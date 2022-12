TILTALT: Johny Vassbakk i retten.

Rettspsykiaternes vurdering: Johny Vassbakk er tilregnelig

De rettsoppnevnte psykiaterne er i retten klare på at drapstiltalte Johny Vassbakk er tilregnelig.

– Selv om han har sine særegenheter, ser vi ikke at han innfrir noe krav til personlighetsforstyrrelser, sier psykolog Dag Tungeland fra vitneboksen i Haugesund tinghus.

Han vitner om den rettspsykiatriske erklæringen han har vært med på å levere.

Konklusjonene fra undersøkelsen er at Johny Vassbakk er frisk. De har ikke funnet at han oppfyller kriterier for noen diagnoser som har rettpsykiatrisk relevans.

Det er det samme som har blitt konkludert med i tidligere rettpsykiatriske undersøkelser som er gjort av ham tidligere.

Vassbakk er tiltalt for å ha drept 17 år gamle Birgitte Tengs i 1995, og nekter straffskyld.

Tungeland forteller i retten at det etterlatte inntrykk etter blant annet gjennomgang av avhør av de som har stått Vassbakk nærmest, er at han er ensom.

Han sier at den omfattende dokumentasjonen i saken viser at den tiltalte har vært mye alene.

– Det er ingenting som tyder på at han har hatt en alvorlig psykisk lidelse eller lærevansker som tilsvarer psykisk utviklingshemming.

OPPNEVNTE: Dag Tungeland og Tor Ketil Larsen

Høy risikofaktor

I mandatet fra tingretten er de sakkyndige også bedt om å se på om det foreligger gjentakelsesfare.

– Vi har også gjort en risikovurdering av fremtidige lovbrudd, og har vurdert at det er relativt høy risiko for det om han har tilsvarende fungering, sier Tungeland.

Professor i psykologi og sakkyndig Tor Ketil Larsen leser i retten fra erklæringen.

Der har de skrevet at de etter en samlet vurdering finner en forhøyet fare for gjentakelse av straffbare handlinger av samme art – under forutsetning av at retten finner Vassbakk skyldig for det han er siktet for.

– Han har overfor de sakkyndige benektet å stå bak drapet i 1995, sier Larsen.

Spørsmål om hukommelse

Vassbakk har i tidligere avhør i forbindelse med lovbrudd tilbake i tid, sagt at han ikke husker. I retten denne vinteren har han sagt at det var noe han sa for å slippe å forklare.

De sakkyndige leverte sin rapport i april i år, og hadde ikke funnet noe medisinsk årsak til hukommelsestapet.

– Det er omtalt tap av hukommelse. Vanskelig å si om det er noe han ikke klarer å huske eller ikke vil fortelle om fordi det er vanskelig, sier Tungeland.

Aktor Nina Grande peker på at Vassbakk ikke har villet forklare seg om voldelige episoder, mens andre ting har vært lettere å snakke om. Under sin forklaring for retten har han derimot forklart seg om disse hendelsene.

– Hvordan skal vi forstå hans manglende vilje til å snakke om dette? Spør Grande.

– Det er vanskelig å vite. Vi kan ha å gjøre med en mann som er skyldig og vil skjule det, eller en mann som er utsatt for feilaktige anklager. Det kan være forskjellige emosjonelle reaksjoner på det, sier Larsen.

– Han virker helt klart utilpass med den slags type tema, det kan være troendes at han i alle fall delvis har vært uvillig til å forklare seg om det fordi det er ubehagelig, supplerer Tungeland.