STARTET: Kontroll- og konstitusjonskomiteen er i gang med arbeidet. De varsler flere offentlige høringer i saken.

Stortinget skal granske regjeringens terror-håndtering

Komitélederen varsler både åpne og lukkede høringer for å ettergå hva som gikk galt forut for 25. juni-terroren.

Stortingets kontrollkomité var torsdag ettermiddag samlet i et ekstraordinært møte for å planlegge veien videre. Første brev er allerede sendt til justisminister Emilie Enger Mehl (Sp).

– Vi starter arbeidet umiddelbart. Vi skal nå sette oss grundig inn i både regjeringens redegjørelse og rapporten. Vi skal belyse hva som gikk galt, sier Høyres Peter Frølich til VG.







Han leder Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité og er valgt til saksordfører for gjennomgangen.

– Komiteen skal blant annet se på hvordan PST og E-tjenesten samarbeidet i forkant av terrorangrepet. Det er snakk om et av de mest alvorlige angrepene i Norge i moderne tid og det kunne gått langt verre. Derfor er det helt avgjørende at vi ettergår hva som gikk galt hos de hemmelige tjenestene for å sikre at de kan ha tillit i befolkningen.

– Hva med Mehls rolle her? Hvordan kommer dere til å se på den?

– Vi kommer til å se på hvordan alle deler av justisnorge har håndtert dette. Selvfølgelig involverer det også politisk ledelse i departementet.

Frølich opplyser til VG at det er aktuelt å kalle inn de hemmelige tjenestene til høringer på Stortinget. Han understreker at det blir lagt opp til et grundig arbeid.

GRANSKES: Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) må svare på kontrollkomiteens spørsmål.

Jobber i ferien

Frølich vil ikke sette noen sluttdato for når komiteen skal være ferdig med arbeidet.

– Politikere har aldri ordentlig ferie og vi kommer til å jobbe gjennom sommeren med dette. Vi kommer til å be om redegjørelser og om svar på de spørsmål vi måtte ha, sier han.

Opprydning må gå sin gang

Grunde Almeland er Venstres representant i komiteen. Han mener det er viktig at arbeidet med gjennomgangen starter umiddelbart.

– Denne prosessen vil avgjøre om justisministeren og regjeringen har vist seg verdig Stortingets tillit, sier Almeland.

Han mener komiteens undersøkelser ikke må være til hinder for at regjeringen venter med å gjøre de tiltakene som trengs for å starte på oppryddingen.

– Det første Mehl må gjøre, helt uavhengig av dette, er å beklage. Det er så enkelt, men betyr så mye, avslutter Almeland.

SAKSORDFØRER: Peter Frølich signerer første brev til justisminister Emilie Enger Mehl.