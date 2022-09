PÅ ALERTEN: Beredskaps-Norge møtes nå oftere for å legge planer i tilfelle det blir en ulykke på atomkraftverket Zaporizjzja. I forgrunnen er Direktoratet for strålevern og atomsikkerhets direktør Per Strand og Mattilsynets Ingunn Midtun Godal.

Slik forbereder de Norge på en atomulykke

ØSTERÅS, BÆRUM (VG) Strålevernet forbereder de seg nå på det verste: Et utslipp av radioaktive stoffer fra Ukraina.

«Tirsdag beveger lavtrykket seg østover. MET sier at prognosene er sikre. Eventuelle utslipp vil ikke berøre Norge i løpet av de neste 48 timene.»

Slik starter dagen inne på situasjonsrommet til Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet der VG blir med inn.

Hver dag får de rapport fra Meteorologisk institutt om vindretning og hvor lang tid det ville gått før radioaktiviteten sprer seg til Norge fra atomkraftverket Zaporizjzja i Ukraina.

På en god dag, tar det 2–3 dager. På en dårlig: 16 timer.

MANDAGENS VÆRMELDING: Et lavtrykk over Ukraina gir varierende vindretninger; skiftende eller sørøstlig og østlig bris i Øst-Ukraina og vestlig eller nordvestlig i Vest-Ukraina.

Selv om vinden er i Norges favør i dag, er deres jobb er å forberede de seg på vestavind:

– Hvis vinden går mot Norge, så får vi et nedfall av radioaktive stoffer. Da kan det bli nødvendig å iverksette tiltak for å få sikker mat i butikken, sier beredskapsdirektør Astrid Liland til VG.

SITUASJONSROMMET: På skjermen til venstre har de kontroll på alle målestasjonene i Europa. Jo lysere farge, jo bedre det ser ut. Fortsatt er det Tsjernobyl-stasjonen som blinker mørkest. Den høyre skjermen viser detaljer fra kraftverket Zaporizjzja.

– Vi er ikke naive

Norge har skjerpet atomberedskapen den siste uken.

Men hva betyr egentlig det?

–Det betyr å skru opp aktiviteten et par hakk. At vi har folk som er på jobb større deler av døgnet, på kvelden og i helgen og flere møter i Kriseutvalget, sier Liland.

Sjefen hennes, direktør Per Strand, sier det heldigvis blåser mest østover derfra. Men likevel:

– Vi kommer til å måle radioaktivitet nesten uansett hvordan det blåser, men det handler om mengden. Vi er ikke naive. Hvis det blir nedfall, blir det mye jobb å gjøre. Det blir tøffe tider, sier han.

2. SEPTEMBER: De ansatte jobber under svært stressende omstendigheter, viser den nye rapporten fra inspektørene som besøkte kraftverket. KNUSTE VINDUER: Atomkraftverket har vært utsatt for bombeangrep. Området er nå okkupert av russerne.

Det står dårlig til på det russisk-okkuperte atomkraftverket. Tak og vinduer er bombet. Strømmen går av og på. Det er vanskelig å få nok kjøling til reaktorene. De ansatte er utslitte.

– Det er første gang man har krig i et land med kjernekraftverk. Det er tross alt Europas største, sier Strand.

Den siste reaktoren på Zaporizjzja er nå skrudd av etter sterk anmodning fra atomverkbyrået.

Les mer om hvordan de ansatte har det i VG-spesialen «Kampen om atomkraftverket».

Uoversiktlig situasjon

MØTELEDER: Strålevernets direktør Per Strand åpner med å be de rundt bordet introdusere seg. VG ble sendt ut før møtet startet.

Nå er det to ting som kan skje:

At det blir angrep mot reaktoren som fremdeles er varm og vil slippe ut radioaktive stoffer. Det tar nemlig flere uker før en slik reaktor er kjølt ned

At lageret med brukt brensel blir rammet av raketter

– Har dere følelse av at dette kan skje når som helst?

– Vi er veldig årvåkne. Her dreier det seg om både krig og menneskelige feil, i et område der en fremmed makt har militær kontroll. De har mistet kontakt med atomsikkerhetsmyndighetene og hele tiden problemer med strømforsyning. Det er svært alvorlig, sier direktøren.

ATOMEKSPERT: Astrid Liland er utdannet kjernekjemiker og jobber nå som beredskapsdirektør.

Kollega Liland ble ringt av vakttelefonen midt på natten 4. mars: Det var brann på Zaporizjzja etter en eksplosjon. Hun og de andre kastet seg i bilen. Situasjonsrommet var fylt opp en halvtime senere.

– Du har ikke telefonen på lydløs, regner jeg med?

– Nei, jeg har aldri telefonen på lydløs.

Fargegradert fare

1 / 2 PÅ VAKT: Rådgivere samler informasjon fra atomkraftverkbyrået IAEA, ukrainske atomsikkerhetsmyndigheter og åpne kilder som nettsider og nyheter: VG og al-Jazeera vises på den ene skjermen. PÅ VAKT: Rådgivere samler informasjon fra atomkraftverkbyrået IAEA, ukrainske atomsikkerhetsmyndigheter og åpne kilder som nettsider og nyheter: VG og al-Jazeera vises på den ene skjermen. forrige neste fullskjerm PÅ VAKT: Rådgivere samler informasjon fra atomkraftverkbyrået IAEA, ukrainske atomsikkerhetsmyndigheter og åpne kilder som nettsider og nyheter: VG og al-Jazeera vises på den ene skjermen.

Rommet er fullt av TV-skjermer med oversikt over alt som har med stråling å gjøre: Båter med radioaktivt stoff og målestasjonene på atomkraftverk. Stasjonene er farget ut fra mengden stråling: Jo mørkere, jo verre. Den mørkeste er fremdeles, 36 år senere, nettopp Tsjernobyl.

Helt gal vindretning og regn var det som førte til at Norge ble an av de hardest rammede landene utenfor Sovjetunionen etter den katastrofale Tsjernobyl-ulykken i 1986.

KART: På situasjonsrommet kan de også gjøre egne beregninger på hvor alvorlig et nedfallet blir, fordi man vet hva som finnes i reaktoren. OVERVÅKER: Rådgiver Linn Barstad følger med på om det er noen endringer på strålestasjonene i Europa. OVERVÅKER: Seniorrådgiver Jon Drefvelin og rådgiver Linn Barstad følger med på om det er noen endringer på strålestasjonene i Europa.

Dette gjør Norge ved en ulykke

Skjer det en ulykke i morgen, har de planen klar:

– Det første steget er å innkalle staben her, ta kontakt med Meteorologisk institutt, kjøre egne spredningsprognoser, varsle departementer og hele atomberedskapen om at nå må de være på. Så vil det veldig hurtig være et møte i Kriseutvalget for atomberedskap.

– Gi beskjed til befolkningen?

– Da går vi ut veldig raskt med nettnyhet og pressemelding, og vil oppdatere det fortløpende, sier hun, og understreker at mat kjøpt i butikk og vann i springen vil være trygt.

ZAPORIZJZJA: Satellittbilder tatt 29. august i år. viser de seks reaktorene ved atomkraftverket. Da var det skogbrann like utenfor anlegget.

– Kan folk være sikre på at systemene er på plass, og at dere er forberedt?

– Vi er forberedt på et slikt scenario og ut fra vurderingene er det hovedsakelig i matproduksjonen tiltak vil bli aktuelt. Og vi har en lang liste med mulige tiltak som er utarbeidet etter Tsjernobyl. Vi har brukt dem gjennom mange år og kan bruke dem igjen. Så vi har en mye bedre beredskap enn etter Tsjernobyl, sier Strand.

– Vi har fullmakter som trengs for å reagere veldig raskt.

– Før pandemien lå det også klar en beredskapsplan. Da var man ikke så forberedt som tenkte. Hvordan kan folk være trygge på at man er det her?

– Vi har også tatt høyde for at det vi ikke har tenkt på, skjer. Men det er noen forskjeller. Vi har jobbet med Tsjernobyl i 30 år, og det er de samme stoffene som Zaporizjzja kan slippe ut.

KONTOR: I dette bygget jobber de som skal beskytte nordmenn i tilfelle det blir atomulykke. Bygget ble også brukt som kulisse i NRK-serien «Etaten» med Atle Antonsen.

Mener jod ikke er nødvendig

Fordi Ukraina er langt unna, vil mye av strålingen fortynnes på veien. Det vil derfor ikke være umiddelbar strålefare for nordmenn.

Det er de som jobber på selve kraftverket og som bor i området rundt som vil oppleve akutte stråleskader og ubeboelige områder.

Direktoratet sier det heller ikke er nødvendig å skaffe seg jod på grunn av Ukraina – men presiserer at det er lurt å ha hjemme i tilfelle en ulykke skjer på et kraftverk nærmere Norge.

– Hvis det skjer en ulykke i Ukraina, skader det vel ikke å ta det?

– Men det er unødvendig, det hjelper ingenting. For slik situasjonen er nå, blir det ikke nødvendig, sier han, og sikter til at joden forsvinner raskt fra reaktorene som nå er skrudd av.

ULYKKESSTED: På veggen henger en klokke klar. Hvis noe skjer, er det viktig å vite hvor lang tid det har gått siden utslippet. Ukrainsk tid er en time etter Norge.

Disse tiltakene er aktuelle

Det er jordbruket som vil bli rammet hardest. Hvis vinden går mot Norge og det regner, vil de radioaktive partiklene i luften feste seg til regndråpene og falle ned på bakken.

Det radioaktive stoffet vil legge seg lav, vekster og vann, slik det gjorde under Tsjernobyl.

Det er her Mattilsynet kommer inn i bildet.

Tiltak dreier seg blant annet om å ta inn dyr som går ute og beiter, dekke over høstede avlinger og se om man kan høste inn korn raskere.

– Vi planlegger for verst tenkelig tilfelle, sier administrerende direktør Ingunn Midttun Godal.

SAMARBEID: Ingunn Midttun Godal i Mattilsynet og Per Strand i Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA).

Mye av maten, som kylling, egg og svineproduksjon skjer innendørs og vil være godt beskyttet. Det er spesielt viktig at melkekuer som er ute blir tatt inn, sier hun.

– Men da har man evt. bare 16 timer på seg på å få gjort det?

– Men melk får ikke umiddelbart høyere nivå så lenge kuene tas inn og de ikke spiser forurenset gress. Hvis korn er lagret ute, er det viktig å dekke til det. Det kan man rekke på den tiden.

Fortsatt i dag måles sau og beitedyr for radioaktive stoffer i Norge på grunn av Tsjernobyl. Er nivået for høyt, tilbys de rent for før de slaktes.

Det «beste» tidspunktet for radioaktivt nedfall er på vinteren og tidlig på våren fordi dyrene er inne og jordene er dekket til.

Blir ikke akutte stråleskader

Men kan man være helt sikre på at nordmenn ikke vil få noe stråling hvis det blir nedfall av radioaktive stoffer?

– Vi har gått gjennom scenarioer og er sikre på at det ikke blir akutte stråleskader i Norge, sier Strand.

– Hvordan kan folk være trygge på at de ikke vil få langtidseksponering som kan føre til kreft hvis det skjer en ulykke med nedfall til Norge?

– Ved et radioaktivt utslipp i Ukraina vil norske myndigheter gjøre fortløpende vurderinger og sette i verk tiltak.