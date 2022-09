LEI AV STREIK: Andrea Näks går tredje året på International Baccalaureate-linjen ved Lillestrøm videregående skole – en internasjonal skolelinje som finnes i mer enn 100 land. Bestått IB gir generell studiekompetanse og adgang til studier på universiteter og høyskoler, både i Norge og i utlandet.

Avgangselev Andrea (18): − Veldig stressa

Andrea Näks (18) er avgangselev på streikerammede Lillestrøm videregående. Forlenget streik og tap av verdifull veiledning i tunge realfag kan ødelegge skoleåret, frykter Eidsvoll-jenta.

Frank Ertesvåg

Aurora Meløe (foto)

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Jeg begynner å bli veldig stressa av denne kjipe streiken. For den er virkelig kjip for oss elever som også har vært igjennom mange perioder med pandemi og hjemmeskole, sier Andrea til VG søndag kveld.

Hun har akkurat avsluttet vakten i deltidsjobben på Shell-stasjonen på Eidsvoll Verk.

Søndagens nyhet om at lærerstreiken fortsetter også inn i kommende uke, var den verste nyheten hun kunne få.

Hennes egen skole, Lillestrøm videregående – ble tatt ut i streik like etter skolestart. Den rammer avgangselever som henne ekstra hardt.

– Jeg går på IB-linjen. Den er nok ekstra krevende. Vi har stort pensum. Jeg føler meg bakpå. Har ikke fått veiledning. Det gjør det også vanskelig å være selvdreven, sier Andrea til VG.

TOMME PULTER: Liten elevaktivitet i klasserommene på Lillestrøm videregående under lærerstreiken.

– Sommerferie nummer to

Hun har allerede vært streikerammet i fem uker. Det er over ti prosent av skoleåret. Og nå kan dette fraværet bli enda lengre.

– Det er jo en rar følelse å sitte her med en slags sommerferie nummer to. Samtidig stiger følelsen av at det er stadig mer å ta igjen på skolen. Jeg ender ofte opp med å gå hjemme uten noe spesielt å gjøre, beskriver 18-åringen.

STREIKETELTET: Lærerstreik betyr også et mer eller mindre solid streiketelt utenfor de streikerammede skolene – som her på Lillestrøm videregående.

– Studieplaner etter videregående?

– Målet er medisinstudier i utlandet. Da har jeg ikke noe mer tid å miste på vg3, svarer hun, vel vitende at det kreves et ålreit vitnemål for å komme inn.

Andrea har sammen med medelevene i Lillestrøm to timer undervisning i uken.

Eidsvoll-jenta bruker nesten like lang tid på å komme seg frem og tilbake på skolen i Romerike-byen.

Nå håper hun at regjeringen vurderer tvungen lønnsnemnd og får slutt på streiken – av hensyn til konsekvensene for de mange elevene som rammes.

– Mange elever sliter også psykisk. Dette er spesielt kjipt for dem, sier Andrea.

Flere fagfolk VG tidligere har snakket med, mener også at streiken kan få alvorlige konsekvenser for barn og unge. Følgene av streiken forverrer seg daglig, ifølge Statsforvalteren i Møre og Romsdal.

SELVSTUDIER: En elev på Lillestrøm videregående forsøker å jobbe med skolearbeid på tross av at skolen er streikerammet.

– Slår skjevt ut

Leder Aslak Berntsen Husby i Elevorganisasjonen, som organiserer samtlige videregåendeelever i Norge, forstår at elever som Andrea rammes spesielt hardt av en forlenget streik.

– At streiken fortsetter er spesielt synd for elever i grunnskolen og videregående. Jeg forstår veldig godt at de opplever stress med ikke å komme ordentlig i gang med skoleåret. Samtidig støtter vi streiken fordi elevene fortjener kvalifiserte lærere, sier Husby til VG søndag kveld.

ELEVLEDER: Aslak Berntsen Husby er leder for Elevorganisasjonen.

– Begynner ikke denne streiken å røyne vel hardt på noen elever, for eksempel avgangselever?

– Jo, streiken rammer avgangselevene hardt, og den slår skjevt ut fordi det er mange som ikke rammes. Derfor er det også viktig at skolene tilpasser og tilrettelegger undervisningen spesielt for de streikerammede elevene når de kommer i gang igjen etter streiken.

– Hvordan?

– De må prioritere hardt hva de bruker tid på.

– Vurderer Elevorganisasjonen å be om avlyst eksamen?

– Det gjør vi ikke ennå. Først må det på plass et ordentlig kunnskapsgrunnlag, deretter får man ta en vurdering av det, svarer elevlederen.