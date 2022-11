Politiet tror DNA ble avsatt med blodige hender

Dette er Tengs-saken: 17 år gamle Birgitte Tengs ble funnet drept nær hjemmet sitt på Karmøy 6. mai 1995. To år senere ble Tengs' da 19 år gamle fetter dømt for drapet på sin kusine, men han ble senere frikjent. Siden har saken vært uoppklart.

Nekter: I fjor, 26 år etter drapet, ble Johny Vassbakk (52) pågrepet og siktet for drapet på Birgitte. Han nekter for at han hadde noe med det å gjøre. Han er nå tiltalt for drapet og må møte i retten.