VANT: Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum kan puste lettet ut etter landsmøtets strømdebatt. Her sitter han sammen med parlamentarisk leder Marit Arnstad.

Sp-ledelsen seiret over strømopprør - tapte Melkøya-strid

TRONDHEIM (VG) Senterparti-ledelsen avverget et strømopprør på landsmøtet, men tapte i spørsmålet om å elektrifisere Melkøya. Der stemte landsmøtet for å si nei til Equinor.

Hele 11 av 16 fylkeslag hadde levert flere forslag om endringer i kraftpolitikken før Senterpartiets landsmøte. Flere kom med med konkrete krav om ta kampen mot EU, og å frikoble prisene i Norge fra det europeiske markedet.

Resolusjonen som var foreslått av redaksjonskomiteen i partiet er mildere – den sier klart nei til EUs fjerde energimarkedspakke, men går ikke inn for noen av de konkrete kravene til hvordan regjeringen bør presse EU.

Men landsmøtet støttet altså ledelsen i de fleste sakene.

Det eneste store spørsmålet der strømopprørerne vant fram var elektrifisering av Melkøya. Der gikk landsmøtet inn for å avvise Equinors søknad om å få elektrifisere.

– Vil sette fyr i teltet

Sp-veteran Per Olaf Lundteigen sier han er skuffet over at det varslede strømopprøret ble slått ned, men er svært glad for at partiet sier nei til elektrifisering av Melkøya.

– Jeg regner med at det vedtaket setter fyr i teltet i Arbeiderpartiet. Jeg er rimelig sikker på at Ap vil følge Sp i dette spørsmålet, sier han.

SIER NEI: Per Olaf Lundteigen forventer at Sp i regjeringen følger opp landsmøtets nei til elektrifisering.

Han forventer nå at regjeringen følger opp:

– Nord-Norge greier ikke å takle dette. Det er så mye næringslivet som trenger strøm, ikke mint i fiskeforedlinga. Man kan ikke bruke avskjære utvikingsmulighetene deres ved å bruke hele strømkapasiteten på Melkøya.

– Forstår at det er stor bekymring

Sps parlamentariske leder Marit Arnstad har tidligere sagt til VG at hun mener regjeringen bør se på elektrifisering av Melkøya på nytt etter Fosen-striden. Hun har også tidligere åpnet for å skyve på Norges klimamål.

– Grunnen til at det uttrykkes så stor skepsis er jo fordi man er redd for at dette skal føre til at eksisterende industri i Finnmark ikke får tilstrekkelig strøm eller at strømprisen øker kraftig. Jeg oppfordrer aktørene til å sette seg ned og tenke klokt på hvordan de kan oppnå det, sier hun etter vedtaket.

OMSTRIDT: Spørsmålet om hvorvidt Melkøya skal elektrifiseres, og om det skal gjøres med kraft fra land, er kontroversielt.

Hun er fornøyd med strømresolusjonen landsmøtet endte opp med. Hennes beskjed før landsmøtet var at hun er klar for å presse EU på konkrete forslag, men at hun vil vente på svarene fra et utvalg regjeringen har satt ned for å utrede hvordan løsningene fungerer.

– Jeg synes samlet sett at den ble veldig balansert, og at landsmøtet gir litt annerkjennelse til den jobben partiet prøver å gjøre når det gjelder å ta steg for steg for å oppnå nasjonal kontroll.

– Åpent spørsmål

Resolusjonskomiteens leder, Sp-nestleder Ola Borten Moe, vant alle store slag på strøm unntatt Melkøya-spørsmålet:

– Landsmøtet til Senterpartiet har vedtatt at vi ikke skal elektrifisere Melkøya, med mindre man klarer å anskueliggjøre i praksis at utbyggingen av infrastruktur opp til Hammerfest frigjør nye energiressurser som kan høstes og mates inn på nettet. Det er et åpent spørsmål om det lar seg gjøre. Det vet jeg ikke, sier Borten Moe til VG etter avstemningen.

– Forventer du at regjeringen følger opp dette og at Sp får gjennomslag?

– Det må vi komme tilbake til på vanlig vis når disse sakene skal opp i regjeringen, sier han.

Rødts Sofie Marhaug har fulgt kraftdebatten og vedtaket digitalt. Hun mener Sp legger seg på en overraskende defensiv linje i strømsaken, men skryter av Melkøya-vedtaket.

– Det er en stor seier og noe regjeringen må merke seg, skriver hun i en SMS til VG.