UTEMELDINGER: Senterpartiet og partileder Trygve Slagsvold Vedum fortsetter å miste medlemmer etter konflikten om Kinn kommune.

Protest-utmeldinger fra Senterpartiet: − Føler oss sviktet

Halvparten av Kinn Senterparti sin kommunestyregruppe har meldt seg ut av partiet i protest.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Vi føler oss sviktet av eget parti og går derfor til protesten med å melde oss ut, sier Fredrik Egeberg.

Han har representert Senterpartiet i kommunestyret i Kinn, men nå er han uavhengig. Torsdag meldte seks av representanter og vararepresentanter seg ut av partiet med umiddelbar virkning.

Dermed mistet Senterpartiet over halvparten av partiets syv faste kommunestyrerepresentanter.

– Det er med tungt hjerte at vi ser at Senterpartiet sentralt ser ut til å svikte når de faktisk har muligheten til å gripe inn for å dele Kinn kommune, og ikke står rakrygget på kravene når det gjelder som mest, skrev de i sin pressemelding.

Kinn kommune ble til da Flora og Vågsøy kommuner ble frivillig slått sammen i 2020, og er blitt omtalt som «Norges rareste kommune».

SKUFFET: Tidligere Senterparti-representant Fredrik Egeberg er en av seks representanter som torsdag meldte seg ut av Senterpartiet.

Forrige uke trakk også ledelsen i Kinn Senterparti seg.

– Vi må dessverre konstatere at Senterpartiet sentralt går imot en bærebjelke i sitt eget verdigrunnlag og ser ut til å ofre folkeviljen i Vågsøy for husfreden i regjeringssamarbeidet med Arbeiderpartiet, skriver de utmeldte kommunestyrerepresentantene.

«Norges rareste» kommune besto

Tidligere i september vedtok et flertall i Kinn kommunestyre å ikke dele kommunen i to. Det er i tråd med folkeavstemningen, hvor det også ble et knapt flertall for å la Kinn bestå.

Men i nord – altså i gamle Vågsøy kommune, var det flertall for å dele kommunen, med 58 prosent.

DELT: I 2020 ble de to kommunene Vågsøy og Flora i Vestland sammenslått til Kinn kommune. Det er det ikke alle som er fornøyd med.

– Vedum smilte og heiet

Dette flertallet mener Egeberg Senterpartiet burde lyttet til.

– Vedum sto på stand med oss, smilte og heiet. Vi fikk inntrykk av at han støttes oss i denne kampen og at han jobbet for det, men det ser ut som det kanskje ikke var helt sånn, sier Egeberg om partilederen.

– Det føles som vi er et forhandlingskort som er spilt ut i forhandlinger der det er Arbeiderpartiet som dikterer, legger Egeberg til.

I Ryfylke har også Senterparti-toppene kritisert sitt eget parti etter at Forsand kommune måtte bli i Sandnes.

– Mener du at Senterpartiet bør vurdere å gå ut av regjering?

– Ja, det har jeg faktisk tenkt noen ganger. De har kommet med et knallbra landbruksoppgjør, men det er mye annet de ikke klarer å levere på. Dette er symbolsk og en av de viktigste sakene de har gått til valg på, sier Egeberg.

– Får ikke gjennomslag for alt

Senterpartiet sentralt er informert om kritikken mot partiet og partilederen.

– Jeg forstår skuffelsen deres og vil takke dem for innsatsen. Jeg skulle jo ønske at de ble med videre på laget og synes det er synd at de melder seg ut, sier tidligere partikollega og stortingsrepresentant Erling Sande fra Sogn og Fjordane til VG.

– Men de vil jo ikke ha takk, de vil jo ha kommuneoppløsning?

– Det regjeringen har sagt er at de ikke vil gå inn og overstyre kommunestyrevedtak der sammenslåingen har vært frivillig, sier Sande.

SP-KAMERATER: Stortingsrepresentant Erling Sande (Sp) fra Sogn og Fjordane sammen med partileder Trygve Slagsvold Vedum.

Han synes det er synd at kommunestyret ikke vektla folkeavstemningen i den nordre delen av kommunen.

Senterpartiets primærstandpunkt er å lytte til flertallet folkeavstemninger i tidligere kommuner, sier Sande.

– Jeg hadde nok også ønsket at Hurdalsplattformen sa noe annet om disse sakene, men vi har kun 13,5 prosent av velgerne på landsbasis. Vi får ikke gjennomslag for all politikken vår, sier han.

– Har Senterpartiet tapt i forhandlinger her?

– Det er i hvert fall forskjell på Arbeiderpartiet og Senterpartiets primærstandpunkt, og noe taper man i forhandlinger. Det er Arbeiderpartiets syn i denne saken lokalt som har fått flertall.