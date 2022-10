SYK: Etter flere år med lite influensavirus i omløp, har de yngste barna mindre immunitet før årets ventede influensaepidemi.

FHI: Årets virus kan gi kraftigere influensa hos barn

Det er to grunner til at små barn kan få en tøff vinter hvis influensaepidemien slår til: Manglende immunitet og en virustype som ofte gir kraftigere symptomer hos barn.

Denne vinteren venter Folkehelseinstituttet (FHI) at Norge vil rammes av et skikkelig influensautbrudd for første gang på to år. Kommunene er bedt om å forberede seg på en influensaepidemi.

De ferskeste smittetallene fra uke 42 viser en svak økning i andel positive influensaprøver. Men FHI opplyser at vi mest sannsynlig vil få en ny runde med coronavirus-smitte – før sesonginfluensaen overtar.

– Det råder større usikkerhet enn vanlig omkring hva man kan vente seg kommende vinter i Norge og på den nordlige halvkule generelt, svarer avdelingsdirektør Are Berg.

Han legger til at sirkulasjonen av andre luftveisvirus påvirker hvordan influensaviruset sprer seg blant folk.

– Per nå ser det ut til at vi vil få en bølge med covid-19 før et eventuelt influensautbrudd setter i gang, skriver Berg i en e-post.

FHI: Mange barn kan bli syke

Influensasesongen kan bli særlig tøff for de yngste innbyggerne. Ettersom det har vært lite influensavirus i omløp de siste årene, er det mange barn som har lite eller ingen immunitet.

– Siden få barn har immunitet mot influensa vil mange barn kunne bli syke. Da vil vi også kunne se flere med mer alvorlig forløp, skriver Berg til VG.

Han legger til at den influensaen som ser ut til å bli den dominerende i årets influensasesong, er et virus som kan gjøre små barn sykere:

– Vi tror at det blir spredning av et virus i år som vi vet oftere gir kraftigere influensasykdom hos barn, skriver Berg.

OVERLEGE: Avdelingsdirektør Are Berg ved Folkehelseinstituttet.

1 av 10 utsatte barn vaksinert i fjor

Etter flere år med pandemi så Folkehelseinstituttet en rekordhøy vaksinedekning i 2021. Men for barn i risikogrupper var det bare ett av ti barn som ble vaksinert, opplyser FHI i et skriv til kommunene:

«Vaksinasjonsdekningen for barn i risikogruppene var på under 10 prosent i forrige sesong, og må økes».

FHI skriver at det er spesielt viktig for risikoutsatte barn som aldri har hatt influensa etter flere år med lav eller ingen sirkulasjon av virus. Med risikoutsatte barn viser FHI blant annet til premature barn og barn med lungesykdommer, hjertesykdommer eller diabetes.

Se hele listen under:

Info FHIs risikogrupper Personer i følgende risikogrupper bør ifølge Folkehelseinstiuttet ta influensavaksine årlig: Beboere i omsorgsboliger og sykehjem

Alle som har fylt 65 år

Gravide i 2. og 3. trimester.

Barn som er født prematurt, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet. FHI anbefaler vaksinering fra 6 måneder opp til 5 år.

Barn og voksne med:

kronisk lungesykdom (inkludert astma),

hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk),

diabetes type 1 og 2

leversvikt eller nyresvikt

kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft

nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)

svært alvorlig fedme (KMI over 40)

annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege (f.eks. personer med medfødte kromosomavvik, genetiske syndromer og sammensatte kromosomavvik som ikke er klassifisert annet sted) Kilde: FHI Vis mer

– Er det anbefalt å vaksinere barn som ikke er i risikogrupper?

– Anbefalingen gjelder alle barn med sykdommer som kan gi økt risiko. Vaksinen er imidlertid tilgjengelig for alle som ønsker å ta den, skriver avdelingsdirektør Are Berg til VG.

Les også Beskytt de minste - velg vaksine! Små barn står i fare for å bli ekstra syke av årets influensa, frykter Folkehelseinstituttet.

Når er det for sent å vaksinere seg?

Norske kommuner har de siste ukene mottatt årets influensavaksine og de fleste har satt i gang vaksinering av sine innbyggere.

– Dersom man skal ta årets influensavaksine. Når bør det gjøres?

– Influensavaksinen bør settes før influensavirusene begynner å sirkulere i utstrakt grad. Den beste tiden vil normalt være fra oktober og ut november, skriver Are Berg.

– Når blir det for sent eller får liten effekt?

– Du vil ha nytte av vaksinen så lenge det er influensavirus i sirkulasjon, men det tar 2 uker før den gir full effekt, skriver Berg.

Folkehelseinstituttet opplyser at bestillingene som hittil har kommet inn, tyder på at vaksinedekningen vil bli like høy eller høyere enn forrige sesong.

– Dette er den høyeste dekningen vi har hatt for influensavaksinering noen gang, men er likevel et stykke under målet om 75 prosent dekning.