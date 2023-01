DØD: Bjørg Strand (83) døde etter pasienttransport fra Ahus 5. november 2014.

Bjørg (83) døde på vei hjem fra sykehuset: − Uverdig

Tom Erik Strand (68) fant moren død i en bekk, flere timer etter at en pasienttaxi hadde kjørt henne hjem fra sykehuset.

Sykepleieren på Ahus varslet ikke pårørende – og drosjesjåføren fulgte henne ikke inn på Gladbakk bo- og aktivitetssenter på Råholt i Eidsvoll.

Bjørg Strand (83) ble også satt av ved feil inngang.

– Måten hun døde på, det var uverdig, sier Tom Erik Strand til VG om morens bortgang en novemberdag i 2014.

– Tragisk

Torsdag kunne han i VG lese om kvinnen i 80-årene som 8. desember i fjor ble funnet omkommet, dagen etter en pasienttransport i Oslo.

– Det er bare tragisk, det skal ikke skje, sier den pensjonerte brannmannen.

FANT MOREN: Tom Erik Strand (68) fra Råholt.

Bjørg Strands helse var gradvis blitt svekket i 2014. Flere ganger var hun på Akershus universitetssykehus (Ahus) for medisinske undersøkelser.

Ifølge tilsynsrapporten som ble omtalt i NRK, var hun under siste oppholdet svært forvirret. Det ble satt i sammenheng med at omgivelsene var uvante.

Derfor ble hun utskrevet 5. november for å bli sendt til Gladbakk, der hun hadde leilighet, med tilsyn og medisinering av hjemmesykepleien.

AHUS: Akershus universitetssykehus på Lørenskog.

– Tydelig forvirret

Men taxisjåføren kjørte feil og satte 83-åringen av på en mørk parkeringsplass på motsatt side av bo- og aktivitetssenteret.

– En medpassasjer sa hun var tydelig forvirret, sier Tom Erik Strand.

Han forteller at sjåføren senere påsto at han spurte om han skulle følge henne inn, men at moren hadde takket nei.

Han og søsteren hadde bedt om å bli varslet, når moren skulle hjem. Ahus sa fra til hjemmesykepleien, men glemte å ringe dem.

Fem timer etter at moren forlot Ahus, ringte hjemmesykepleien til Tom Erik Strand og spurte om moren hans var der.

Han bor bare noen minutter unna og kom til Gladbakk samtidig med politiet.

– De sporet mobilen hennes. Først fant vi veska som sto på asfaltkanten. Så fant jeg henne liggende død nede i bekken, sier 68-åringen.

Brøt loven

Fylkesmannen fant at Ahus hadde brutt lovens forsvarlighetskrav, ved ikke å drøfte pasientens omsorgsnivå med kommunen i tilstrekkelig grad samt ikke å ha sikret en forsvarlig hjemtransport.

Fylkesmannen gransket også Eidsvoll kommune og fant at planlegging for mottak av pasienten avvek fra god praksis.

– Vi var i mange møter med Ahus og Pasientreiser. De la seg helt flate.

Tom Erik Strand sier at de nærmeste pårørende var sinte og frustrerte.

– Vi visste at mor ikke kom til å leve i mange år, men måten hun døde på, det var uverdig. At det gikk an å behandle et gammelt menneske på den måten!

Nytt dødsfall

Åtte år senere gjentar historien seg.

En taxi fra Pasientreiser kjører kvinnen i 80-årene fra Diakonhjemmet til Lilleborg helsehus i Oslo sent på ettermiddagen 7. desember.

Taxisjåføren har forklart at han etterlot henne inne på avdelingen, da han ikke fant ansatte. Helsehuset opplyser at de aldri tok imot henne.

To timer etter at helsehuset hadde fått melding fra sykehuset om at hun var på vei, ble kvinnen etterlyst og leteaksjon igangsatt.

Dagen etter ble hun funnet død i Maridalen i Oslo.

Dødsfallet granskes av Statsforvalteren i Oslo og Viken og etterforskes av Oslo politidistrikt.