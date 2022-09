GIR STØTTE: Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) etter et av møtene med næringslivet om strømstøtte 23. august.

Opplysninger til VG: Presenterer strømstøtteplan fredag

Regjeringen kommer med en plan for strømstøtte til bedrifter som sliter ekstra tungt på grunn av den dyre strømmen.

Etter det VG får opplyst vil regjeringen presentere planen klokken 10 fredag. NRK får opplyst det samme.

Regjeringen skal ha åpnet for et kompromiss som innebærer at bedrifter tilbys en begrenset strømstøtteordning, har VG tidligere fått opplyst.

Det har pågått en langvarig dragkamp mellom regjeringen og LO og NHO om strømstøttepakken.

Det store stridstemaet har vært at NHO ønsker en direktestøtteordning til bedriftene, men regjeringen vil ha en lånebasert ordning hvor staten tar mesteparten av risikoen.

Den siste tiden har LO, NHO og Virke hatt flere lukkede møter med regjeringen og næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) for å bli enige om en strømstøtteavtale til de mest utsatte bedriftene.

Fra før av har regjeringen som kjent innført strømstøtte til husholdninger.

Fredag i forrige uke var sist gang partene møttes, og da skal det ha blitt lagt frem et forslag om en lånegarantiordning der staten tar mesteparten av risikoen for lånene. I tillegg skal støtte til enøktiltak være en del av pakken, ifølge Dagens Næringsliv.

Hvilke kriterier som skulle ligge til grunn for å søke strømstøtte, skal ha vært stridens kjerne i disse møtene, og årsaken til at prosessen trakk ut i tid, ifølge NTB.

Et annet tema har altså vært om det skal dreie seg om en låneordning, eller om det vil ligge direktestøtte i bunn.

TØFF VINTER: Statsminister Jonas Gahr Støre har advart befolkningen om at vi går en tøff vinter i møte. Her med finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp), Jan Christian Vestre (Ap), NHO-direktør Ole Erik Almlid, olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) og LO-leder Peggy Hessen Følsvik i et møte mellom regjeringen, NHO og LO om kraftsituasjonen 8. august.

