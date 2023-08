STØ KURS: Jonas Gahr Støre på vei til brygga i egen båt i Kilsund, som ligger en halvtimes kjøretur fra Arendal.

Støre etter kritikkstormen: − Angrer ikke

KILSUND (VG) Statsministeren har blitt hudflettet for lakseskatt, kraftskatt og elektrifisering av Melkøya. Det preller av Jonas Gahr Støre.

Han forsvarer behandlingen av alle de tre omstridte sakene.

– Jeg ville gjort det igjen, sier Støre.

Statsministeren tar imot VG på familiens sommersted fem minutters båttur ut fjorden i Kilsund, nord for Arendal.

Bråk, to statsrådsavganger og en nestleder i habilitetstrøbbel har også preget sommeren, og de første målingene i valgkampen spriker mellom 18 og 22 prosent foran kommunevalget. Altså et godt stykke under det som var et begredelig valgresultat til Ap på 24,8 prosent i 2019.

– Vi må gjennom noen krevende beslutninger for å komme dit vi ønsker som samfunn. Da er det min jobb å ta de utfordringene og gjøre alt jeg kan for å snu dem til muligheter, sier han.

INGEN ANGRENDE SYNDER: Jonas Gahr Støre forsvarer lakseskatten, høyprisbidraget og elektrifiseringen av Melkøya.

Han sier at verden endret seg raskt de siste to årene og at det var behov for å ta beslutninger raskt.

Han trekker frem tre beslutninger som skapte bråk:

Elektrifiseringen av Melkøya

Lakseskatten

Kraftig, midlertidig skatteskjerpelse for kraftbransjen - det såkalte høyprisbidraget høyprisbidraget Avgift på kraftproduksjon som beregnes av gjennomsnittspris på kraft per måned som overstiger 70 øre per kWh.

– Angrer du på noen av disse sakene?

– Nei, det gjør jeg ikke. Vi lever i krevende tider med krig i Europa og en spent sikkerhetspolitisk situasjon. Det blir flere krevende valg fremover. Og hvis jeg kan love én ting for denne regjeringen: Vi kommer til å finne gode løsninger og ta beslutninger vi mener er riktig.

SEILERSOKKER: Støre har rød sokk på babord side og grønn sokk på styrbord side. Eller venstre og høyre, da, mens han er på land.

Avviser Melkøya-kritikken

– La oss begynne med Melkøya: Folk frykter høyere strømpriser fordi det skal hentes strøm fra land til produksjonen der?

– Vi tror folk vil se at dette er veldig viktig for Finnmark. Sjefen for Kimek, Greger Mannsverk, ser det. Han mener beslutningen var riktig, som gir nye muligheter for Øst-Finnmark, sier Støre.

– Industrien ser at denne satsingen på Melkøya gir store muligheter for dem frem til 2040, kombinert med at vi kutter 850 000 tonn CO₂ hvert år. Men det var aldri aktuelt for regjeringen å kun gå inn for elektrifisering alene. Det var helt avgjørende for oss å bruke muligheten til et kraftløft i Finnmark.

Senterpartiets landsmøte sa i vår nei til Equinors plan for å elektrifisering av Melkøya. Forrige uke sa regjeringen ja, men lovet at det skulle bygges mer kraft og bedre linjer i Finnmark.

PUSTEPAUSE: Jonas Gahr Støre vandrer på svaberget til ære for VGs fotograf.

– Hvordan klarte du å overtale Sp-leder og finansminister Trygve Slagsvold Vedum?

– Dette var en regjeringsbeslutning hvor vi står sammen. Nøkkelen er at vi skal produsere mer kraft, sier Støre.

Han sier at de hadde oversikt over Equinors søknad på forsommeren, men brukte ekstra tid for å bli enig om utbygging av kraft i Finnmark.

– Dere er også sterkt kritisert, blant annet av SV, for at dere ikke har utredet og informert godt nok om å bruke fangst og lagring av CO2 (CCS) for å rense utslippene på Melkøya?

– Stortinget ba oss vurdere og det har vi gjort. Det kan være uenighet om prisen, men CCS ville vært mye dyrere enn elektrifisering. I tillegg ville det vært en midlertidig løsning knyttet til varigheten av Snøhvit. Mens når vi nå kombinerer elektrifisering med bygging av ny fornybar kraft, er det en varig styrking av Finnmark.

– Tar feil

– Deler av miljøbevegelsen og miljøpartiene sier at dette bare er en forlengelse av oljealderen og at det ikke hjelper oss globalt?

– Her tar miljøbevegelsen rett og slett feil. Vår tilnærming er rett, for det vi skal, er å kutte utslipp. Ja, det å stenge Melkøya er en måte å kutte utslippene på, men jeg er mot det. Vi kan se for oss at Melkøya produserer gass til Europa til langt utover 2040-tallet, sier Støre.

– Men da blir det brent der og skaper utslipp?

– Europa kommer til å ha behov for gass frem til 2050. Miljøbevegelsen vi ut av olje, ut av gass, ut av kull med en gang. Jeg er enig i at vi skal dit, men vi må gjøre det i en rekkefølge som ikke etterlater seg en økonomi i sammenbrudd, sier han.

KONGEN PÅ HAUGEN: Hytta ligger på en naturtomt, hvor en rød stol troner øverst på gressområdet. Støre sier han har kjøpt den fra en VTA-bedrift fra Karmøy. VTA betyr varig tilrettelagt arbeid.

Kontroversiell lakseskatt

Støre og Vedum lanserte i fjor vår forslag til nye skatter på laks og kraft som skulle ta inn 37 milliarder kroner.

Det førte til en storm fra laksenæringen, som blant annet sa at det kunne rasere kysten.

– Dere gjennomførte en høringsrunde med svarfrist 4. januar og ordningen var da allerede innført. Tar du ikke selvkritikk?

– Det er mulig å tenke seg at man skjøv dette enda et år, men jeg tror motstanden ville vært like stor i næringen. Jeg tror ikke løsningen ville blitt bedre. Høringen var helt reell. Det viser vårt endelige forslag, der vi både justerte innretning og sats sammenlignet med det vi sendte på høring, sier Støre.

Han understreker at laksenæringen går veldig godt og mener at det var riktig at de skulle bidra.

– Å vente et ekstra år på at fellesskapet skulle få del i en næring med så høy inntjening, det mener jeg ville være å tape en mulighet.

MOT HAVET: Jonas Gahr Støre er på hytta.

– En av hovedkritikkene går på manglende forutsigbarhet. Høyprisbidraget på kraft ble innført med tilbakevirkende kraft og møtte kritikk om at det var nær Grunnlovens yttergrense. Er det forutsigbarhet?

– Det er ikke forutsigbart at du får krig i Europa. Det er ikke forutsigbart at energiprisene som har vært stabilt lave på 20–30 øre per kilowattime plutselig fyker opp i flere kroner. Det er ikke forutsigbart at etter en pandemi hvor økonomien gikk ned og det kom enorme stimulansepakker inn i alle verdens land, så gikk prisene opp:

– Da er spørsmålet hvordan møter vi det som land, fortsetter han:

– Da må vi ta grep for å beskytte velferdsstaten vår og sette næringslivet i stand til å fornye seg og gå videre i de store omstillingene. Trygg styring er ikke å sitte stille i båten, det er å reagere når det skjer noe, sier han.

Han sier at det er «helt menneskelig» at både oppdrettsselskaper og kraftselskaper var mot grepene.

DER GÅR VEGEN: Støre peker engasjert mens han snakker i vei om nabolaget.

– Fristet

Støre mener at verden krevde raske og tøffe beslutninger.

– Vi valgte å vente med en del satsinger for å få kontroll på prisstigningen. Eller skulle vi dukket unna og funnet på alle unnskyldninger? Det beste da er å gjøre det vi mener er rett. Nå begynner vi å se forsiktige tegn til lysninger, sier han.

– Hvor fristet var du til å bruke penger på satsinger og oppfylle Hurdalsplattformen raskere?

– Den fristelsen mener jeg var stor og sunn, for dette er jo ting vi vil gjøre for å gjøre livene til folk bedre. Derfor har vi så klart en ambisjon om å gjennomføre det vi har jobbet med og gått til valg på.