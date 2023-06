TINGHUS: Haugaland og Sunnhordland tingrett i Haugesund.

Eiendomsarving fralurt millioner: − Ble helt fra seg og fortvilet

En eiendomsarving havnet i dårlig selskap og ble fralurt verdifulle tomter. Nå er kameraten dømt til å betale ham over 5,6 millioner i erstatning.

Av dommen fra Haugaland og Sunnhordland tingrett, først omtalt i Haugesunds Avis, fremgår at haugesunderen arvet flere eiendommer da han var i tenårene.

På et utested i byen traff han sommeren 2018 en jevnaldrende som fikk høre om den store formuen. De to ble venner og tilbrakte mye tid sammen.

Kort etter ble to tomter i Haugesund overdradd fra den unge mangemillionæren til hans nye venn. Det fremgikk av skjøtet at eiendommene var en gave.

Overdragelsen ble gjort for at arvingen skulle spare skatt. Men forutsetningen var at han skulle være den reelle eier og at tomtene skulle tilbakeføres ham.

Da han ved årsskiftet 2018–2019 spurte om å få tomtene tilbake, klarte tiltalte å overbevise ham om at det beste var om det skjedde via en tredje kamerat.

Retten legger til grunn at tiltaltes plan var å selge tomtene – uten arvingens kunnskap og godkjenning - så snart tredjemann fikk dem overført til seg.

Fire måneder senere var tomtene videresolgt for 5.150.000 kroner. Tiltalte fikk 4,5 millioner, mellommannen fikk 550.000 kroner.

– Fortvilet

Da arvingen sjekket grunnboken i mai 2019, oppdaget han at eiendommene var overført til en person han ikke kjente.

– Han ble helt fra seg og fortvilet, heter det i dommen.

HAUGESUND: Fornærmede arvet eiendommer verdt millioner i vestlandsbyen.

Men tiltalte og mellommannen kokte opp en dekkhistorie om at Skatteetaten hadde tatt pengene for tomtene, som den unge millionæren til sist godtok.

Kameraten som hadde videreformidlet eiendommene, fikk til sist dårlig samvittighet og forklarte arvingen hva som hadde skjedd.

Tiltalte ble ikke trodd, da han i retten forklarte at tomtene var en gjenytelse for bistand han hadde gitt arvingen og penger han hadde forskuttert.

Brukte millioner

Men kameratenes pengeforbruk var et tema under rettssaken.

Tiltalte forklarte at de i nesten to år sved av nærmere 300.000 kroner i måneden på leie av flotte leiligheter, reiser, gambling, festing og restaurantbesøk.

Fra mars 2018 solgte arvingen eiendommer for nærmere syv millioner kroner, samtidig som han hver måned mottok over 100.000 kroner i pensjon.

– Hans realiserte verdier var forbrukt høsten 2019, skriver retten.

I løpet av omkring 15 måneder var den unge millionærens netto overførsler til tiltalte nærmere 2,2 millioner kroner, viser politiets analyse.

Retten legger i dommen til grunn at han ble snakket trill rundt av tiltalte, som er utadvendt, har snakketøyet i orden og gode overbevisningsevner.

DOM: Retten mener tiltalte handlet målrettet og utspekulert.

– Utspekulert

Mannen i 20-årene er i Haugaland og Sunnhordland tingrett dømt til fengsel i ett år og åtte måneder.

Tiltalte ble funnet skyldig i et grovt og to simple underslag, fire tilfeller av alvorlige trusler, en fartsovertredelse og to brudd på legemiddelloven.

Retten skriver at tiltalte handlet forsettlig, målrettet og utspekulert og fant ingen formildende omstendigheter.

Han må betale 5.650.000 kroner i skadeserstatning til arvingen for tomtene og 187.500 kroner i skadeserstatning for en BMW de eide sammen.

Dommen er ikke rettskraftig.

Også mellommannen var tiltalt for å ha gitt bistand til å sikre utbyttet av en straffbar handling for en annen.

Han ble dømt til å betale nesten en halv million kroner til arvingen.