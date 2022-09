BA OM INFORMASJON: Familien ville komme til bunns i saken etter at Jonatan tok sitt eget liv i Mandal fengsel.

Jonatan-saken: Familien ba om innsyn – fengselet fjernet opplysninger

Da familien ville finne ut hva som skjedde før sønnen Jonatans død, sendte fengselet et dokument der 15 sider var fjernet.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Det er gravalvorlig det de her har gjort, sier familiens bistandsadvokat, Maria Hessen Jacobsen, til VG.

Søndag 4. september fortalte VG historien om Jonatan Krister Andersen, som begikk dobbeltdrap i en alder av 15 år.

Jonatan fikk store psykiske problemer under soningen, og tok sitt eget liv i Mandal fengsel i september 2021.

Da var han 20 år gammel.

Familien vil fortelle Jonatans historie fordi de ønsker å rette søkelyset mot hans soningsforhold og kriminalomsorgen i Norge.

SONET HER: Jonatan Krister Andersen ble flyttet til Mandal fengsel i januar 2021.

VG har fått tilgang på hundrevis av dokumenter i Jonatans sak.

Disse viser at familien i januar 2022 ba om å få innsyn i dokumenter fra Mandal fengsel.

Håpet var at de såkalte hendelsesloggene fra fengselet kunne gi svar på hvordan sønnen hadde det før han tok sitt eget liv.

Foreldrene hadde over tid fryktet for Jonatans helse. Nå ønsket de å finne ut hva fengselet visste før han døde.

Og hva de gjorde for å hjelpe ham.

Men dokumentet familien fikk tilbake, så slik ut:

STRØKET OVER: I det 31 sider lange dokumentet var en rekke opplysninger sladdet.

Fengselet hadde sladdet store deler av dokumentet, altså strøket over opplysninger, og vist til at innholdet er taushetsbelagt.

Familien klaget avgjørelsen inn til kriminalomsorgens region sørvest.

Noen uker senere kom svaret:

Familien har rett til å få vite hva som står i loggene.

Dermed fikk familien tilsendt en ny versjon, denne gangen uten de svarte flekkene.

Fjernet over 100 opplysninger

Nå kan VG avdekke at den svarte tusjen ikke er det eneste som skiller de to versjonene:

Til sammen 15 sider med informasjon er sporløst forsvunnet i den første versjonen.

TO VERSJONER: Den andre versjonen er 15 sider lenger enn den første. VG har sammenlignet dokumentene. Til høyre ser du hvor mye informasjon som egentlig ligger i hendelsesloggen. Denne teksten var tatt ut i første versjon.

VG har gjort en opptelling:

Over 100 opplysninger er fjernet fra hendelsesloggen familien først fikk tilsendt.

Blant annet opplysninger om sønnens stadig dårligere helse og varslinger fra innsatte.

Opplysningene er ikke tusjet over – men tatt bort sin helhet.

FORSKJELL: Punktene markert i blått er med i begge versjonene, mens punktene i rosa var fjernet i dokumentene familien først fikk tilsendt.

Maria Hessen Jacobsen er familiens bistandsadvokat. Konfrontert med funnene, sier hun:

– Jeg har aldri vært ute for noe lignende. Jeg reagerer intenst på dette. Fengselet har tilbakeholdt opplysninger om at det finnes opplysninger – om noe de vet vi er på jakt etter, sier hun til VG.

TALL-HOPP: Tallet som er markert i blått viser nummeret hendelsen er loggført på. Her hopper tallet fra 2045 til 2056. Det betyr at 11 oppføringer fjernet. Dette er fra den første versjonen.

Av opplysningene som er helt fjernet fra den første versjonen, finner man blant annet en voldsepisode fra januar 2021.

Da forteller Jonatan til en ansatt at to innsatte kom inn på cellen hans:

Også flere bekymringsmeldinger fra ansatte og innsatte er fjernet fra hendelsesloggen, ifølge VGs funn.

Her er et eksempel fra 24. april 2021:

En varsling fra andre innsatte i juni 2021 er også tatt bort.

Der forteller to medinnsatte at de er «veldig bekymret for Jonatan.»

«De mener det er like før "det tipper over" for han, og syns den såkalte progresjonen her i fengselet svært dårlig», står det i loggen.

Omtrent en måned senere loggfører en ansatt at Jonatan oppfører seg merkelig:

Dagen før Jonatan tar sitt eget liv, varsler en medinnsatt om at Jonatan har skadet seg selv.

Da en ansatt spør Jonatan om dette, viser han frem sårene sine.

Samme dag loggfører en ansatt følgende:

FORANDRING: Familien reagerte på at Jonatan ble dårligere, endret oppførsel og sluttet å vaske og klippe seg. Bildet er tatt kort tid før han døde.

Alle disse loggføringene er tatt helt ut av den første versjonen fengselet sendte til familien.

– Jeg kan ikke forstå at et offentlig organ tillater seg å gjøre dette, og kan vanskelig se for meg at dette er lovlig, sier advokat Hessen Jacobsen.

ADVOKAT: Maria Hessen Jacobsen i Elden Advokatfirma.

– Jeg har jobbet med kriminalomsorgen i mange år. Jeg er vant til å bli møtt med åpenhet, selv om de vet at vi kommer med et kritisk blikk.

Advokaten legger til:

– Nå stoler jeg ikke på at vi faktisk har fått all informasjon i saken. Jeg er livredd for at de sitter på informasjon som er enda mer alvorlig, og som vi ikke har, sier hun.

Coco pops og nugatti er sladdet

I den andre versjonen er sladden fjernet. Dermed ser man også hva fengselet hadde tusjet over i første omgang.

At mamma Kristin og pappa Kjell Inge var på besøk hos sønnen:

Hva Jonatan gjorde på sin første minipermisjon utenfor fengselet, dagen før han døde, var også sladdet i den første versjonen.

Heller ikke hva Jonatan spiste, fikk foreldrene vite:

I tillegg sladdet fengselet en bekymringsmelding:

– Beskytter seg bak taushetsplikten

– Her kan det virke som at fengselet beskytter seg bak taushetsplikten, sier Anne Kjersti Befring til VG.

Hun er førsteamanuensis i rettsvitenskap på universitetet i Oslo.

– Det er helt naturlig at foreldrene har behov for å få svar på hva som har skjedd. Tjenesten bør bidra til at de får svar på sine mange spørsmål rundt at sønnen deres tok livet sitt mens han var i andres omsorg.

Om informasjonen som ikke er sladdet, men fjernet, fra dokumentene, sier hun:

– Det korrekte i denne situasjonen ville vært å oppgi at man har tatt ut informasjon fra dokumentene og begrunnet dette. Når dette ikke gjøres, er det umulig for familien å klage - for de vet ikke at det finnes mer informasjon, sier hun.

Fengselet: Vi har taushetsplikt

VG har ved flere anledninger bedt om et intervju med Mandal fengsel.

Når VG spør hvorfor fengselet har fjernet informasjon fra dokumentene, svarer Geir Jensen, konstituert fengselsleder, på e-post:

– Dette er gjort etter en tolkning av den lovbestemt taushetsplikten.

– Hvis dere mener informasjonen som er fjernet er underlagt taushetsplikt - hvorfor har dere ikke da sladdet den, slik dere har gjort i resten av dokumentet?

– Vi vurderer alltid krav om innsyn etter en konkret vurdering opp mot lovbestemt taushetsplikt, skriver Jensen.

Han svarer ikke på hva som har gjort at fengselet i denne saken har fjernet informasjon istedenfor å sladde, men viser til offentleglovas paragraf 12.

Denne bestemmelsen lister opp vilkår som gjør at en offentlig institusjon kan gjøre unntak for innsyn - og fjerne deler av et dokument.

Avviser mer informasjon

På et nytt spørsmål om hvorfor fengselet har gjort begge deler; altså både sladdet og fjernet informasjon fra hendelsesloggen, viser Jensen igjen til paragraf 12 i offentleglova.

– Har dere prøvd å skjule informasjon for familien i denne saken?

– Nei, på ingen måte, og vi har stor forståelse for at etterlatte har behov for å kunne ettergå hva som har funnet sted. Familien har derfor fått tilgang på omfattende dokumentasjon, da med grunnlag i vår vurdering knyttet til lovpålagt taushetsplikt.

Om kritikken fra advokaten svarer Jensen:

– Viser til begrunnelsen gitt over hva gjelder vurderingene som er gjort.

Han avviser at det finnes mer informasjon i saken som familien ikke har fått.

NYTT: Mandal fengsel i Agder sto klart sommeren 2020.

– Reagerer på uttalelsene

– Hva tenker dere om familiens mulighet til å ettergå kriminalomsorgens arbeid i denne saken?

– Vi har stor forståelse for at de har behov for å kunne ettergå vårt arbeid og andre aspekter ved innsattes soning, og tilstreber å være så åpne som mulig – da innenfor lovens bestemmelser om taushetsplikt.

Jensen ser poenget til Befring med å gi en mer detaljert forklaring om hva som er tatt ut, men påpeker samtidig at familien hadde full adgang til å klage på innsynsnekten.

I den første saken om Jonatan ønsket ikke fengselet å svare konkret på hans sak fordi fengselet mener den informasjonen er underlagt taushetsplikt.

VG har lest opp spørsmålene avisen ønsket svar på, til rettsekspert Befring.

– Alle spørsmålene dreier seg om å få informasjon om hva tjenesten (fengselet) gjorde før Jonatan døde. Taushetsplikten er ikke til for å beskytte tjenesten når tjenesten gjør feil. De kan ikke gjemme seg bak den her, sier hun.

Foreldre har større rett på informasjon enn pressen, sier Befring, men legger til:

– Men det likevel kan være offentlige hensyn her, som tilsier at VG skal ha tilgang på all informasjon. Det har en offentlig interesse å belyse hvordan denne tjenesten (fengselet) fungerer og det har betydning for flere enn Jonatan.

Dette er Jensen uenig i. Han skriver:

– Vi reagerer på uttalelsene om at fengselet skal ha holdt tilbake informasjon for å beskytte seg selv.

Fengselsleder: Stor åpenhet

Jensen viser til at familien nå har fått utlevert omfattende dokumentasjon i saken.

– Vår intensjon er på ingen måte å beskytte oss selv, derimot har vi en plikt til å følge gjeldende lovverk. Så forstår vi at Befring er uenig i vår vurdering, det tar vi til etterretning. I tilfeller der vi gjør feil, vil dette for øvrig alltid være en del av den kontinuerlige interne evalueringen, med det for øye å lære av feil som blir begått.

– Dette praktiseres det stor åpenhet rundt i etaten vår.