumps niese, Mary Trump, er en av dem som mener det ikke er tilfeldig at Trump har valgt å dra til Waco for å kickstarte valgkampanjen.

– Det er et triks for å minne kulten hans om den beryktede Waco-beleiringen i 1993, der en anti-regjeringskult kjempet mot FBI. Mange mennesker døde. Han ønsker at det samme voldelige kaoset skal redde ham fra rettferdigheten, skriver hun på Twitter.

Trumps medarbeidere hevder at valget av sted ikke har noe å gjøre med markeringen. Ifølge den amerikanske kringkasteren PBS, sier Steven Cheeung, Trumps talsperson, at Waco ble valgt av praktiske årsaker; blant annet fordi det ligger i nærheten av fire av Texas største storbyområder, samt at det har infrastrukturen til å håndtere en betydelig folkemengde.

Byen har i underkant av 150.000 innbyggere, og regnes som en liten by etter amerikansk målestokk.

– Protester, protester, protester!

Trump er under etterforskning for flere lovbrudd, og har vært tydelig i hva han mener om myndighetspersonene som etterforsker han.

Denne uken har det vært stor spenning rundt om han vil bli tiltalt i forbindelse med en stor utbetaling til pornostjernen Stormy Daniels. Hovedpersonen selv sørget for å sette fyr på spekulasjonene da han meldte at han kom til å bli arrestert tirsdag denne uken.

MAGA-STJERNE: Den republikanske kongressrepresentanten Marjorie Taylor Greene er også tilstede under Trumps første rally. «THE PILLOW GUY»: Administrerende direktør for «My Pillow», Mike Lindell, talte under rallyen lørdag. FLORIDA-NABO: Kongressrepresentant Matt Gaetz var en av flere som talte under rallyen.

Meldingen publiserte 76-åringen på sitt eget sosiale medium, Truth Social, samtidig som han oppfordret tilhengere sine til å protestere og «ta landet tilbake».

– Tiden er inne. Vi er en nasjon i sterk nedgang, som blir ledet inn i tredje verdenskrig av en uærlig politiker, skrev Trump på Truth Social.

– Vi kan ikke tillate dette noe mer. De dreper nasjonen vår, mens vi sitter og ser på. Vi må redde Amerika! Protester, protester, protester! fortsatte han Trump.

BESØKENDE: Nyhetsbyrået Reuters skriver at Waco forventer 15.000 folk til rallyet. MERCH: Folk har kledd seg opp i Trump-merch. BØNN: Under rallyet ber folk for at Trump skal bli gjenvalgt som president.

Ulike etterforskninger

Trump er også under etterforskning av flere andre lovbrudd – blant annet i forbindelse med stormingen av Kongressen 6. januar 2021.

Han er også under etterforskning for å ha ringt den republikanske administrasjonsministeren i Georgia, Brad Raffensperger, etter presidentvalget i 2020, og instruerte ham til å «finne 11.780» stemmer, så resultatet kunne endres.

