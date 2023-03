KALDT: Årets vinterøvelse i Indre Troms starter i minus 20, og med noen færre Leopard stridsvogner for Panserbataljonens del.

Panserbataljonen: Klar for vinterøvelse med færre stridsvogner

SETERMOEN (VG) For få dager siden sendte Brigade Nords panserbataljon noen av sine stridsvogner til Ukraina. Onsdag kveld sjekker de ut fra leiren i Indre Troms for å delta i vinterøvelsen «Joint Viking».

Leopard 2A4 stridsvogner er Panserbataljonens tyngste våpen. Men nå måtte avdelingen stå for den største delen av donasjonen til Ukraina.

Bataljonssjefen, oberstløytnant Lars Jansen, sier han likevel skal klare å løse sitt oppdrag med de vognene han har igjen.

Jansen og hans personell kan nå se fram til en uke med lite søvn og overraskelser ute i det strenge vinterværet i Troms.

De skal jobbe tett sammen med soldater fra US Marine Corps, som de har delt leir med de siste par månedene.

KORREKT Å DONERE: Panserbataljonens sjef, Lars Jansen (i midten) sier at han fortsatt har godt med ressurser til å trene og øve, etter at avdelingen har avgitt flere av sine Leopard panservogner til Ukraina.

Har mindre igjen

Panserbataljonen inngår i den norske mekaniserte brigaden. De reiser nå ut i terrenget, blant annet med sine gjenværende Leopard stridsvogner og et antall CV90 kampvogner med infanterisoldater.

De pansrede kampvognene beskytter soldatene under transport, og kan få dem raskt fram i det krevende nordnorske vinter-terrenget.

Øvelsens scenario er å slå tilbake et tenkt angrep mot Norge fra et oppdiktet land. 20.000 norske og allierte soldater deltar: Om lag 12.000 på «Joint Viking», mens 8.000 deltar i den britisk-ledede marineøvelsen «Joint Warrior».

KOSTER MYE: Panserbataljonen bruker store ressurser på å holde de aldrende Leopard stridsvognene i drift. og ser fram til å få nye panservogner fra 2026.

Panserbataljonen, med base på Setermoen i Indre Troms, har avgitt sin betydelige del av stridsvognene som regjeringen i februar vedtok å donere til Ukraina.

– Vi har fortsatt godt med ressurser til å trene og øve, sier bataljonssjef Jansen til VG.

– Å donere materiell fra vår organisasjon til å forsvare Ukraina, gjør at vi har mindre enn vi hadde. Men det er en korrekt beslutning av hensyn til sikkerhetssituasjonen i Europa, og noe hele min organisasjon stiller oss bak. Jeg er helt sikker på at de vil gjøre en viktig jobb for Europa, sier han til VG.

40 år gamle

Det norske forsvarets stridsvogner er 40 år gamle. De ble anskaffet brukt fra Nederland for 20 år siden, og er oppgradert flere ganger. Men nå nærmer de seg raskt pensjonsalder. Alderen tynger:

– VI har veldig flinke folk som kjenner systemene godt og som bruker mye tid på å holde stridsvognene i gang. Vognene er «ship-shape» og klare til kamp, sier Jansen.

– Men som med en 40 år gammel bil: En slange kan jo sprekke, og det skjer stadig oftere. Så vi bruker mye ressurser på å holde dem gående. Derfor er vi veldig godt fornøyd med at regjeringen har skrevet kontrakt på nye stridsvogner, legger han til.

De første nye Leopard stridsvognene, fra den samme tyske produsenten, kommer i 2026.

Beslutningen om å fornye stridsvogn-flåten var omstridt. Forsvarssjef Eirik Kristoffersen fremmet et råd før jul om å heller anskaffe kampluftvern og langtrekkende presisjonsild og helikoptere.

Men Jansen støtter anskaffelsen:

– Ja, jeg mener det var en lykkelig beslutning både for panserbataljonen og for Hæren, og for forsvaret av Norge. Sjefen for Hæren har sagt tydelig at han ønsket seg nye stridsvogner. I vårt samvirkesystem i Brigade Nord er stridsvogner en vesentlig part, sier Lars Jansen.

KJØRER CV90: Anna Fredrikke Warvik og Alexandra Ruud har ansvaret for en av Panserbataljonens stormpanservogner.

Det nyeste

Mens stridsvognene er fra 80-tallet, så er stormpanservognene så godt som nye:

– Vår vogn er en 2016-modell. Disse stormpanservognene regnes som de verdens mest avanserte. Så vi er godt stilt, sier Anna Frederikke Warvik.

Hun er vognkommandør på en av Panserbataljonens stormpanservogner.

– Hvordan merker dere at avdelingen har færre stridsvogner?

– Det treffer ikke oss direkte. selv om avdelingen blir litt mindre. Så er det min forståelse at bataljonen vil få nytt materiell om få år, sier hun.

I vognen har hun med seg vognfører Alexandra Ruud, pluss en skytter og åtte infanterisoldater.

– Har krigen i Ukraina endret tjenesten og måten dere øver på?

– Egentlig ikke. Vi trener og øver slik vi gjorde før krigen, svarer Ruud.

Men en direkte følge Russlands invasjon i Ukraina, er at Sverige og Finland er på vei til å bli allierte i Nato.

Det er et gode for Norge. mener de to kvinnelige soldatene:

– Jeg håper vi snart kan bli bedre kjent med dem og trekke erfaring fra måten de opererer på. Sverige anvender også CV90, sier Warvik.