Førstemann til møllen: Frode Kolberg forsøkte å selge snøen på gårdsplassen etter førstemann til møllen-prinsippet.

Frode (52) fikk nok: «En vare jeg ikke har bestilt»

For Frode Kolberg fra Fredrikstad ble nattens snøfall dråpen som fikk begeret til å renne over. – Jeg hadde håpet at vinteren skulle være over nå.

Den siste uken har våren latt vente på seg i store deler av Norge, med gjentagende snøfall, glatte veier og manglende hestehov i veikanten.

Fredag morgen våknet 52 somre gamle Frode Kolberg fra Fredrikstad til atter et hvitt lag utenfor soveromsvinduet. Da bestemte han seg for å ta grep.

– Vi hadde en forsmak på våren tidligere i mars, og jeg hadde håpet at vinteren skulle være over nå, sier Kolberg til VG.

52-åringen, som til daglig jobber som kjemikalieselger, brettet opp ermene, logget seg inn på finn.no og komponerte en annonse.

Med tittelen «Ubrukt snø gis bort mot henting», la Kolberg ut et bilde av sin egen gårdsplass. Så var det bare å vente på at tilbudene skulle renne inn.

– Jeg tenkte vel: «nå er jeg ferdig med vinter». Men, når det er som det er så får man snu det til noe positivt, sier han spøkefullt.

Bedre tider: Frode Kolberg, her på ferie i Hellas i fjor sommer.

I annonsen forsøkte Kolberg å pynte det noe uvanlige tilbudet med triks fra sin lange erfaring innen salg.

«Har fått en vare som jeg ikke har bestilt, og ønsker da å gi denne bort til noen som har bruk for den. Varen er ubrukt og som ny, uten feil og mangler, men jeg har ikke behov for varen før til desember slik at jeg ønsker at andre får glede av denne. Nysnø, i bulk, ca. 10m3 må hentes. Gis bort til først til møllen-prinsippet», skrev han.

– Annonsen har fått rundt 1100 klikk, så det er nok mange som har fått seg en god latter over frokosten, legger han til.

I bunnen av annonsen tilbød Kolberg en kopp kaffe til den som ville komme og hente snøen utenfor huset hans. Annonsen lå ute fra rundt 07.30 fredag morgen, før den ble tatt ned i 15.00-tiden.

På tross av den fyldige beskrivelsen har reelle tilbud latt vente på seg, erkjenner 52-åringen.

– Nei, men det er litt artig. Noen har spurt om de kan hente den til uken, og det har kommet mange gode kommentarer, sier han og ler.

– Du er ikke så glad i snø?

– Jo da, jeg er glad i årstidene og snøen, gjerne en stund. Men det er noe rart når det nærmer seg påsketider. Da ser vi fremover mot våren og mindre tøy, svarer Kolberg.

Det var Fredriksstad Blad som først omtalte saken.

