DØMT: I vinter ble Lars dømt til ti og et halvt års fengsel. Han nekter for å ha drept ekskjæresten med vilje, og sier at skuddet var et uhell.

Lars dømt for hagledrap: Høyesterett vurderer anken på nytt

Høyesterett nektet å behandle anken til drapsdømte Lars. Nå vurderer de om han likevel skal få en ny sjanse hos landets øverste dommere.

I helgen fortalte VG historien om Lars, som i vinter ble dømt for å ha drept ekskjæresten med viten og vilje, selv om haglen gikk av automatisk da han ladet det gamle våpenet med to patroner.

Ekspertene, som har lest og analysert dommen, mener Lars skulle vært dømt for drapsforsøk eller uaktsomt drap, ikke et fullbyrdet hensiktsdrap.

En slik endring kunne ha medført flere års reduksjon i fengselsstraff.

Førsteamanuensis Katrine Holter uttalte at Lars er utsatt for en alvorlig justisfeil, og at Høyesterett har feilet i sin oppgave som garantist for rettssikkerheten.

Lars fikk hjelp av høyesterettsadvokat Thomas Frøberg til å anke drapsdommen til Høyesterett, men landets øverste domstol nektet å vurdere hvorvidt Borgarting lagmannsrett hadde forstått jussen riktig.

Nå gjør Lars’ forsvarer et nytt forsøk.

– Vi har begjært omgjøring av Høyesteretts ankeutvalgs beslutning om ikke å behandle anken. Bakgrunnen for dette er at flere sentrale fagpersoner, i artikkelen som ble publisert i VG på søndag, ga uttrykk for at lagmannsrettens dom er uriktig, sier Frøberg til VG.

Informasjonssjef i Høyesterett, Ida Dahl Nilsen, bekrefter at de har mottatt en omgjøringsbegjæring.

– Den er nå til behandling i Høyesterett, men det er for tidlig å si når den vil være ferdigbehandlet. Som en del av saksbehandlingen gis også påtalemyndigheten anledning til å uttale seg, skriver Nilsen i en e-post.

Helgens artikkel om Lars har skapt reaksjoner i det juridiske miljøet.

Høyesterett er landets øverste domstol. De behandler prinsipielle saker og saker som av andre grunner er særlig viktige å prøve.

Morten Holmboe, som er jurist og professor i politivitenskap ved Politihøgskolen, skriver i en kommentar på bransjenettstedet Rett24 at Lars kan ha blitt utsatt for et menneskerettighetsbrudd.

Det fordi Høyesteretts ankeutvalg ikke begrunnet hvorfor de ikke ville behandle Lars sin sak. Det er ankeutvalget som bestemmer hvilke saker og temaer som skal tas inn til full behandling i Høyesterett.

Lars ble først dømt for uaktsom forvoldelse av død i tingretten, før han ble dømt for forsettlig drap i lagmannsretten. Dette kan være å anse som to forskjellige forhold, både ut fra typen handling og forskjellen i strafferamme.

– Det er en menneskerettighet at hvis man er dømt for to forskjellige forhold i tingrett og lagmannsrett, så skal også Høyesterett vurdere og eventuelt begrunne hvorfor de ikke slipper inn saken til full behandling.

Holmboe mener det er mange gode argumenter for Høyesterett skal ta inn saken, og behandle den fullt ut i en muntlig rettssak, nå som det er bedt om omgjøring.

– Høyesterett skulle ha tatt inn saken i første omgang, for å vurdere om lagmannsretten har forstått jussen riktig, men også av hensyn til Lars, fordi det kan diskuteres om det å ta et ladegrep er nok for å utløse ansvar for et forsettlig drap, sier Holmboe.

Høyesterett vurderer uansett ikke bevisene omkring hvorvidt Lars er skyldig eller ikke.

Dersom ankeutvalget omgjør sin beslutning, kan Lars sin sak slippe inn til full behandling i Høyesterett, som kan ende med at saken hans får et annet utfall – enten ved at Høyesterett feller ny dom eller at saken blir sendt tilbake til lagmannsretten for ny behandling.