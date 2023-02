Flere kjøretøy har blåst av veien i Nord-Norge: − Det er ganske ekstremt

Det meldes om et voldsomt uvær på utsatte steder i Nord-Troms og Finnmark.

Mandag formiddag hadde flere kjøretøy blåst av veien, der i blant et vogntog på Kvænangsfjellet i Nord-Norge.

På E6 på Sennalandet mellom Alta og Hammerfest, har Vegtrafikksentralen fått flere meldinger om kjøretøy som har blåst av veien.

Uværet kalles ekstremt.

– Det er ganske ekstremt, og det blir ikke berging med det første. Spesielt på E6 på Sennalandet mellom Alta og Hammerfest sliter kjøretøyene, sier trafikkoperatør hos Vegtrafikksentralen, Bente Nyland til VG.

Vegtrafikksentralen nord har prøvd seg på flere bergingsoppdrag, men har måtte avlyse som følge av uværet.

– Det er rett og slett ikke mulig å berge bilene. Folkene er hentet ut av fjellet, mens kjøretøyene må stå frem til været bedrer seg. De blir fort stående en stund. Været blir ikke bedre med det første, sier Nyland.

Kvænangsfjellet er stengt inntil videre.

– Der oppe er det full storm, sier Nyland.

Uværet skaper problemer også for turgåere i nord.

Politiet i Finnmark opplyser mandag ettermiddag at de sammen med HRS Nord-Norge har iverksatt en redningsaksjon etter melding om at to personer og en hund er værfaste på Finnmarksvidda.

– Personene skal ikke være skadet, kun vær som hindrer dem fra å komme seg videre, skriver politiet på Twitter.