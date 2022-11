Aktivister forsøkte å lime seg fast på Munchs «Skrik» på Nasjonalmuseet

Munchs «Skrik» føyer seg i rekken av kunstverk som har blitt forsøkt utsatt for skadeverk av klimaaktivister den siste tiden.

Saken oppdateres!

To aktivister forsøkte fredag å lime seg fast på Munchs «Skrik» på Nasjonalmuseet i Oslo, melder tidsskriftet Tidens Ånd.

Ifølge tidsskriftet er aktivistene fra organisasjonen Stopp Oljeletinga.

Poltitiet i Oslo skriver på Twitter at de er tilstede på Nasjonalmuseet.

– Vi er på Nasjonalmuseet etter melding fra vekterne der. De hadde tatt kontroll på tre personer hvorav to av disse hadde forsøkt å lime seg fast i et maleri.

Politiet skriver at personene ikke lyktes med å lime seg fast, men at det er limrester på glassmonteren.

Det er ikke melding om skader på maleriet.

Den siste tiden har flere kunstverk i Europa blitt et virkemiddel for klimaaktivister verden over. I oktober fikk Claude Monets «Høystakk» smurt potetmos smurt på seg i den tyske byen Potsdam.

Tidligere samme måned kastet også to klimaaktivister fra Just Stop Oil tomatsuppe Vincent van Goghs maleri «Solsikker» på Storbritannias nasjonalgalleri.