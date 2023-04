STREIKESLUTT: NHO-leder Ole Erik Almlid og LO-leder Peggy Hessen Følsvik skrøt av hverandre under pressemøtet etter at de ble enige om lønnsoppgjøret.

Riksmekleren vurderer å politianmelde

Noen fortalte media hva som ble sagt bak lukkede dører. Riksmekler Mats Wilhelm Ruland vurderer å anmelde lekkasjene til politiet.

Det var god stemning mellom NHO-lederen og LO-lederen da de la fram resultatet av meklingen, de to partene skrøt av hverandre.

Men Riksmekleren har ikke glemt at det kom kraftige beskyldninger underveis i prosessen.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik anklaget NHO for å ha lekket forslaget som lå på bordet under meklingen. Søndag hadde NHO sagt ja til 5,2 prosent i lønnsøkning, mens LO avslo tilbudet.

– Jeg kan ikke se at noen andre har en fordel av å lekke dette enn NHO, sa LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Det er straffbart å bryte taushetsplikten, noe partene ble informert om. Torsdag ettermiddag er streiken over.

– Jeg har sagt til partene at jeg vil ha en dialog etter at konflikten er over, og det vil jeg gjøre, sier Riksmekler Mats Wilhelm Ruland til VG.

STORSTREIK: Streiken var unødvendig, sier Ole Erik Almlid. Resultatet er historisk godt, svarer Peggy Hessen Følsvik.

Dagens Næringsliv skriver torsdag at han trolig vil gå til politianmeldelse.

– Lekkasjen vil få et etterspill. Vi kommer til å ha et møte med LO og NHO i etterkant, og vi vil med all sannsynlighet anmelde brudd på taushetsplikten, sier Ruland til Dagens Næringsliv.

Like etter pressekonferansen der enigheten ble lagt fram, sier Ruland til VG at han ikke har tatt stilling til det.

– Brudd på taushetsplikten har hendt før, vi har også anmeldt det før, men det er lenge siden.

– Er det aktuelt å politianmelde det nå?

– Det er ikke noe vi vil ta endelig stilling til her og nå. Nå er vi utelukkende fornøyd med at partene er kommet til enighet.

– Det virker på deg som om du mener en anmeldelse ikke er sannsynlig?

– Det må vi se, det skal vi komme tilbake til. Jeg kommer til å ha et møte med partene, men jeg utelukker ikke at vi vil anmelde. Vi får se.

Meklingen fortsetter for YS, som ikke har akseptert tilbudet fra NHO ennå. Samtalene skal fortsette i kveld, og streiken er derfor ikke over for de rundt 1500 streikende i YS.

LETTET: Riksmekler Mats Wilhelm Ruland har opplevd at et mellomoppgjør ender i storstreik, for første gang siden krigen.