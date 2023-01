«SKI FOR BUSS»: Noen valgte å bytte ut kollektivtransporten med skiutstyr torsdag etter det heftige snøværet dagen før. Fredag kommer det mer nedbør.

Snø, snøfokk og vind: Her blir uværet verst fredag

Fredag blir enda en uværsdag – og igjen blir Sør-Norge den største værtaperen.

Onsdag lavet snøen ned over Sør-Norge. Fredag er det ventet enda mer snø, og en rekke farevarsel er allerede utsendt:

I Agder og deler av Vestfold og Telemark kan det komme opptil 40 centimeter snø noen steder. Farevarselet er oppjustert til oransje , det nest høyeste.

På Østlandet ventes det mellom 15 og 25 centimeter snø lokalt. Her er det gult farevarsel.

I tillegg er det sendt ut gult farevarsel for snøfokk over flere fjelloverganger.

Det kommer til å bli mye vind både på Vestlandet og i Nord-Norge. I deler av Nordland, Rogaland, Vestland, Trøndelag og indre strøk av Møre og Romsdal er det utsendt gult farevarsel for vind.

Det er også gult farevarsel for ising på skip i utsatte kyst- og fjordstrøk i deler av Nordland og Trøndelag.

Været fører også til betydelig snøskredfare i nesten hele Sør-Norge.

Verst i sør

Vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt Haldis Berge er ikke i tvil:

– Hvem blir værtaperne i morgen?

– Sør-Norge, sier hun.

– Det er der det er mest vær: Vindvarsel, snøvarsel.

Og det har allerede begynt. En front av nedbør og vind slo torsdag kveld innover Sør- og Vestlandet. Denne kommer til å trekke oppover i nordøstlig retning utover natten og fredagen.

– Blir fredagen enda verre enn onsdag?

– Det er vel omtrent samme snømengder som er ventet, og det er litt de samme områdene, sier Berge.

SNØDD UTE: Snømåkerne slet med å komme seg inn til hovedstaden etter det heftige snøværet onsdag.

– Nå ser det ut til at det er meldt mindre snø i Oslo og omegn, hvor det var mest kaos på veiene onsdag. Kan vi dermed forvente at det blir litt enklere forhold fredag?

– Jeg ser at fra i går til i dag kom det 18 cm snø i Oslo, og det er muligheter for at det kommer 15–25 centimeter fra torsdag kveld til fredag kveld. Så det er egentlig omtrent de samme mengdene som er ventet det neste døgnet.

Onsdag skapte snøen kaos på veiene i Sør-Norge, og flere steder gikk trafikken i sneglefart. Fredag forventer Statens vegvesen nok en dag med trøblete trafikk.

– Du må beregne god tid når du skal ut og kjøre, sier trafikkoperatør Hans Are Dahl i Vegtrafikksentralen øst.

Bilister må forvente mye snø og krevende forhold på veiene, advarer politiet i Agder og Sør-Øst, Agder og Vestfold og Telemark fylkeskommune og Statens vegvesen.

Torsdag kom de med en felles oppfordring til trafikantene:

– Ta det med ro i trafikken inn mot helgen!

Mer nedbør og vind flere steder

– På Vestlandet så det ut til at det var litt finere vær onsdag enn på Sør- og Østlandet, men nå har dere flere farevarsler ute. Får vestlendingene hardere medfart fredag?

– Det er større områder som får kraftig vind, og det er også ventet mer nedbør enn på onsdag, sier meteorolog Haldis Berge, som befinner seg i Bergen.

– Det kom noe snø hos oss onsdag, men mindre mengder enn det som er ventet nå.

For Vestlandet gjelder snøvarselet hele fredagsdøgnet.

– Er det nordlendingene som er værvinnerne fredag også?

– Ikke Nord-Norge, men Troms, for der er det lite vind og klarvær, sier Berge.

I deler av Nordland ventes det lokalt kraftige vindkast på 27–30 m/s fra sørøst.

UVÆR-UNNTAKET: Flere steder i Nord-Norge er himmelen stjerneklar med gode muligheter for å se nordlys, ifølge Meteorologene.

– I Nordland blir det mye vind, så der er det ikke fint vær. Så kommer vinden opp til Troms på lørdag. I Finnmark er det vind og snøbyger i kyst og fjordstrøk, så der er det heller ikke så fint vær. Men det er ikke så kraftig at det er noe farevarsel ute.

– Skal uværet vare utover helgen?

– Det blir mildere utover ettermiddagen og kvelden i kyststrøkene, sier Berge.

– For Sør-Norges del er det fredagen det er mest vind. Det er fremdeles ventet nedbør lørdag også, men i lavlandet på Sør-Norge går det over til regn.

Farevarselet for vind i Nordland varer til lørdagskvelden, mens i Trøndelag skal det avta på formiddagen.