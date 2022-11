STRØM OM STRØMSTØTTE: Sjeføkonom og partner Terje Strøm i Ny Analyse erkjenner at han kan komme på å tape på sitt forslag: Han og familien har to elbiler.

Sjeføkonom: Regjeringen kaster penger etter rikfolk

Sjeføkonom Terje Strøm i Ny Analyse har regnet på at folk med to elbiler, med hjemmelading, blir sponset med 8000 kroner året. – Det kan nok oppleves som urettferdig for folk med vanlig bil, som bruker over 20.000 kroner i året på drivstoff, sier han.

– Det er ganske spesielt at den rødgrønne regjeringen sponser de rike direktørene i Oslo Vest og Asker og Bærum med billig drivstoff, sier Strøm.

Han vet han setter saken på spissen.

– Ja da, dette gjelder ikke bare direktører på vestkanten, selv om elbilprosenten nok er høyere der enn andre steder, fordi de ofte har et par elbiler. Men det gjelder alle grønne pendlere i Oslo, Bergen og Stavanger og andre områder som får en stor strømstøtte til elbilene, som mange andre ikke får se, sier Strøm:

– Snarere tvert imot. Vi vet at svært mange vanlige folk fortsatt har bensin- eller dieselbil. De må betale rundt 25 kroner literen, mens elbilfolket får sterkt sponset lading av elbilen, gjennom strømstøtten til husholdningene.

Info Strømstøtteordningen Ordningen fungerer slik at når gjennomsnittlig markedspris (elspotpris) for måneden i det prisområdet husholdningen tilhører overstiger 70 øre per kilowattime (kWh), har regjeringen foreslått at staten skal betale 90 prosent fra september 2022 til mars 2023, en stønadsgrad på 80 prosent fra og med april til og med september 2023 og en stønadsgrad på 90 prosent fra og med oktober til og med desember 2023. Dette gjelder også for fellesmålt husholdningsforbruk i borettslag og sameier. Vis mer

Han treffer seg selv midt i elbilen.

– Ja, jeg er et eksempel. Vi har to elbiler. Jeg er veldig glad for støtten, men jeg skjønner ikke helt hvorfor regjeringen kaster penger oss, på toppen av andre elbil-subsidier som engangsavgift, årsavgift og parkering.

To eksempler

Han driver analysebyrået Ny Analyse og har regnet på hvor mye elbileiere sponses gjennom strømstøtten.

– Vi har tatt utgangspunkt i et hus på 175 kvadratmeter med tre personer bosatt i Oslo-regionen, basert på strømprisen i perioden august-oktober.

– Og to familier, sier han:

– Den første familien har et strømforbruk på 1600 kilowattimen per måned og en stor og en liten elbil. De får en strømstøtte på 24 000 kroner, hvor rundt 8000 kroner går til drivstoff til de to elbilene.

– Den andre familien har et strømforbruk på 1380 kWh i måneden, en stor elbil og får cirka 5800 kroner i årlig støtte til sin elbil, fordi de fyller strøm hjemme.

SPONSET: Terje Strøm og familien har to elbiler og får rundt 8000 kroner i drivstoff i året, via strømstøtteordningen.

Strøm sier det ikke er vitenskap, men må anses for å være relativt presise anslag også med erfaring ut ifra eget forbruk.

– Mitt poeng er å illustrere at elbilister får en ekstra statlig støtte, mens de med vanlig bil ikke får det.

Dyr bensin

Han har sett på gjennomsnittskostnaden for drivstoffbiler.

– En mellomstor bensinbil som kjører 14000 kilometer i året, med et forbruk 0,7 liter pr. mil, bruker over 21000 kroner på drivstoff i året. En dieselbil bruker nesten 23000 kroner, basert på bensinpris på 23 kroner literen og 25 kroner for diesel

– En med stor bil bruker 34.000 (bensin) og 37 000 (diesel).

(I Oslo var denne uken prisen flere steder over 24 kroner for bensin og godt over 26 kroner for diesel)

Strøm har en app som viser strømforbruket hjemme.

– Den viser at elbilladingen i høst har stått for rundt 30 prosent av vårt strømforbruk. Jeg er usikker på om elbilgjengen trenger det, gitt, sier Strøm.

FORBRUKET OPP: Strøm sier at strømforbruket selvsagt går opp hjemme, nå han kan lade elbilene gratis.

Han sier han synes det er rart at regjeringen godtar noe slikt.

– Elbilfordelene har vært helt nødvendige for å få opp elbilsalget, men at de på toppen av det, får fylle svært billig strøm hjemme, som følge av strømstøtten, det fremstår som veldig rart, spesielt i en tid hvor regjeringen trenger penger til å smøre et stramt budsjett.

Forslag til endringer

Strøm sier det burde være lett å gjøre noe med.

– Hvis de vil «ta de rike», kunne de eksempelvis bare tillatt at en elbil skal være innenfor ordningen, hvis det er mulig å avgrense i praksis - og i tillegg sette en maks grense på støtteordningen på 3000 kwh.

Han sier det er et element til:

– Når folk kan tjene stort på å lade elbilen til sterkt sponset pris hjemme, så går selvsagt strømforbruket i huset opp.

Aaslands vei

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) sier regjeringen er opptatt av at nullutslippskjøretøy opprettholder sin konkurransefordel mot bensin- og dieselkjøretøy; på en bærekraftig måte.

TAR DE MED DYRE BILER: Olje og energiminister Terje Aasland (t.v.) vil omfordele på enn annen måte enn Strøm, ved å innføre merverdiavgift for elbiler med kjøpsbeløp over 500 000 kroner.

Han sier de omfordeler på en annen måte.

– I dag er det de største og dyreste bilene som får mest støtte. Disse er særdeles konkurransedyktige mot sine fossile alternativer. Det er rom for at disse bilene får noe mindre støtte gjennom avgiftssystemet. Også med regjeringens foreslåtte justeringer vil disse være veldige konkurransedyktige i årene fremover, sier han og viser til at de i statsbudsjettet foreslår å innføre av merverdiavgift for elbiler med kjøpsbeløp over 500.000 kroner.

– Ikke mulig

Regjeringen er opptatt av å føre en politikk der vi hjelper der det trengs mest. Vår jobb er hele tiden vurdere hvordan vi bruker fellesskapets midler på en best mulig måte for samfunnet.

Aasland sier at forslagene til Strøm ikke lar seg gjennomføre i praksis.

– Strømstøtteordningen er baser på nettselskapenes kunderegistre, og er i stor grad automatisert. Det er ikke mulig for nettselskapet å skille ut enkeltforbruk bak et målepunkt. Nettselskapene har ikke denne informasjonen.

Han fremholder at de kraftige elbilfordelene har bidratt til at Norge er på god vei til å nå måltallene fra Nasjonal transportplan om at alle nye personbiler skal være nullutslippsbiler i 2025.

NAF-nei

Pressesjef Ingunn Handagard i NAF er kritisk til Strøms tilnærming.

UENIG: Ingunn Handagard mener drivstoffbilistene burde fått støtte mot de høye bensin- og dieselprisene.

– Stadig flere, også folk med vanlige inntekter og kun én bil, ønsker nå å kjøpe elbil. Ikke kun direktører. I distriktene går salget så det suser. Så pakken med elbilfordeler er viktig å bevare, uavhengig av strømprisen.

PS: Strøm var finanspolitisk rådgiver for Høyres stortingsgruppe i perioden 2006–2010. Han har ingen verv i partiet i dag.